'क्राइम पेट्रोल'च्या सूत्रसंचालकपदी अजय देवगण, अनुप सोनी यांनी दिली प्रतिक्रिया
अजय देवगण 'क्राइम पेट्रोल'च्या सूत्रसंचालकपदी असणार आहे. आता याबद्दल अनुप सोनी यांनी दिली प्रतिक्रिया दिला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 13, 2026 at 3:29 PM IST
हैदराबाद : टीव्हीवरील लोकप्रिय क्राइम शो 'क्राइम पेट्रोल' पुनरागमन करत आहे. अनेक वर्षांपासून या शोचे सूत्रसंचालन करणारे अनुप सोनी आता या शोचा भाग नसणार आहे. अनुप यांच्या जागी आता अजय देवगण 'क्राईम पेट्रोल'चं सूत्रसंचालन करताना दिसणार आहे. या बातमीनंतर अनेकजण आश्चर्यचकित झाले आहेत. आता अनुप सोनी यांनीही यानंतर प्रतिक्रिया दिली आहे. अजय त्यांच्या जागी येणार असल्याबद्दल त्यांनी काय म्हटलं याबद्दल जाणून घ्या.
'क्राइम पेट्रोल'बद्दल अनुप सोनी काय म्हणालं : त्यांनी माध्यामाशी बोलताना म्हटलं, 'यावर मला जास्त काही बोलायचं नाही. क्राईम पेट्रोलबरोबर माझा एक दीर्घ आणि विशेष संबंध राहिला आहे, आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या प्रेमाबद्दल मी नेहमीच कृतज्ञ राहीन.' अजयच्या जागी येण्याबद्दल अनुप सोनी यांनी म्हटलं, "मी अजय देवगणचा चाहता आहे आणि प्रकाश झा यांच्या 'गंगाजल' आणि 'अपहरण' या चित्रपटांमध्ये त्याच्याबरोबर काम केलं आहे. मला वाटते की, तो या शोमध्ये स्वतःची एक वेगळी शैली आणेल. मी टीमला नवीन सीझनसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो." दरम्यान 'क्राईम पेट्रोल 2026' या शोच्या सध्याच्या सीझनचे 15 एपिसोड्स आधीच शूट केलं आहेत. हा शो 31 ऑगस्ट रोजी प्रसारित होणार आहे.
अजय देवगणची प्रतिक्रिया : शोचे सूत्रसंचालन करण्याबद्दल अजय देवगणनं म्हटलं, 'क्राईम पेट्रोलचे सूत्रसंचालन करणे हे माझ्या चाहत्यांसाठी आणि प्रेक्षकांसाठी एक मोठी जबाबदारी आहे. हा शो अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. आणि गुन्हेगारांना ओळखण्यासाठी प्रेक्षकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना सतर्क करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. आम्ही अशा कथा घेऊन येणार आहोत, ज्यांनी देशाला हादरवून सोडलंय. मला आशा आहे आणि विश्वास आहे की, मी प्रेक्षकांना मदत करेन आणि त्यांना घाबरण्याऐवजी सतर्क राहण्यासाठी मार्गदर्शन करेन."
क्राईम पेट्रोलचा प्रोमो चर्चेत : निर्मात्यांनी अजय देवगणचा एक प्रोमो प्रदर्शित केला होता. या प्रोमोत, अजय हा देशातील सध्याच्या गुन्हेगारी परिस्थितीवर चर्चा करताना दिसतो. तो म्हणतो की बहुतेक प्रकरणांमध्ये, गुन्हेगार हा त्याच्या जवळचाच कोणीतरी असतो. "मी तुमच्याबरोबर असेन," असं म्हणत तो प्रोमोचा समारोप करतो. दरम्यान अजयच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो पुढं'गोलमाल 5' आणि 'दृश्यम 3'मध्ये दिसणार आहे.