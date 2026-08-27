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ए. आर. रहमान यांनी लॉस एंजेलिसमध्ये शेखर कपूर दिग्दर्शित ‘मासूम: द नेक्स्ट जनरेशन’साठी तीन गाणी केली रेकॉर्ड!

संगीतकार ए. आर. रहमान यांनी लॉस एंजेलिसमध्ये शेखर कपूर दिग्दर्शित ‘मासूम: द नेक्स्ट जनरेशन’साठी तीन गाणी रेकॉर्ड केली आहे.

ar rahman and Shekhar Kapur
ए. आर. रहमान आणि शेखर कपूर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2026 at 4:30 PM IST

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हैदराबाद : ऐंशीच्या सुरुवातीला प्रदर्शित झालेल्या ‘मासूम’ या चित्रपटामध्ये कौटुंबिक नातेसंबंध, विवाहबाह्य संबंध, पालकत्व आणि एका निरागस मुलाच्या भावविश्वातून निर्माण होणारे कौटुंबिक ताण यांचे अत्यंत संवेदनशील चित्रण करण्यात आले होते. नसीरुद्दीन शाह, शबाना आझमी, जुगल हंसराज आणि उर्मिला मातोंडकर यांच्या प्रभावी अभिनयामुळं हा चित्रपट विशेष लक्षात राहिला. विशेषतः ‘तुझसे नाराज नहीं ज़िंदगी’, ‘लकड़ी की काठी’ आणि ‘हुज़ूर इस कदर भी’ यांसारख्या गाण्यांनी ‘मासूम’च्या भावविश्वाला अविस्मरणीय स्पर्श दिला. आर. डी. बर्मन यांच्या संगीतानं आणि गुलजार यांच्या अर्थपूर्ण गीतांनी चित्रपटाची भावनिक परिणामकारकता अधिक वाढवली. त्यामुळं ‘मासूम’ हा केवळ कौटुंबिक चित्रपट न राहता भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक संस्मरणीय कलाकृती आणि कल्ट क्लासिक म्हणून ओळखला जातो.


‘मासूम: द नेक्स्ट जनरेशन’साठी ए. आर. रहमान यांनी 3 गाणी केली रिकार्ड : आता तब्बल चार दशकांनंतर शेखर कपूर त्याच भावविश्वाला समकालीन संदर्भ देत नव्या पिढीची कथा मांडणार आहेत. ‘मासूम: द नेक्स्ट जनरेशन’मध्ये बदलत्या काळानुसार कुटुंबव्यवस्थेत झालेले बदल, ओळखीचे प्रश्न, पालक आणि मुलांमधील नात्यांमध्ये निर्माण होणारी दरी तसेच पिढ्यांमधील भावनिक गुंतागुंत यांचा वेध घेतला जाणार आहे. या चित्रपटाच्या निमित्तानं शेखर कपूर आणि ए. आर. रहमान यांची सर्जनशील भागीदारी पुन्हा एकदा पाहायला मिळणार आहे. दोघांचा हा संबंध नवा नसून, त्याची सुरुवात 2002मध्ये लंडनमध्ये ‘बॉम्बे ड्रीम्स’ या रंगमंचीय संगीतनिर्मितीच्या निमित्तानं झाली होती. शेखर कपूर यांनी अँड्र्यू लॉयड वेबर यांना भारतीय चित्रपटसंगीताची ओळख करून दिल्यानंतर या महत्त्वाकांक्षी निर्मितीत रहमान यांचा सहभाग निश्चित झाला. आता ‘मासूम: द नेक्स्ट जनरेशन’च्या निमित्तानं या दोन दिग्गज कलाकारांची ही प्रदीर्घ सर्जनशील मैत्री पुन्हा एका नव्या रूपात समोर येत आहे. रहमान यांच्या संगीताची आधुनिक आणि जागतिक धाटणी आणि शेखर कपूर यांची भावनिक कथाकथनाची शैली यांचा संगम या चित्रपटाच्या संगीताला किती वेगळे रूप देतो, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.


‘मासूम: द नेक्स्ट जनरेशन’ चित्रपटाबद्दल : दिग्दर्शक शेखर कपूर यांच्या बहुचर्चित ‘मासूम: द नेक्स्ट जनरेशन’साठी ऑस्कर आणि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते संगीतकार ए. आर. रहमान या चित्रपटासाठी संगीतनिर्मिती करणार असून, त्यांनी लॉस एंजेलिसमध्ये तीन गाण्यांचे ध्वनिमुद्रण पूर्ण केले आहे. विशेष म्हणजे रहमान हे या चित्रपटाचे सहनिर्मातेही आहेत. ‘मासूम: द नेक्स्ट जनरेशन’ हा शेखर कपूर यांच्या 1983मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘मासूम’ या गाजलेल्या चित्रपटाचा पुढचा अध्याय मानला जात आहे. मूळ ‘मासूम’च्या आठवणी प्रेक्षकांच्या मनात आजही ताज्या असल्यानं ‘मासूम: द नेक्स्ट जनरेशन’कडून अपेक्षाही मोठ्या आहेत. विशेषतः ए. आर. रहमान यांनी तीन गाण्यांचे ध्वनिमुद्रण सुरू केल्यामुळं चित्रपटाच्या संगीताबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

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TAGGED:

AR RAHMAN
AR RAHMAN RECORDS 3 SONGS
MASOOM THE NEXT GENERATION
रहमान
SHEKHAR KAPUR

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