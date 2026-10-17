अनिरुद्ध रविचंद्रन आणि आयपीएल संघ सनरायझर्स हैदराबादच्या सीईओ काव्या मारन ग्रीसमध्ये विवाहबंधनात अडकणार
अनिरुद्ध रविचंद्रन आणि काव्या मारन ग्रीसमध्ये विवाहबंधनात अडकणार आहेत. याबद्दल आता पुष्टी करण्यात आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 12:43 PM IST
हैदराबाद : प्रसिद्ध संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्रन आणि आयपीएल संघ सनरायझर्स हैदराबादच्या सीईओ काव्या मारन लवकरच विवाहबंधनात अडकणार आहेत. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आधीच या बातमीला दुजोरा दिला. मारन कुटुंबासोबतचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत, मुख्यमंत्र्यांनी केवळ लग्नाला दुजोराच दिला नाही, तर स्वागत समारंभाची तारीखही जाहीर केली. हा लग्नाचा सोहळा धमाकेदार असणार आहे.
अनिरुद्ध रविचंद्रन काव्या मारनशी विवाहबद्ध होईल : मुख्यमंत्री रेवंत यांनी ट्विटरवर काव्याचे आई-वडील, कलानिधी मारन आणि कावेरी मारन यांचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करून त्यांना लग्नाच्या रिसेप्शनसाठी आमंत्रित केल्याची माहिती दिली. त्यांनी लिहिलं 'सन ग्रुपचे चेअरमन श्री. कलानिधी मारन आणि त्यांच्या पत्नी श्रीमती कावेरी मारन यांनी ज्युबिली हिल्स येथील निवासस्थानी माननीय मुख्यमंत्री श्री. ए. रेवंत रेड्डी यांची भेट घेतली आणि त्यांना आपली मुलगी काव्या मारनच्या लग्नाच्या रिसेप्शनसाठी आमंत्रित केलं.' यानंतर त्यांनी म्हटलं, 'काव्या मारन आणि अनिरुद्ध रविचंद्रन यांचे लग्नाचे रिसेप्शन 21 नोव्हेंबर रोजी चेन्नई येथे होणार आहे. अनेक महिन्यांच्या अफवांनंतर या बातमीला अधिकृतपणे दुजोरा मिळाला आहे.'
Sun Group Chairman Shri Kalanithi Maran and his wife, Smt. Kavery Maran, met Hon’ble Chief Minister Shri A. Revanth Reddy at his residence in Jubilee Hills and invited him to the wedding reception of their daughter, Kavya Maran. The wedding reception of Kavya Maran and Anirudh Ravichander is scheduled to be held in Chennai on November 21. #KalanithiMaran #KavyaMaran— Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 16, 2026
अनिरुद्ध रविचंद्रननं अफवा फेटाळून लावल्या : 2025मध्ये, रेडिटवरील एका पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की अनिरुद्ध आणि काव्या एकमेकांना डेट करत आहेत आणि त्यांची कुटुंबे लग्नाबद्दल चर्चा करत आहेत. जेव्हा ही अफवा पसरली, तेव्हा अनिरुद्धनं सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना लिहिलं, 'लग्न? हा हा... शांत व्हा मित्रांनो... कृपया अफवा पसरवणे थांबवा.' यानंतर देखील त्यांच्या डेटिंगच्या अफवा सुरूच राहिल्या. या वर्षी जूनमध्ये, त्यांचे काका, अभिनेता वाय. जी. महेंद्र यांनी केपीटीव्हीला सांगितलं होत, "मी या प्रसंगी त्यांचे अभिनंदन करू इच्छितो. त्यांचे लग्न मोठ्या थाटामाटात होणार आहे. मला जे सांगण्यात आले आहे, त्यानुसार हे निश्चित झाले आहे. त्यांचे लग्न होत आहे."
महेंद्र यांनी लग्नाची तारीख किंवा ठिकाण यांसारखे अधिक तपशील उघड करणे टाळले. यानंतर त्यांनी काव्याचा उल्लेख करताना, म्हटलं "ती मुलगी सामान्य नाही. तिच्यामध्ये एवढ्या मोठ्या टीमला सांभाळण्याची क्षमता आहे. तिला तिच्या वडिलांकडून व्यावसायिक कौशल्ये वारसा म्हणून मिळाली आहेत. ते दोघे एक चांगली जोडी आहेत. त्यांनी संगीत क्षेत्रात एकत्र काम केले पाहिजे."
अनिरुद्ध रविचंद्रनचं काम : अनिरुद्ध, काव्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी अद्याप त्यांच्या लग्नाची किंवा त्यासंबंधित कोणत्याही तपशिलाची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. हे जोडपे ग्रीसमध्ये लग्न करेल अशी जोरदार चर्चा आहे. मुख्यमंत्री रेवंत यांच्या पोस्टनं हे देखील निश्चित केलं आहे की, अनेक प्रमुख व्यक्तींना लग्नाची आमंत्रणे वैयक्तिकरित्या पाठवण्यात आली आहेत. दरम्यान अनिरुद्धनं अलीकडेच नानीच्या 'द पॅराडाईज' आणि रजनीकांतच्या 'जेलर 2' या चित्रपटांसाठी संगीत दिले आहे. रजनीकांत हे रविचंद्रनचे काका आहेत. त्यांचे अनेक चित्रपट प्रदर्शनाच्या मार्गावर आहेत, ज्यात शाहरुख खानचा 'किंग', रजनीकांतचा 'धरमन' आणि कमल हासनचा 'इंडियन 3' यांचा समावेश आहे.