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आसाममधील पुरामुळं निर्माण झालेल्या परिस्थितीबद्दल अनुपम खेर यांनी इन्स्टाग्रामवर शेअर केली पोस्ट

अनुपम खेरनं आसाममधील पुराबद्दल एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. यामध्ये त्यानं सर्वांनी मदत करण्याचं आवाहन केलंय.

Anupam Kher
अनुपम खेर (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 12:21 PM IST

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Updated : August 4, 2026 at 12:30 PM IST

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हैदराबाद : ज्येष्ठ अभिनेता अनुपम खेरनं आसाममधील विनाशकारी पुराबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यानं एक सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यानं म्हटलं की, 'बाधित भागातील हृदयद्रावक दृश्यांनी त्याला अत्यंत दुःखी केलंय. अभिनेत्यानं एक भावूक संदेश शेअर करत लोकांना पुढं येण्याचं आणि या नैसर्गिक आपत्तीमुळं बाधित झालेल्यांना मदत करण्याचं आवाहन केलंय. इन्स्टाग्रामवर अनुपमनं एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये त्यानं घरे आणि उपजीविकेची साधने गमावलेल्या हजारो कुटुंबांच्या संघर्षावर प्रकाश टाकला. तसेच, या संकटामुळं बाधित झालेल्या प्राण्यांबद्दलही त्यानं चिंता व्यक्त केली. या व्हिडिओ क्लिपमध्ये त्यानं म्हटलं, "मित्रांनो, या विनाशकारी पुराची दृश्ये पाहून मला खूप दुःख होत आहे. टेलिव्हिजन आणि सोशल मीडियावर आपण जी दृश्ये पाहत आहोत, ती शब्दांत मांडणे कठीण आहे. काहींनी आपली कुटुंबे गमावली आहेत, तर काहींनी आपली घरे गमावली आहेत. अनेक लहान मुले आणि वृद्धांना उघड्या आकाशाखाली बसण्यास भाग पडले आहेत."

अनुपम खेर आसामसाठी उठवला आवाज : यानंतर त्यानं पुढं म्हटलं,"मला सर्वात जास्त वेदना या संकटात असहाय्य प्राण्यांचा चाललेला संघर्ष पाहून होत आहेत. जेव्हा निसर्ग त्याचे रौद्र रूप धारण करतो, तेव्हा आपण किती हतबल होऊ शकतो, याची जाणीव आपल्याला होते. अशा कठीण काळात, इतक्या मोठ्या दुःखाचा सामना करताना आपण काय करू शकतो, असा प्रश्न आपल्याला पडतो. पण मग आपल्याला समजते की, जर आपल्यापैकी प्रत्येकानं शक्य त्या मार्गानं मदतीचा हात पुढं केला, तर एखाद्या कुटुंबाचे जीवन थोडे सुसह्य होऊ शकते. यामुळं एखाद्या मुलाला आशा मिळू शकते आणि आपण एकटे नाही आहोत, असा विश्वास बाळगण्याचे बळ मिळू शकते. मी आसाममधील लोकांसाठी प्रार्थना करत आहे आणि त्यांना मदत करण्यासाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या प्रत्येकाचे मनापासून आभार मानत आहे."

शक्य असल्यास मदत करा : यानंतर या मदतकार्यात योगदान करण्याबद्दल म्हटलं, "शक्य असल्यास, मी तुम्हा सर्वांना आसाममधील लोकांसाठीच्या मदतकार्यात योगदान देण्याचे आवाहन करतो. मदतीचे मूल्य रकमेवरून नाही, तर त्यामागील भावना आणि हेतूवरून मोजले जाते. ज्यांना आर्थिक मदत करायची आहे, ते 'मुख्यमंत्री मदत निधी'मध्ये आपल्या क्षमतेनुसार योगदान देऊ शकतात."

आसाम पूर : अनुपम खेरनं आपल्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं, "आसाममधील पूर - आसाममधील पुराच्या हृदयद्रावक दृश्यांनी मला अत्यंत दुःखी केलं आहे. हजारो कुटुंबांनी आपली घरे, उपजीविकेची साधने आणि अनेक प्रकरणांमध्ये आपल्या प्रियजनांनाही गमावले आहे. या संकटामुळं निष्पाप प्राण्यांनाही फटका बसला आहे. जर तुम्हाला शक्य असेल, तर कृपया 'आसाम मुख्यमंत्री मदत निधी'मध्ये योगदान देण्याचा विचार करा. लहान असो वा मोठे, तुमचे प्रत्येक योगदान आपले आयुष्य नव्यानं सावरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणाच्या तरी आयुष्यात आशेचा किरण घेऊन येऊ शकते. आसाममधील जनतेसोबत माझ्या संवेदना आणि प्रार्थना आहेत. या कठीण प्रसंगावर मात करण्याचे बळ त्यांना मिळो.' दरम्यान हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी आसाममधील विनाशकारी पुराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत बाधित झालेल्यांना स्टार्सनं पाठिंबा दर्शविला आहे.

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Last Updated : August 4, 2026 at 12:30 PM IST

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अनुपम खेर
ANUPAM KHER ON ASSAM FLOOD

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