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संगीतकार ए. आर. रहमान यांनी इम्तियाज अलीच्या 'मैं वापस आऊंगा'च्या ट्रोलिंगवर दिली प्रतिक्रिया...

संगीतकार ए. आर. रहमान यांनी इम्तियाज अलीच्या 'मैं वापस आऊंगा'च्या ट्रोलिंगवर प्रतिक्रिया दिली आहे. आता त्यांची पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.

AR Rahman and Main Vaapas Aaunga movie
ए. आर. रहमान आणि 'मैं वापस आऊंगा' (Photo - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 18, 2026 at 10:47 AM IST

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हैदराबाद : ऑस्कर-विजेते संगीतकार ए. आर. रहमान यांनी इम्तियाज अलीच्या 'मैं वापस आऊंगा' या चित्रपटाला संगीत दिल आहे. हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर 'भारत भाग्य विधाता', 'हॉन्टेड 3डी' आणि 'है जवानी तो इश्क होना है'ला टक्कर देत आहे. सध्या या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा होताना दिसत आहे. दरम्यान या चित्रपटाला 'राष्ट्रविरोधी' असल्याचं ठरविण्यात आलं होतं. सकारात्मक प्रतिसादामुळं बॉक्स ऑफिसवर सातत्यानं या चित्रपटाला कमाईमध्ये गती मिळवत आहे. हा चित्रपट येणाऱ्या दिवसात चांगली कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे.

'मैं वापस आऊंगा'चा उपहासात्मक पोस्टचा स्क्रीनशॉट रहमान यांनी केला शेअर : अलीकडेच सोशल मीडियावर काही यूजर्सनं या चित्रपटावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यानंतर या चित्रपटाबद्दल नकारात्मक गोष्टी सोशल मीडियावर होऊ लागल्या होत्या. तसेच यानंतर पाकिस्तानचे चित्रण 'राष्ट्रविरोधी' विचारसरणीला प्रोत्साहन देत असल्याच्या दाव्यांची खिल्ली उडवणारी एक उपहासात्मक इंस्टाग्राम पोस्ट पाहिल्यानंतर रहमाननं बुधवारी एका इमोजीनं प्रतिक्रिया दिली. त्या पोस्टचं शीर्षक होतं,'राष्ट्रविरोधी?' दहशतवादी आणि गुप्तहेरांशिवाय पाकिस्तान दाखवण्याचे धाडस चित्रपट करतो.' ए. आर. रहमाननं त्या उपहासात्मक पोस्टचा स्क्रीनशॉट त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीजवर शेअर केला आणि हसणाऱ्या इमोजीनं प्रतिक्रिया दिली.

'मैं वापस आऊंगा' या चित्रपटाबद्दल : 'मैं वापस आऊंगा' हा 'हायवे', 'रॉकस्टार', 'तमाशा' आणि 'अमर सिंग चमकिला'नंतर रहमान आणि चित्रपट निर्माता इम्तियाज अली यांच्यातील पाचवा चित्रपट आहे. 'मैं वापस आऊंगा'च्या साउंडट्रॅकसाठी, रहमान यांनी गीतकार इरशाद कामिल यांच्याबरोबर पुन्हा एकत्र काम केलंय. 12 जून 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झालेला 'मैं वापस आऊंगा' हा इम्तियाज अली दिग्दर्शित आणि सह-लिखित एक हिंदी भाषेतील पीरियड रोमँटिक ड्रामा आहे. 1947च्या भारताच्या फाळणीवर आधारित या बहु-पिढीच्या कहाणीत दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना आणि शर्वरी वाघ यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. या चित्रपटामधील सर्व कलाकारांनी चांगला अभिनय केला आहे.

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AR RAHMAN RESPOND ON SOCIAL MEDIA
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