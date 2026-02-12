एआर. रहमान यांच्या सांप्रदायिक वक्तव्यावर गायिका अनुराधा पौडवाल यांनी मांडले आपले मत...
एआर. रहमाननं काही दिवसापूर्वी इंडस्ट्रीमध्ये जातीय भेदभाव होत असल्याचं म्हटल्यावर त्यांना अनेकांनी ट्रोल केलं होतं. आता याबाबत गायिका अनुराधा पौडवाल यांनी आपले मत मांडले आहे.
हैदराबाद : काही दिवसापूर्वी प्रसिद्ध संगीतकार एआर. रहमानबाबात इंडस्ट्रीमध्ये जातीय भेदभाव होत असल्याचं भाष्य केलं होतं. यानंतर अनेक स्टार्सनं रहमान यांना निशाण्यावर धरलं होतं. याशिवाय अनेकांनी संगीतकाराचं समर्थन देखील केलं होतं. आता प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल यांनीही या विषयावर भाष्य केलंय. त्यांनी रहमान याचे वर्णन संत व्यक्ती असल्याचे केले आहे. एका मुलाखतीत त्यांनी याविषयी म्हटलं, "मी ए.आर.रहमानला फक्त त्याच्या संगीताद्वारे ओळखते. मी त्यांना कधीही प्रत्यक्ष भेटले नाही, पण त्याचे संगीत दाखवते की, ते एक अतिशय उदात्त व्यक्ती आहे." याशिवाय त्यांनी रहमानच्या सांप्रदायिक वक्तव्यांबद्दलच्या उत्तर देताना सांगितलं की, मीडियाला उत्तेजक उत्तरे मिळविण्यासाठी ते असे गुंतागुंतीचे प्रश्न विचारतात.
अनुराधा पौडवाल यांनी एआर. रहमान यांना दिला पाठिंबा : त्यांनी पुढं सांगितलं, "मी इंडस्ट्रीमध्ये आहे आणि मी पाहिले आहे की, जेव्हा कोणताही कलाकार, फक्त एआर. रहमानच नाही तर, कोणताही कलाकार, मुलाखतीसाठी बसतो, तेव्हा मुलाखत घेणारा अनेकदा अशा प्रकारे प्रश्न विचारतो की, त्याला इच्छित उत्तर मिळेल. मीडिया, चॅनेल्सना सरळ मुलाखती आवडत नाहीत, कारण त्यांना दुसरे काहीतरी हवे असते. एआर. रहमान यांनी आपल्याला अनेक उत्तम गाणी दिली आहेत आणि ते या सर्वांपेक्षा पलीकडे आहेत. त्यांनी खूप काही साध्य केलंय. ते आता अशा टप्प्यावर नाहीत, जिथे कोणीही त्यांच्या कारकिर्दीवर प्रभाव टाकू शकेल. एक ज्येष्ठ कलाकार म्हणून, मला वाटते की, त्यांनी त्यांच्या गाण्यांनी चमत्कार केला आहे. हे सर्व काही महत्त्वाचे नाही."
एआर. रहमानचं विधान : एआर. रहमान यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की, "इंडस्ट्रीत सर्जनशील लोकांची कमतरता आहे, ज्यामुळं त्यांना गेल्या 8 वर्षांपासून काम मिळत नाही." यानंतर त्यांच्यावर चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलारांनी टीका केली होती. मात्र त्यांच्यावर जेव्हा सोशल मीडियाद्वारे शब्दाचा प्रहार झाला, त्यावेळी त्यांचे कुटुंब बचाव करताना दिसले. दरम्यान एआर. रहमान हे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील असे एक कलाकार आहे, ज्यांनी आपल्या गाण्यांनी अनेकांवर जादू केली आहे.
