पार्श्वगायन सोडल्यानंतर अरिजीत सिंगची पहिली पोस्ट व्हायरल, 'या' दोन व्यक्तीचे मानले आभार...

अरिजीत सिंगनं पार्श्वगायनातून निवृत्ती घेतल्यानंतर आपली पहिली पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यानं काहीजणांचे आभार मानले आहेत.

Arijit singh
अरिजित सिंग (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 10, 2026 at 1:58 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रतिष्ठित गायकांपैकी एक असलेल्या अरिजित सिंगनं अलीकडेच पार्श्वगायनातून निवृत्तीची घोषणा केल्यानंतर तो आता खूप चर्चेत आला आहे. त्यांच्या निवृत्तीच्या घोषणेनंतर, गायक लाईव्ह परफॉर्मन्स देताना दिसला. त्यानं प्रसिद्ध सितार वादक अनुष्का शंकर यांच्या शोमध्ये आपल्या आवाजानं प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं. अरिजीतच्या आवाजाच्या व्हायरल क्लिपनं त्याच्या चाहत्यांना भावनिक केलं. स्टेजवर जाताना त्यानं आपली चिंता देखील व्यक्त केली. त्यानं अनुष्का शंकरबरोबर स्टेज शेअर केल्यानंतर, याबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा निर्माण झाली. अरिजीतनं या कार्यक्रमात बंगाली सॉन्ग 'माया भरा राती' हे गाऊन या खास संध्याकाळची सुरुवात केली. कॉन्सर्टनंतर, अरिजीतनं एक आभार पोस्ट शेअर केली.

प्लेबॅक सोडल्यानंतर अरिजीत सिंगची पहिली सोशल मीडियावर व्हायरल : अरिजीतनं त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर अनुष्का शंकरसाठी एक भावनिक नोट लिहिली. नोटमध्ये, त्यानं स्टेज शेअर करणे त्याच्यासाठी किती खास होते हे व्यक्त केले. त्यानं सांगितलं की, तो नेहमीच अनुष्काच्या संगीताचा चाहता आहे. पोस्टमध्ये, अरिजीतनं अनुष्काच्या संगीताचे कौतुक केले आणि कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यानं असेही नमूद केले की तो, परफॉर्मन्सनंतर अनुष्काच्या घरी गेला होता. दोघांनीही येथे एक गाणे तयार केले. 27 जानेवारी रोजी अरिजीत सिंगनं सोशल मीडियावर लिहिलं, 'इतक्या वर्षांमध्ये तुम्ही दिलेल्या प्रेमाबद्दल मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानू इच्छितो. आतापासून मी प्लेबॅक गाणार नाही. मी हा व्यवसाय संपवत आहे. हा एक अद्भुत प्रवास होता.'

Arijit singh post
अरिजित सिंगची पोस्ट (Instagram Post)

अरिजीत सिंगबद्दल : दरम्यान अरिजीत सिंगनं 2005मध्ये 'फेम गुरुकुल' या रिअ‍ॅलिटी शोमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. 2011 मध्ये त्यानं हिंदी चित्रपटांमध्ये गायनाची सुरुवात केली आणि 2013 मध्ये 'तुम ही हो' या गाण्यामुळं त्याला चांगलीच प्रसिद्धी मिळाली. त्यानं अनेक हिट गाणी दिली आहेत, जी लोकांमध्ये रुजली आहेत. पंडित रविशंकर यांची मुलगी अनुष्का शंकर ही जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठित संगीतकार आहे. तिला चौदा ग्रॅमी पुरस्कारांसाठी नामांकन मिळाले आहे. याशिवाय ती ग्रॅमी पुरस्कारांमध्ये थेट सादरीकरण करणारी भारतीय वंशाची पहिली संगीतकार आहे.

संपादकांची शिफारस

