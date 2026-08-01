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अंकिता लोखंडेनं आईसह पती विकी जैनला दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा...

अभिनेत्री अंकिता लोखंडेनं पती विकी जैन आणि आई वंदना यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. आता तिची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.

Ankita Lokhande and Viccky Jain
अंकिता लोखंडे आणि विकी जैन (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 5:24 PM IST

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हैदराबाद : अभिनेत्री अंकिता लोखंडेनं तिच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा व्यक्ती म्हणजेच पती विकी जैन आणि तिची आई वंदना यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. आईनं तिला जे काही दिले आहे, त्याची परतफेड आपण कधीच करू शकत नाही, असेही तिनं नमूद केलंय. अंकितानं तिच्या सोशल मीडियावरील 'स्टोरीज' विभागात पती विकीसोबतचा एक फोटो शेअर केला आणि लिहिलं, 'तुला खूप खूप खूप दीर्घायुष्य लाभो, माझ्या विश्वा. माझ्या आयुष्यातील खास व्यक्तीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.' त्यानंतर तिनं आईसोबतचा एक फोटो शेअर केला आणि त्याला कॅप्शन दिले, 'माझी आई, माझे तुझ्यावर खूप प्रेम आहे. तू मला जे काही दिले आहेस, त्याची परतफेड मी कोणत्याही प्रकारे करू शकत नाही. माझ्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या व्यक्तीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.'

अंकिता आणि विकी यांच्याबद्दल : 2019मध्ये विकीसोबतच्या नात्याबद्दल खुलासा केल्यानंतर, अंकिता आणि विकीनं 2021मध्ये लग्न केलं. हे जोडपे अलीकडेच 'लाफ्टर शेफ्स - अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' या पाककलेवर आधारित रिअ‍ॅलिटी शोमध्ये दिसले होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन भारती सिंग यांनी केलं होतं. शेफ हरपाल सिंग सोखी हे परीक्षक म्हणून होते. हा कार्यक्रम स्टार विजय टीव्ही नेटवर्कवरील 'कुकु विथ कोमाली' या तमिळ भाषेतील शोवर आधारित आहे. नुकत्याच संपलेल्या या शोच्या तिसऱ्या पर्वात अभिषेक कुमार, समर्थ जुरेल, अली गोनी, जन्नत जुबेर, अर्जुन बिजलानी, तेजस्वी प्रकाश, एल्विश यादव, करण कुंद्रा, कश्मीरा शाह, कृष्णा अभिषेक, अंकिता, विकी, निया शर्मा आणि सुदेश लहरी यांसारख्या स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. यात अली आणि जन्नत हे विजेते ठरले.

Ankita Lokhande Post
अंकिता लोखंडेची पोस्ट (Instagram)
Ankita Lokhande Post
अंकिता लोखंडेची पोस्ट (Instagram)

अंकिताच्या वर्कफ्रंटबद्दल : अंकिताच्या कारकि‍र्दीबद्दल सांगायचं झाल्यास, तिनं 'पवित्र रिश्ता' या मालिकेत 'अर्चना देशमुख' ही मुख्य भूमिका साकारली होती. या मालिकेत तिनं 2009 ते 2014 या काळात सुशांत सिंग राजपूत आणि हितेन तेजवानी यांच्याबरोबर काम केलं. त्यानंतर या अभिनेत्रीनं 'झलक दिखला जा 4', 'कॉमेडी सर्कस का नया दौर' आणि 'एक थी नायिका' यांसारख्या कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतला. 2018मध्ये राणी लक्ष्मीबाई यांच्या जीवनावर आधारित 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झाशी' या भव्य चित्रपटाद्वारे तिनं बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. त्यानंतर 2020मध्ये, टायगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर आणि रितेश देशमुख यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या 'बागी 3' या ॲक्शन-थ्रिलर चित्रपटामध्येही तिनं काम केलं. 2021मध्ये, 'पवित्र रिश्ता: इट्स नेव्हर टू लेट' या वेब सीरिजमध्ये तिनं शाहीर शेखबरोबर 'अर्चना देशमुख'ची भूमिका पुन्हा साकारली. 2024 मध्ये, रणदीप हुड्डाच्या 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर' चित्रपटात ती झळकली.

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