'अपने २' चित्रपटाचे प्रदर्शन अद्याप थांबवण्यात आलेले नाही, निर्मात्यांनी अफवांचं केलं खंडन...

धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर, अशी अफवा पसरली होती की, आता 'अपने २' ज्येष्ठ अभिनेत्याशिवाय बनवला जाणार नाही. मात्र या चित्रपटाबाबत आता एक अपडेट देण्यात आली आहे.

Apne 2
'अपने २' (Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 28, 2025 at 5:20 PM IST

1 Min Read
मुंबई : अभिनेता बॉबी देओल कुटुंबाचे चाहते २००७च्या 'अपने' चित्रपटाच्या सीक्वेलची आतुरतेनं वाट पाहात आहेत. या चित्रपटाच्या सीक्वेलच्या बातम्या वारंवार येत आहेत, मात्र अलीकडेच ज्येष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर, असं म्हटलं जात आहे की 'अपने २' आता बनवला जाणार नाही. अलीकडेच चित्रपट दिग्दर्शक अनिल शर्मा यांनीही सांगितलं की, धर्मेंद्रशिवाय 'अपने २'ची कल्पनाही करता येणार नाही. यानंतर आता देओल कुटुंबाच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सर्व अटकळांना विराम देत निर्मात्यांनी घोषणा केली आहे की, 'अपने २' बनवला जाईल, जो धर्मेंद्र यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली असेल .

'अपने २'वर काम सुरू : चित्रपट निर्माते दीपक मुकुट यांनी 'अपने २' रद्द करण्याबाबतच्या सर्व अटकळींना पूर्णविराम दिला आहे. वृत्तानुसार, त्यांनी एका अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की 'अपने २' रद्द करण्यात आलेला नाही. निर्माते यांनी म्हटलं आहे, लोकांनी अशा अफवा पसरवण्यापासून दूर राहावे. 'अपने २'वर काम सुरू आहे आणि ते निश्चितच तयार केले जाईल. 'अपने २'वर एक टीम काम करत आहे. हा फक्त एक चित्रपट नसून आमच्यासाठी एक भावनिक ट्रॅक असेल. अपने धर्मजींशी जोडलेला आहे, त्यांची उपस्थिती, त्यांचे आशीर्वाद आणि त्यांचा आत्मा नेहमीच आमच्याबरोबर राहील. 'अपने २' माझ्या हृदयाच्या खूप जवळ आहे. हा चित्रपट धर्मजींना एक उत्तम श्रद्धांजली असेल."

'अपने' चित्रपटाबद्दल : २००७मध्ये आलेला 'अपने' हा चित्रपट अनिल शर्मा यांनी दिग्दर्शित केला होता आणि देओल कुटुंबाच्या विजयता फिल्म्स बॅनरखाली निर्मित झाला होता. हा चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरला होता. धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या दोन मुले, सनी आणि बॉबी देओल यांच्यासोबत चित्रपटामध्ये काम केलं होतं. या चित्रपटामध्ये अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि कतरिना कैफ यांनीही विशेष भूमिका साकारल्या होत्या. याशिवाय किरण खेर यांनी सनी आणि बॉबीच्या आईची भूमिका साकारली होती. हा चित्रपट अनेकांना आवडला होता.

