एप्रिल महिना असणार सिनेप्रेमीसाठी धमाकेदार, 'धुरंधर 2'च्या क्रेझच्या दरम्यान 'भूत बंगला' ते 'सुपर डुपर'पर्यंतचे चित्रपट होईल प्रदर्शित...
एप्रिल 2026मध्ये 'भूत बंगला'पासून तर 'सुपर डुपर'पर्यंतचे चित्रपट मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 5:30 PM IST
हैदराबाद : मार्च महिना बॉक्स ऑफिसवर ब्लॉकबस्टर ठरला. 2026चा मार्च महिना हा विशेष आहे, कारण रणवीर सिंगचा हिंदी स्पाय थ्रिलर चित्रपट 'धुरंधर 2' याच महिन्यात प्रदर्शित झाला आणि त्याची जादू जगभरात कायम आहे. आता एप्रिल महिना सुरू झाला आहे, त्यामुळं या महिन्यात अनेक मोठे चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहेत, 'धुरंधर 2'च्या क्रेझला तोंड देणे, या चित्रपटांसाठी एक मोठे आव्हान असेल. अक्षय कुमार आणि राम चरण या दोन मोठ्या स्टार्सचे चित्रपटही एप्रिलमध्ये प्रदर्शित होणार आहेत. चला जाणून घेऊया, 'भूत बंगला' आणि 'पेड्डी'बरोबर एप्रिलमध्ये जगभरात कोणते चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत.
एप्रिल 2026मध्ये प्रदर्शित होणारे दाक्षिणात्य चित्रपट
चिरंजीवी हनुमान- द एटर्नल : 'चिरंजीवी हनुमान' हा पौराणिक ॲनिमेटेड चित्रपट भगवान हनुमानाची कथा सांगेल. प्रेक्षकांना बजरंगबलीच्या सुरुवातीच्या जीवनापासून ते भगवान रामाचा भक्त बनण्यापर्यंतचा प्रवास पाहायला मिळेल.
प्रदर्शनाची तारीख - 2 एप्रिल, 2026
प्रकार - पौराणिक
पल्लीचट्टम्बी : हा चित्रपट 'पल्लीचट्टम्बी' नावाच्या छोट्या गावात राहणाऱ्या एका धूर्त माणसाच्या जीवनावर आधारित असेल. या धूर्त माणसाच्या योजना त्याच्यावरच कशा उलटतात, हे या चित्रपटात दाखवण्यात येईल.
प्रदर्शनाची तारीख - 9 एप्रिल, 2026
प्रकार - अॅक्शन थ्रिलर
कलाकार - टोविनो थॉमस, कायडू लोहार, विजय राघवन, जॉनी अँटनी
डकैत : आदिवी शेष आणि मृणाल ठाकूर यांची प्रमुख भूमिका असलेला आगामी चित्रपट 'डकैत ' दोन माजी प्रियकरांभोवती फिरतो, जे मोठ्या चोऱ्यांच्या मालिकेद्वारे पुन्हा एकत्र येतात. हा चित्रपट बऱ्याच काळापासून चर्चेत आहे.
प्रदर्शनाची तारीख - 10 एप्रिल, 2026
प्रकार - अॅक्शन ड्रामा
कलाकार - आदिवी शेष, अनुराग कश्यप, मृणाल ठाकूर, प्रकाश राज, सुनील, अतुल कुलकर्णी
Middle East War Casualty... as now#Patriot postponed from April 23
पॅट्रियट : दक्षिणेचे सुपरस्टार ममूटी, मोहनलाल आणि नयनतारा यांची प्रमुख भूमिका असलेला 'पॅट्रियट' हा सर्वाधिक अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. हा एक स्पाय थ्रिलर आहे, ज्यात एक गुप्तहेर एका अशा कटाचा पर्दाफाश करतो, ज्यामुळं राष्ट्रीय सुरक्षेची आणीबाणी निर्माण होते.
प्रदर्शनाची तारीख - 23 एप्रिल, 2026
प्रकार - ॲक्शन थ्रिलर
कलाकार - ममूटी, मोहनलाल, फहाद फासिल, नयनतारा, रेवती
पेड्डी : साऊथचा सुपरस्टार राम चरण अभिनीत 'पेड्डी' हा टॉलीवूडमधील सर्वाधिक अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे, ज्यात 'आरआरआर' स्टार एका अनोख्या अवतारात दिसणार आहे. 1980 च्या दशकातील आंध्र प्रदेशमध्ये घडणाऱ्या या चित्रपटाची कथा 'पेड्डी' नावाच्या एका उत्साही गावकऱ्याभोवती फिरते, जो शक्तिशाली व्यक्तींविरुद्ध आपल्या सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी खेळांच्या माध्यमातून आपल्या समाजाला एकत्र आणतो. राम चरणनं या चित्रपटासाठी आपल्या शरीरातही बदल घडवला आहे.
