रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर'च्या गाण्याबद्दल अनुपम खेरनं केलं कौतुक, शेअर केली पोस्ट

रणवीर सिंग अभिनीत 'धुरंधर' चित्रपटातील गाण्याचं अनुपम खेरनं कौतुक करत एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

Dhurandhar Movie
'धुरंधर' चित्रपट (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 17, 2025 at 5:33 PM IST

1 Min Read
मुंबई - आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' चित्रपट हा सध्या बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई करत आहे. या चित्रपटानं खूप कमी वेळात देशात ४०० कोटीहून अधिक कमाई केली, तर याशिवाय जगभरात या चित्रपटानं ५०० कोटीहून अधिक कमाई करून एक विक्रम रचला आहे. हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर अनेक चित्रपटांचे विक्रम मोडत आहेत. दरम्यान 'धुरंधर' चित्रपटामधील गाणी ही सोशल मीडियावर खूप गाजत आहेत. अनेकजण सोशल मीडियावर रिल्स शेअर करत या चित्रपटामधील गाण्याचा आनंद घेत आहेत. दरम्यान सोशल मीडियावर बॉलिवूड अभिनेता अनुपम खेर यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये ते कार चालवत असून 'धुरंधर'मधील गाणं ऐकताना दिसत आहे. दरम्यान आता या चित्रपटामधील गाणी अनुपम खेरच्या या प्लेलिस्टमध्ये सामील झाली आहेत.

अनुपम खेरनं केलं आदित्य धरचं कौतुक : अनुपम खेर यांना 'धुरंधर' चित्रपटामधील गाणी ही खूप आवडली आहे. त्यांनी शेअर केलेल्या आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'धुरंधर' चित्रपट आणि त्याच्या संगीतानं संपूर्ण देश वेडा झाला असताना, मी विचार केला, मी का नाही? तर, आम्ही तीन मित्र (हरमन, अंकुर आणि मी) एका लांब ड्राइव्हला निघालो! आदित्य धर, सर्वांना शुभेच्छा!' या पोस्टवर आता अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. एका यूजरनं या पोस्टवर लिहिलं, 'सर्वोत्कृष्ट अल्बम - सर्व गाणी अद्भुत आहेत.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'कृपया चित्रपट पाहा आणि खऱ्या भारतीयांना पाठिंबा द्या.' आणखी एकानं लिहिलं, ' हे गाणे खूप शक्तिशाली आहेत, ते राष्ट्रद्रोहींविरुद्ध तुमचे रक्त उकळेल.' याशिवाय या व्हिडिओला अनेकजण पसंत करत आहेत. सध्या देशभरात या चित्रपटाचं खूप कौतुक केलं जात आहे.

'धुरंधर' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटामध्ये अक्षय खन्नाची भूमिका रहमान डकैत ही देखील खूप गाजली आहे. 'धुरंधर' चित्रपटात रणवीर सिंग, संजय दत्त, सारा अर्जुन अक्षय खन्ना आणि अर्जुन रामपाल यांनी खूप धमाकेदार अभिनय केला आहे. या चित्रपटामध्ये रहमान डकैत एंट्री गाणं आणि 'ना तो कारवां की तलाश है' हेही सोशल मीडियावर खूप धमाका करत आहेत. दरम्यान 'धुरंधर' हा चित्रपट ५ डिसेंबर २०२५ रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला.

संपादकांची शिफारस

