ETV Bharat / entertainment

एपी ढिल्लननं सलमान खान आणि धोनीसह फार्महाऊसवर घातला गोंधळ, फोटो आणि व्हिडिओ केले शेअर

एपी ढिल्लननं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. पोस्टमधील फोटोमध्ये त्याच्याबरोबर अभिनेता सलमान खान आणि माजी भारतीय क्रिकेट कर्णधार एमएस धोनी असल्याचा दिसत आहे.

AP dhillon, dhoni and salman khan
एपी ढिल्लन, धोनी आणि सलमान खान (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 14, 2026 at 2:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - वन ऑफ वन इंडिया टूर दरम्यान त्यांच्या अनपेक्षित सहकार्यानं मने जिंकल्यानंतर, गायक एपी ढिल्लन पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या गायकानं चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार सलमान खान आणि माजी भारतीय क्रिकेट कर्णधार एमएस धोनीबरोबर एक मजेदार सहल केली आहे. आता या सहलीमधील काही फोटो आणि व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल झाले आहेत. या स्टार्सच्या पोस्टवर अनेकजण कमेंट्स करत आहेत. मंगळवार 13 जानेवारी रोजी एपी ढिल्लननं सलमान खानच्या पनवेल फार्महाऊसमधील त्यांचे चिखलानं माखलेल्या अवस्थेतली फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केले. पहिल्या फोटोंमध्ये तिघेही चिखलानं माखलेले असून ते ऑफ-रोड आउटिंगचा आनंद घेत असल्याचे दिसले.

एपी ढिल्लननं शेअर केली पोस्ट : फोटोमध्ये एपी ढिल्लन, सलमान खान आणि एमएस धोनी एकमेकांच्या खांद्यावर हात ठेवून, फोटोसाठी पोझ देताना दिसत आहे. पोस्टमध्ये असंही दिसून आलं आहे की, हे तिघेही फार्महाऊसवर ऑल-टेरेन व्हेईकल (एटीव्ही) चालवत होते. या गायिकेनं त्यांच्या ऑफ-रोडिंग साहसाचा एक व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे, ज्यामध्ये एटीव्ही अपघातानंतर अडकली असल्याचं दाखवलं आहे. या अपघाताबद्दल त्यांनी आपल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'तुम्हाला काय वाटतं की, ते कोणी क्रॅश केलं? या पोस्टनं लगेचच चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतलंय. आता अनेकांनी या फोटोला एआय-जनरेटेड असल्याचे म्हणत आहे. आता एपीनं शेअर केलेला हा फोटो अनेकांना आवडत आहे.

एपी ढिल्लनच्या पोस्टवर दिली प्रतिक्रिया : दरम्यान एपी ढिल्लन या पोस्टवर एका चाहत्यानं लिहिलं, 'एपी भाई मला माहित आहे की, हे एआय आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, '2026मधील अनपेक्षित सहकार्य.' आणखी एकानं लिहिलं, 'सगळं ठीक आहे, पण सलमान खानला गाडी चालवू देऊ नका.' याशिवाय या पोस्टवर अनेकजण फायर आणि हॉर्ट इमोजी शेअर करत आहे. दरम्यान एपी ढिल्लननं सलमान खानबरोबर 'कोलाब्रेशन' करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 'भाईजान' यापूर्वी त्याच्या 'ओल्ड मनी' या संगीत व्हिडिओमध्ये देखील दिसला होता. यामध्ये त्याच्याबरोबर संजय दत्तही होता.

हेही वाचा :

  1. गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया आणि एपी ढिल्लनचा व्हिडिओ पाहून वीर पहाडिया बसला धक्का...
  2. पंजाबी गायक एपी ढिल्लोंनं हनी सिंग आणि जॅझी बीबरोबर दिल्लीत केला धमाका, वाचा सविस्तर
  3. गायक एपी ढिल्लननं घराबाहेर गोळीबार प्रकरणी दिली प्रतिक्रिया, लॉरेन्स बिश्नोई-रोहित गोदाराच्या टोळीनं घेतली जबाबदारी - AP DHILLON ON FIRING CASE

TAGGED:

SALMAN KHAN AND MS DHONI
AP DHILLON
AP DHILLON AND SALMAN KHAN
एपी ढिल्लन
MOST UNEXPECTED COLLAB

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.