प्रदर्शनाची तारीख - 30 एप्रिल, 2026
प्रकार - अॅक्शन थ्रिलर
कलाकार - राम चरण, जान्हवी कपूर, शिव राजकुमार, जगपती बाबू
एप्रिल 2026 मध्ये प्रदर्शित होणारे हिंदी सिनेसृष्टीतील चित्रपट
भूत बंगला : अक्षय कुमार आपल्या हॉरर कॉमेडी चित्रपटाद्वारे पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी येत आहे. या चित्रपटासाठी अक्षय आणि प्रियदर्शन 14 वर्षांनंतर पुन्हा एकत्र आले आहेत. 'भूत बंगला' या चित्रपटाची कथा एका झपाटलेल्या वाड्याबद्दल आहे, जिथे लग्न करण्यास मनाई आहे.
प्रदर्शनाची तारीख - 10 एप्रिल, 2026
प्रकार - हॉरर-कॉमेडी
कलाकार - अक्षय कुमार, वाटिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, मिथिला पालकर, असरानी, मनोज जोशी
गिन्नी वेड्स सनी 2 : हॉरर कॉमेडीसोबतच, रोमँटिक ड्रामा चित्रपट 'गिन्नी वेड्स सनी 2' देखील या महिन्यात प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज आहे. हा चित्रपट 2020 साली प्रदर्शित झालेल्या 'गिन्नी वेड्स सनी' या चित्रपटाचा सीक्वेल आहे. चित्रपटाची कथा एका जोडप्याच्या नात्याचे अनेक पैलू उलगडेल.
प्रदर्शनाची तारीख - 24 एप्रिल, 2026
प्रकार - रोमान्स ड्रामा
कलाकार - अविनाश तिवारी, मेधा शंकर
द वॉर्डरोब : हा एक अलौकिक शक्तींवर आधारित चित्रपट आहे, जो एका जुन्या आणि शापित कपाटाभोवती फिरतो. हे कपाट घरात प्रवेश करताच एक अशुभ चिन्ह घेऊन येते.
प्रदर्शनाची तारीख - 24 एप्रिल, 2026
प्रकार - हॉरर
कलाकार - रजनीश दुग्गल, दिव्या अग्रवाल
मर्सी : 'मर्सी'ची कहाणी नाताळच्या आदल्या रात्रीवर आधारित असेल, शेखरला आपल्या आईला जाऊ द्यायचे की नाही, यानंतर त्याला याबद्दल निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाते. आदिल हुसेनच्या या चित्रपटाचे कथानक अत्यंत भावनिक आहे. यात आपल्या आयुष्याच्या अंताशी सामना करणाऱ्या एका कुटुंबाचे चित्रण आहे.
प्रदर्शनाची तारीख - 24 एप्रिल, 2026
प्रकार - ड्रामा
कलाकार - राज वासुदेव, आदिल हुसेन, निहारिका रायजादा
एप्रिल 2026 मध्ये प्रदर्शित होणारे परदेशी चित्रपट
ली क्रोनिन्स द ममी : 'ली क्रोनिन्स द ममी' हा चित्रपट एका पत्रकाराची कथा सांगतो, ज्याची मुलगी वाळवंटात बेपत्ता होते. आठ वर्षांनंतर जेव्हा पत्रकाराची मुलगी तिच्या कुटुंबाला सापडते, तेव्हा सर्वांना धक्का बसतो.
प्रदर्शनाची तारीख - 17 एप्रिल, 2026
प्रकार - सुपरनॅचुरल थ्रिलर
कलाकार - जॅक रेनर, लाया कोस्टा, मे कॅलामावी, नॅटली ग्रेस, व्हेरोनिका फाल्कन
एप्रिल 2026 मध्ये प्रदर्शित होणारे मराठी सिनेसृष्टीतील चित्रपट
‘सुपर डुपर’ : मराठी चित्रपट ‘सुपर डुपर’ हा चित्रपट, दोन कुटुंबांमधील फ्लॅटच्या मालकीवरून होणाऱ्या विनोदी राड्यावर आधारित कौटुंबिक मनोरंजक चित्रपट आहे.
प्रदर्शनाची तारीख - 3 एप्रिल 2026 पासून
प्रकार - कॉमेडी-ड्रामा, कौटुंबिक मनोरंजक
कलाकार: ललित प्रभाकर, विदुला चौगुले, निर्मिती सावंत, कुशल बद्रिके, नम्रता संभेराव, शशांक शेंडे, हृषिकेश जोशी.
सलमान खान आणि चित्रांगदा सिंग यांची प्रमुख भूमिका असलेला 'मातृभूमी' हा चित्रपट 17 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार होता. परंतु त्याची प्रदर्शनाची तारीख पुढं ढकलण्यात आली आहे. सलमानचे चाहते सध्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेच्या घोषणेची वाट पाहत आहेत.