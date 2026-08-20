भारतीय सैन्याच्या जवानाचा कथितरीत्या अपमान करणाऱ्या तरुणीच्या व्हायरल व्हिडिओवर अनुपम खेर यांनी केलं 'हे' भाष्य
भारतीय सैन्याच्या जवानाचा कथितरीत्या अपमान करणाऱ्या तरुणीच्या व्हायरल व्हिडिओवर अनुपम खेर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 20, 2026 at 3:59 PM IST
हैदराबाद : ज्येष्ठ अभिनेता अनुपम खेर यांनी लडाखमधील एका व्हिडिओवर प्रतिक्रिया दिली आहे. या महिलेनं स्वतःची ओळख 'Gen Z' अशी करून दिली होती आणि त्यांच्या मते, तिनं सैन्यातील जवानांशी असभ्य भाषेत संवाद साधला होता. इन्स्टाग्रामवर आपले विचार मांडताना अनुपम यांनी म्हटलं होतं की, "या घटनेमुळं त्यांना त्यांच्या 'तन्वी द ग्रेट' या चित्रपटातील एक गाणं शेअर करण्याची प्रेरणा मिळाली. हे गाणं संरक्षण दलातील जवान आणि भारतीय सैन्य अधिकाऱ्यांकडून पसंतीस उतरत असल्याचं त्यांनी सांगितलं."
अनुपम खेरनं दिली व्हायरल व्हिडिओवर प्रतिक्रिया : 71 वर्षीय अभिनेत्यानं सांगितलं की, त्यांना संरक्षण दलातील अनेक जवान आणि सैन्य अधिकाऱ्यांकडून हे गाणं 'फॉरवर्ड' मेसेजच्या स्वरूपात मिळत होते. या मेसेजमध्ये लिहिलं होतं, "भारताच्या खऱ्या 'Gen Z'साठी एक उत्तम ''Gen Z' गाणं." अभिनेत्यानं पुढं म्हटलं की, "काल मी लडाखमधील एका महिलेचा व्हिडिओ पाहिला, जिनं स्वतःला 'Gen Z' म्हटलं आणि आमच्या सैन्य जवानांशी अत्यंत असभ्यपणे संवाद साधला. या घटनेनं मला खूप अस्वस्थ केलं. आणि मग मला 'तन्वी द ग्रेट'मधील हे गाणं शेअर करावेसं वाटलं—असं गाणं ज्याला आमचे सैन्य अधिकारी स्वतः पसंती देत आहेत आणि ते पुढं पाठवत आहेत. कारण 'Gen Z' असणे म्हणजे केवळ एक विशिष्ट वृत्ती (अॅटिट्यूड) बाळगणे नव्हे, तर त्यात धैर्य, शिस्त, सेवा आणि आदर यांचाही समावेश असतो! हे पाहा— 'भारतीय सैन्याचा विजय असो! जय हिंद!" दरम्यान या अभिनेत्यानं एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये शुभांगी दत्त अनुपम खेर दिग्दर्शित 'तन्वी द ग्रेट' या चित्रपटातील 'सेना की जय' या देशभक्तीपर गाण्यावर गाताना आणि नृत्य करताना दिसत आहे.
महिलानं सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी घालतला वाद : दरम्यान सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यात मिनामार्ग येथील बॅरिकेडवर अडवल्यानंतर एक महिला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी वाद घालताना दिसत आहे. या क्लिपमध्ये ती पर्यटकांवर लादलेल्या निर्बंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते आणि त्यांची तुलना काश्मीरमधील लोकांच्या परिस्थितीशी करते. ती महिला स्वतःचा उल्लेख 'Gen Z' चा एक भाग म्हणूनही करते आणि तिला असे म्हणताना ऐकले जाते की, "आम्ही 'Gen Z' आहोत, आम्ही हा मूर्खपणा खपवून घेणार नाही." हा व्हिडिओ त्यानंतर व्हायरल झाला असून, सोशल मीडिया यूजर्सकडून त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.