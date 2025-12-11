ETV Bharat / entertainment

अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या लग्नाचा ८वा वाढदिवस, कशी झाली प्रेमकहाणी सुरू जाणून घ्या...

अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहली यांनी लग्न इटलीतील टस्कनी येथील बोर्गो फिनोचिटो नावाच्या आलिशान रिसॉर्टमध्ये केलं. आता या जोडप्याच्या लग्नाचा वाढदिवस आहे.

Anushka Sharma and Virat Kohli 8th Wedding Anniversary
अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या लग्नाचा आठवा वाढदिवस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 11, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read
मुंबई : भारताचे स्टार कपल, विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा, आज, ११ डिसेंबर रोजी त्यांच्या लग्नाचा आठवा वाढदिवस साजरा करत आहेत. या जोडप्यानं ११ डिसेंबर २०१७ रोजी इटलीमध्ये सात फेरे घेतले होते. आता हे जोडपे दोन मुलांचे पालक आहेत. दरम्यान लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त अनेक चाहते सोशल मीडियावर विरुष्काला शुभेच्छा देत आहेत. दरम्यान विराट कोहली एक आंतरराष्ट्रीय स्टार आहे आणि अनुष्का शर्मा, बॉलिवूडमधून अनुपस्थित असूनही, तिचा चाहतावर्ग खूप मोठा आहे. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाच्या विशेष प्रसंगी, आम्ही या जोडप्याच्या पहिल्या भेटीपासून लग्नापर्यंतच्या प्रवासाबद्दल, त्यांच्या मुलांबद्दल आणि या पॉवर कपलच्या एकूण संपत्तीबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत.

अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहलीचा लग्नाचा वाढदिवस : स्टार कपलच्या लव्ह स्टोरीबद्दल बोलताना, अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहलीची पहिली भेट खरोखरच विशेष आहे. २०१३ मध्ये एका जाहिरातीच्या शूटिंग दरम्यान अनुष्का आणि विराट पहिल्यांदा भेटले होते. विराट अनुष्काला पहिल्यांदा भेटला, तेव्हा त्याला अभिनयाबद्दल काहीच माहिती नसल्यानं तो खूप घाबरला होता. या जाहिरातीमुळे दोघांमध्ये चांगली मैत्री निर्माण झाली. २०१४ मध्ये टीम इंडियाच्या दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर विराट आणि अनुष्का पहिल्यांदा प्रसिद्धीच्या झोतात आले. मेलबर्नमध्ये झालेल्या सामन्यात विराटनं शतक झळकावले आणि अनुष्काही सामना पाहण्यासाठी उपस्थित होती. शतक झळकावल्यानंतर विराटनं अनुष्काला फ्लाइंग किस दिला. यानंतर त्यांच्या डेटिंगच्या अफवा पसरल्या. काही वर्षांच्या डेटिंगनंतर, या जोडप्यानं ११ डिसेंबर २०१७ रोजी लग्न केलं. २०२१ मध्ये विराट आणि अनुष्कानं त्यांच्या पहिल्या बाळाचं (मुलगी वामिका) स्वागत केलं आणि २०२४ मध्ये मुलगा (अकाय) जन्माने त्यांचे कुटुंब पूर्ण झाले.

विराट आणि अनुष्काची एकूण संपत्ती : अनुष्कानं २००८ मध्ये शाहरुख खान अभिनीत 'रब ने बना दी जोडी' या चित्रपटातून चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. अभिनेत्रीनं आपल्या कारकिर्दीत, सलग दोन हिट चित्रपट दिल्यानंतर तिला चांगलीच प्रसिद्धी मिळाली. यानंतर तिनं खान सलमान खानबरोबर सुलतान आणि आमिर खानसोबत पीकेमध्ये काम केलं. रिपोर्टनुसार, अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहलीची एकत्रित संपत्ती १,३०० कोटी इतकी आहे. यापैकी, विराट कोहलीची एकूण संपत्ती १,०१० कोटी आहे. विराट कोहलीनं क्रिकेटच्या मैदानावर यश मिळवले आहे, तर अनुष्का शर्माने मनोरंजनाच्या पडद्यावर यश मिळवले आहे. लग्नानंतरच्या वर्षी म्हणजे २०१८ पासून अनुष्का शर्मा चित्रपटसृष्टीपासून दूर आहे. २०१८ मध्ये तिनं शाहरुख खान अभिनीत 'झिरो' चित्रपटात काम केलं. २०२०मध्ये अनुष्कानं 'बुलबुल' चित्रपटाची निर्मिती केली. त्यानंतर, 'काला' (२०२२) या चित्रपटात तिचा छोटासा अभिनय होता. आता पुढं ती 'चकडा एक्सप्रेस'मध्ये दिसणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. या चित्रपटामध्ये अनुष्का शर्मा भारतीय महिला क्रिकेट संघाची स्टार खेळाडू झुलन गोस्वामीची भूमिका साकारणार आहे. तसेच अलीकडेच, विराट कोहलीनं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत आपल्या फलंदाजीचे कौशल्य दाखवले. त्याला या मालिकेत प्लेअर ऑफ द सिरीज म्हणून गौरविण्यात आले.

