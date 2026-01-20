ETV Bharat / entertainment

'असहमत व्हा पण त्यांचा अपमान करू नका', एआर. रहमानच्या मुलींनी दिलं उत्तर

एआर. रहमानच्या 'जातीय' विधानामुळं सोशल मीडियावर वाद पाहायला मिळत आहे. आता एका मल्याळम संगीतकारानं रहमान यांना ट्रोल केल्यावर त्यांच्या मुलींनी चांगलचं उत्तर त्याला दिलंय.

एआर रहमान
मुंबई - ऑस्कर विजेते संगीतकार एआर. रहमानच्या 'जातीय' विधानावरून सुरू असलेला गोंधळ खूप वाढत आहे. गायकानं त्यांचे विधान स्पष्ट केले आहे, तरीही लोक अजूनही त्यांना ट्रोल करत आहेत. आता रहमान यांच्या मुलांनी त्यांच्या बचावासाठी पुढं येत आहेत. त्यांनी भावनिक संदेश शेअर केले आणि संगीत क्षेत्राद्वारे भारत आणि जगासाठी दिलेल्या त्यांच्या योगदानाची आठवण त्यांनी यूजर्सला करून दिली आहे. खतिजा रहमान आणि रहिमा रहमान यांनी त्याच्या पोस्टद्वारे काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. अलीकडेच एआर .रहमान यांनी बॉलिवूडमध्ये जातीय भावना निर्माण झाल्याबद्दल म्हटलं होतं. त्यांच्या विधानामुळं मोठा वाद निर्माण झाला आहे. अनेक बॉलिवूड स्टार्सनं त्यांच्यावर टीका केली आहे. आता याप्रकरणी मल्याळम संगीतकार कैलास मेनन यांनी रहमान यांच्यावर टीका केली होती.

एआर. रहमानवर करण्यात आली होती टीका : कैलास मेनन यांनी रहमान यांना तामिळनाडू आणि भारतासाठी कलंक असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर त्यांच्या मुलींना ही गोष्टी खूप वाईट वाटली. त्यांनी या मल्याळम संगीतकाराच्या पोस्टचे काही स्क्रीनशॉट शेअर करत आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'असहमती दर्शवा, अपमान करू नका. रहमान यांना त्यांचे अनुभव शेअर करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यांनी अनुभव शेअर केले आणि त्यांचे स्वातंत्र्य कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही. पण जे घडले ते मतभेदांच्या पलीकडे गेले आणि ते गैरवापर आणि चारित्र्यहत्येपर्यंत वाढले.' यानंतर पुढं लिहिलं गेलं आहे की, 'जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठित कलाकाराला 'अनादर' म्हणणे, त्याच्या श्रद्धेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे, त्यांच्या अलीकडील कामाची थट्टा करणे आणि त्याच्या जीवनातील अनुभवांना ‘विक्टिम कार्ड’ बनवणे ही टीका नाही. ती मत म्हणून सादर केलेली द्वेषपूर्ण वक्तृत्वकला आहे.'

Raheema Rahman post
रहिमा रहमानची पोस्ट (Instagram)

कैलास मेनन यांची पोस्ट : संगीतकारानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'टीका ठीक आहे, पण आदर नसलेला राग त्यांच्यापेक्षा आपल्याबद्दल जास्त बोलतो.' त्यांच्या पोस्टला ए.आर. रहमानच्या मुलांकडून प्रतिसाद मिळाला आहे. रहमानची मुलगी, संगीतकार-गायिका खतिजा हिनं कैलासच्या पोस्टवर इमोजीसह कमेंट केली आहे. तिने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर कैलासची पोस्ट देखील शेअर केली आहे. सध्या रहमान यांच्या मुली आपल्या वडीलांचा बचाव करत आहेत. दरम्यान काही दिवसापूर्वी रहमान यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, अलीकडच्या वर्षांमध्ये त्यांना हिंदी चित्रपटांमध्ये काम मिळालं नाही. गेल्या आठ वर्षांपासून ते इंडस्ट्रीमध्ये काही बदल झाल्याचं पाहात आहेत. यानंतर रहमान पुढं सांगितलं की, हा यात सांप्रदायिक दृष्टिकोन असू शकतो, परंतु तो त्यांना कधीच आढळला नाही, मात्र त्यांना काही ठिकाणीवरून अशा गोष्टी ऐकायला मिळत असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. या गोष्टीमुळं वाद निर्माण झाला होता. यानंतर एआर. रहमान यांनी त्यांच्या विधानाचे स्पष्टीकरण देणारा एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. यात त्यांनी म्हटलं होतं, "कधीकधी गैरसमज होऊ शकतात, माझे ध्येय नेहमीच संगीताद्वारे उत्थान, सन्मान आणि सेवा करणे हे राहिले आहे." दरम्यान रहमान यांना भारतामधील प्रेरणास्थान आणि संगीताचे गुरु मानले जाते.

