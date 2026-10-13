अनुपम खेर यांचा 'रामायणा पार्ट 1' चित्रपटातील जटायू पात्राचा फर्स्ट लूक प्रदर्शित...
'रामायणा पार्ट 1' हा चित्रपट काही दिवसामध्ये रिलीज होणार आहे. या चित्रपटातील आता अनुपम खेर यांचा जटायू पात्रातील लूक प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 4:41 PM IST
हैदराबाद : चित्रपट दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांचा पौराणिक चित्रपट 'रामायणा' हा सध्या चर्चेत आहे. हा वर्षातील सर्वाधिक अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक आहे. या चित्रपटात भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अनेक प्रमुख कलाकार दिसणार आहेत. काही दिवसांपूर्वी, निर्मात्यांनी राजा दशरथ, राणी कैकेयी आणि मंथरा या पात्रांचा फर्स्ट लूक प्रदर्शित केला होता. आता, निर्मात्यांनी चाहत्यांना जटायू या पात्राची ओळख करून दिली आहे.
'रामायणा' चित्रपटातील जटायूचे पोस्टर रिलीज : मंगळवार, 13 ऑक्टोबर रोजी, निर्मात्यांनी 'रामायणा'तील एक प्रमुख पात्र असलेल्या जटायूचे पोस्टर इंस्टाग्रामवर प्रदर्शित केले. 20 ऑक्टोबर रोजी 'रामायणा पार्ट 1'च्या ॲडव्हान्स बुकिंगला सुरुवात होण्याच्या अवघ्या आठ दिवस आधी हे पोस्टर प्रदर्शित केलं आहे. निर्मात्यांनी खुलासा केला आहे की, या आगामी चित्रपटात अनुपम खेर यांनी जटायूच्या पात्राला आपला आवाज दिला आहे. पोस्टरमध्ये जटायूचा क्लोज-अप दिसत असून, त्याची भेदक नजर दाखविण्यात आली आहे. याशिवाय दुसऱ्या चित्रामध्ये हा भव्य पक्षी आपले पंख पसरून उभा आहे. सोशल मीडियावर पोस्टर शेअर करताना निर्मात्यांनी लिहिलं, "जेव्हा वाईटानं उड्डाण घेतली, तेव्हा त्याचा सामना करण्यासाठी धैर्य उभे राहिले. तो विजयासाठी नाही, तर जे योग्य होते त्यासाठी लढला. जटायू, धर्माचे पंख. रामायणात जटायूच्या भूमिकेत अनुपम खेर."
'रामायणा' चित्रपटाबद्दल : रावणापासून सीतेला सोडवण्याच्या धाडसी प्रयत्नासाठी जटायूला ओळखले जाते. जटायूनं माता सीतेचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आणि धैर्यानं रावणाचा सामना केला. अनुपम खेर हे या आगामी चित्रपटाच्या स्टारकास्टमध्ये आहे, ज्यात अनेक सुप्रसिद्ध अभिनेते महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. नितेश तिवारी दिग्दर्शित या चित्रपटात रणबीर कपूर प्रभू श्रीरामाच्या भूमिकेत, साई पल्लवी माता सीतेच्या भूमिकेत, रॉकिंग स्टार यश रावणाच्या भूमिकेत, सनी देओल हनुमानाच्या भूमिकेत आणि रवी दुबे लक्ष्मणाच्या भूमिकेत आहेत.
निर्मात्यांनी नुकतेच पुष्टी केली आहे की 'रामायणा पार्ट 1' 5 नोव्हेंबर रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचा सण असलेल्या नवरात्रीदरम्यान निर्मात्यांनी प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली. या घोषणेत असेही म्हटले आहे की, चित्रपटासाठी आगाऊ बुकिंग दसऱ्याला, म्हणजेच 20 ऑक्टोबरला सुरू होईल.