अनुराधा पौडवाल यांनी दिवंगत दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपूर यांची आठवण काढली, पोस्ट शेअर करून केल्या भावना व्यक्त
पार्श्वगायिका अनुराधा पौडवाल यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी सुमन कल्याणपूर यांचा फोटो शेअर करून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 3, 2026 at 1:17 PM IST
हैदराबाद : ज्येष्ठ पार्श्वगायिका अनुराधा पौडवाल यांनी 31 मे रोजी निधन झालेल्या दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपूर यांना सोशल मीडियाद्वारे भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली आहे. या महान गायिकेला निरोप देताना, अनुराधा पौडवाल यांनी सुमन कल्याणपूर यांच्यासाठी एक भावुक संदेश लिहिला. अनुराधा पौडवाल यांनी सुमन कल्याणपूर यांची आठवण काढत, त्यांना 'आदर्श मूर्ती' म्हणून संबोधलंय. अनुराधा पौडवाल यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिलं, "भावपूर्ण श्रद्धांजली. एखादी दिग्गज व्यक्ती कदाचित हे जग सोडून जाईल, पण त्यांचा वारसा कधीच पुसून जात नाही. तुमचे योगदान, तुमची प्रज्ञा आणि तुमची प्रेरणा भावी पिढ्यांना सतत मार्गदर्शक ठरत राहतील. तुम्ही दिलेल्या आठवणी, शिकवण आणि असंख्य लोकांच्या आयुष्यावर तुम्ही पाडलेला प्रभाव या सर्वांसाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार. तुमच्या आत्म्यास शांती लाभो. तुमची आठवण सदैव राहील आणि तुमची उणीव आम्हाला नेहमीच भासत राहील. ओम शांती."
अनुराधा पौडवाल यांनी सुमन कल्याणपूर यांची काढली आठवण : अनुराधा पौडवाल यांनी सुमन कल्याणपूर यांचा चेहऱ्यावर मंद हास्य झळकणारा एक फोटोही शेअर केला आहे. आता गायिकेनं शेअर केलेल्या फोटोवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. अनेक चाहतेही त्यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत. दरम्यान सुमन कल्याणपूर यांचं 31 मे रोजी वयाच्या 89व्या वर्षी निधन झालं. तसेच गायिकाच्या निधनानंतर गायिका कविता कृष्णमूर्ती यांनीही आपल्या सोशल मीडियाद्वारे त्यांना श्रद्धांजली वाहिली होती. कविता यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं होतं, 'मी रेडिओवर सुमन कल्याणपूरजींची गाणी ऐकतच लहानाची मोठी झाले. 'अजहुँ न आये','ठहरिये होश में आ लूँ', 'न तुम हमें जानो', 'तुम जो आओ तो प्यार आ जाए' आणि अशाच अनेक सुंदर गाण्यांनी माझे बालपण समृद्ध केलं. तो 'सुवर्णकाळ' अनुभवणाऱ्या शेवटच्या काही कलाकारांपैकी त्या एक होत्या. आज खूपच दुःख होत आहे. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो. ओम शांती.'
सुमन कल्याणपूर यांची गाणी : 1937मध्ये जन्मलेल्या सुमन कल्याणपूर यांनी चित्रपटसृष्टीमध्ये अनेक भाषांमध्ये गाणी गायली आहेत. त्यांनी आपल्या गायिकीद्वारे एक मोठ स्थान चित्रपटसृष्टीत निर्माण केलं होतं. त्यांच्या अविस्मरणीय गाण्यामध्ये 'ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे', 'आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चा', 'अजहूं ना आये बलमा', 'तुमने पुकारा और हम चले आये', 'दिल एक मंदिर है', 'मेरे मेहबूब नही जा' आणि 'मेरे' मेहबूब साहब ना' यांचा समावेश आहे. त्यांच्या जाण्यामुळं चित्रपटसृष्टीला देखील मोठा धक्का बसला आहे.