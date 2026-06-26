ETV Bharat / entertainment

ए. आर. रहमान यांच्या संगीताला 'अकॅडमी ऑफ अचिव्हमेंट अवॉर्ड'नं करण्यात आलं सन्मानित

संगीतकार ए. आर. रहमान यांना अकादमी अचिव्हमेंट अवॉर्डनं सन्मानित करण्यात आलं आहे. त्यांनी एक फोटो सोशल मीडियावर शेअर करून आपला आनंद व्यक्त केला आहे.

A.R Rahman
ए. आर. रहमान (Photo - ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 11:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : अमेरिकन अकॅडमी ऑफ अचिव्हमेंटनं संगीतकार ए. आर. रहमान यांना गुरुवारी, म्हणजेच 25 जून रोजी जागतिक संगीत उद्योगातील त्यांच्या उत्कृष्ट योगदानाबद्दल प्रतिष्ठित 'गोल्डन प्लेट अवॉर्ड' देऊन सन्मानित केलंय. दरम्यान हा पुरस्कार मिळाल्यानंतर ए. आर. रहमान यांनी कार्यक्रमाचा एक फोटो त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर शेअर करून आपला आनंद व्यक्त केला आहे, त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'आज संध्याकाळी 'अकॅडमी ऑफ अचिव्हमेंट अवॉर्ड' स्वीकारताना मला अत्यंत नम्रता आणि कृतज्ञता वाटत आहे.' दरम्यान अकॅडमीच्या वेबसाइटनुसार, अमेरिकन अकॅडमी ऑफ अचिव्हमेंटची स्थापना ब्रायन ब्लेन रेनॉल्ड्स यांनी केली होती. ते 'लाइफ' मॅगझिन आणि 'स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड'मधील त्यांच्या कामासाठी ओळखले जाणारे एक प्रसिद्ध छायाचित्रकार आहेत.

आशा भोसले यांना समर्पित एक गाणं : दरम्यान, संगीत क्षेत्रातील दिग्गज ए. आर. रहमाननं गायिका आशा भोसले यांना समर्पित केलेल्या श्रद्धांजली गीताचा टीझर प्रदर्शित केला आहे. हा टीझर भारतातील एका अत्यंत प्रतिष्ठित आवाजाचा गौरव करणाऱ्या या प्रोजेक्टची झलक प्रेक्षकांना दाखवतो. श्रद्धांजलीच्या टीझरमध्ये निर्मितीतील विशेष आणि वैयक्तिक क्षण दाखवण्यात आले आहेत, यामध्ये विविध पार्श्वभूमीचे कलाकार, संगीतकार आणि सादरकर्ते आशा भोसले यांच्या संगीत वारशाचा सन्मान करण्यासाठी एकत्र आलेले दिसत आहेत. रहमान यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिलं, 'या जागतिक संगीत दिनानिमित्त, आपण अशा एका आवाजाचा गौरव करत आहोत, ज्यानं पिढ्या, भाषा आणि सीमा ओलांडल्या आहेत. आशा भोसलेजी हयात असतानाच, ही आदरांजली एका स्वप्नातून सुरू झाली होती. या प्रोजेक्टला मिळणारे प्रेम आणि कृतज्ञता त्यांनी अनुभवावी, अशी आमची आशा होती. जगभरात आपण संगीत क्षेत्रातील दिग्गजांचा गौरव करतो. आपल्यापैकीच एक अशी कलाकार लाभली आहे, जिचा आवाज असंख्य लोकांच्या आयुष्याचा साउंडट्रॅक बनला. त्यांच्या असाधारण वारशाचा गौरव करण्यासाठी विविध संगीतकार, परंपरा आणि संगीताला एकत्र आणणे, हीच सर्वात अर्थपूर्ण आदरांजली वाटली.'

या गाण्याला स्वतः रहमान यांनी दिला आवाज : यानंतर त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पुढं लिहिलं, 'ही आशाजींना आमची एक विनम्र भेट आहे. त्यांचे संगीत येणाऱ्या पिढ्यांच्या मनात प्रेरणा देत राहो. आज, आम्ही या प्रवासाची एक झलक टीझरद्वारे सादर करत आहोत. संपूर्ण आदरांजली लवकरच सादर केली जाईल. ज्या प्रेमानं हे तयार केले आहे, त्याच प्रेमानं तुम्ही सर्वांनी याचा स्वीकार करावा, अशी आम्ही आशा करतो. दरम्यान सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे गाण्यात स्वतः आशा भोसले यांची उपस्थिती. तसेच या प्रोजेक्टच्या निर्मितीददरम्यान सहभागी असलेल्या प्रसिद्ध गायिका, रहमान आणि इतर कलाकारांबरोबर रेकॉर्डिंग स्टुडिओमध्ये दिसत आहेत. गाण्याला आवाज देणार रहमान हे टीझरमध्ये खूपदा दिसत आहे. रहमान यांनी आशाताई यांचा संगीत प्रवास या गाण्याद्वारे वर्णन केला आहे.

हेही वाचा :

  1. संगीतकार ए. आर. रहमान यांनी इम्तियाज अलीच्या 'मैं वापस आऊंगा'च्या ट्रोलिंगवर दिली प्रतिक्रिया...
  2. इम्तियाज अली आणि ए.आर. रहमान यांची अटारी सीमेवर देशाच्या शूरवीरांना संगीतमय आदरांजली, वाचा सविस्तर
  3. इम्तियाज अली यांच्याबरोबर पुन्हा काम करणार दिलजीत दोसांझ...

TAGGED:

AR RAHMAN
ACADEMY OF ACHIEVEMENT AWARD
RAHMAN MUSIC RECOGNIZED WITH AWARD
रहमान
AMERICAN ACADEMY OF ACHIEVEMENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.