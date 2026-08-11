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'देवदास' प्रदर्शित झाला तेव्हा आपण 11वीत होतो, या आठवणींना उजाळा देत अंकिता लोखंडेनं शेअर केली पोस्ट

'देवदास' प्रदर्शित झाला तेव्हा आपण अकरावीत होतो, अशी आठवण अंकिता लोखंडेनं सांगितली असून, तिनं याला आपल्या स्वप्नाचाच एक भाग असल्याचं म्हटलं आहे.

Ankita Lokhande
अंकिता लोखंडे (Photo - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2026 at 10:36 AM IST

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हैदराबाद : टेलिव्हिजन सुपरस्टार अंकिता लोखंडेनं नुकतेच संजय लीला भन्साळी यांच्या 'देवदास'मधील 'बैरी पिया' या गाण्यावर सादरीकरण करून जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. पारंपरिक लाल साडी नेसून आणि गाण्याचा आत्मा आत्मसात करत, अभिनेत्रीनं तिच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर या गाण्यावर सादरीकरण करतानाचा एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओसोबतच, अंकितानं तिच्या किशोरवयीन स्वप्नांबद्दल आणि तिचा प्रवास, तिला मुंबईत आणि अभिनयाच्या जगात कसा घेऊन आला याबद्दल काही गोष्टी शेअर केल्या.

अंकिता लोखंडेनं शेअर केली पोस्ट : 2002मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'देवदास'च्या आठवणींना उजाळा देताना तिनं लिहिलं की, 'मी 2000 साली परत जाऊ शकते का, जेव्हा 'देवदास' प्रदर्शित झाला होता? मला स्पष्ट आठवतंय, मी 11वीत होते आणि फक्त स्वप्नं पाहत होते. मी मुंबईला येऊन नायिका बनण्याचं स्वप्न पाहतेय, असं मी स्वतःला पटवून देण्याचा प्रयत्न करत होते. त्या लहान मुलीला कल्पनाही नव्हती की, आयुष्य तिला कुठे घेऊन जाईल, पण आज मागे वळून पाहताना माझं मन कृतज्ञतेनं भरून येतं. काही चित्रपट फक्त तुमच्याबरोबर राहत नाहीत, तर ते तुमच्या स्वप्नांचा आणि तुमच्या प्रवासाचा एक भाग बनतात. कायमची आणि नेहमीच एक चाहती. देवदास.'

अर्चना देशमुख भूमिका गाजली : अंकिता लोखंडेबद्दल सांगायचं झालं तर, या अभिनेत्रीनं 'झी सिनेस्टार्स की खोज' या मालिकेतून मनोरंजन क्षेत्रात आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. 2009मध्ये एकता कपूरच्या 'पवित्र रिश्ता' या मालिकेतून तिला प्रसिद्धी मिळवली. यात तिनं अर्चना देशमुख नावाच्या एका साध्या मध्यमवर्गीय मुलीची भूमिका साकारली होती. ही मालिका 2014 पर्यंत चालली आणि अर्चनाच्या भूमिकेतील अंकिताचा अभिनय तिच्या टेलिव्हिजन कारकिर्दीतील एक महत्त्वपूर्ण भूमिका ठरली. टेलिव्हिजनवर स्वतःला स्थापित केल्यानंतर, अंकितानं अखेरीस चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. 2019मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झाँसी' या चित्रपटात झलकारी बाईच्या भूमिकेतून तिनं हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केल. त्यानंतर ती 'बाघी 3' मध्ये आणि नंतर 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' मध्ये दिसली. तिनं 'झलक दिखला जा' आणि 'बिग बॉस 17' यांसारख्या रिॲलिटी टेलिव्हिजन कार्यक्रमांमध्येही भाग घेतला आहे.

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