'धुरंधर'च्या यशादरम्यान 'अ‍ॅनिमल'च्या निर्मात्यांनी चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित होणार असल्याची केली घोषणा, 'या' देशाच्या प्रेक्षकांना मिळेल मनोरंजनाचा डोस

'अ‍ॅनिमल'च्या निर्मात्यांनी घोषणा केली आहे की, हा चित्रपट जपानमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. आता त्यांनी शेअर केलेली पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 24, 2025 at 3:12 PM IST

मुंबई : अभिनेता रणबीर कपूर, रश्मिका मंदान्ना, अनिल कपूर आणि बॉबी देओल अभिनीत मास अ‍ॅक्शन थ्रिलर चित्रपट 'अ‍ॅनिमल' पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सप्टेंबर 2023मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'अ‍ॅनिमल' चित्रपटानेही 'धुरंधर'प्रमाणेच बॉक्स ऑफिसवर मोठी खळबळ उडवून दिली होती. बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट रणबीर कपूरचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला. आता, दोन वर्षांनंतर, 'अ‍ॅनिमल' चित्रपटाबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. 'अ‍ॅनिमल' हा चित्रपट जपानमध्ये प्रदर्शित होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या रिलीज डेटही जाहीर केली आहे. रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर' चित्रपटाभोवती सुरू असलेल्या प्रचारादरम्यान जपानमध्ये चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची घोषणा करण्यात आली आहे. संदीप रेड्डी वांगा यांचा हा बहुप्रतीक्षित चित्रपट आता जपानमध्ये आपली जादू दाखविण्यास सज्ज झाला आहे. 'अ‍ॅनिमल' हा चित्रपट जपानमध्ये कधी प्रदर्शित होणार याबद्दल आता आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत.

'अ‍ॅनिमल' जपानमध्ये कधी होईल प्रदर्शित : 'अ‍ॅनिमल' चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी त्यांच्या अधिकृत इंस्टाग्राम पेज 'अ‍ॅनिमलदफिल्म्स'वर चित्रपटाचे पोस्टर पोस्ट केले आहे. पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये जपानी भाषेत एक ओळ आहे, ज्याचं भाषांतर आहे, 'या माणसाला कोणीही रोखू शकत नाही.' कॅप्शनमध्ये पुढं लिहिलं आहे, 'भयंकर, निर्भय, अविस्मरणीय, जपान अशा 'अ‍ॅनिमल'ला भेटणार आहे, जो पूर्वी कधीही नव्हता. भारतातील सर्वात रोमांचक चित्रपट अनुभव जपानमध्ये. 'अ‍ॅनिमल' हा चित्रपट 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी जपानी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल.' 'अ‍ॅनिमल' हा चित्रपट भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक कमाई करणारा 10वा चित्रपट आहे. याशिवाय बॉलिवूडमध्ये सर्वाधिक कमाई करणारा पाचवा चित्रपट आहे. 'अ‍ॅनिमल'नं जगभरात 917 कोटींची कमाई केली.

'अ‍ॅनिमल' आणि 'धुरंधर'ची कमाई : 'अ‍ॅनिमल'मधील बॉबी देओलच्या खलनायकी भूमिकेनं चित्रपटाची लोकप्रियता वाढवली. बॉबी देओलच्या एन्ट्री सीननं चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळवून दिलं. तसेच रणवीर सिंगचा 'धुरंधर' चित्रपट अक्षय खन्नाच्या 'फासला' गाण्यामुळं लोकप्रिय झाला आहे. या चित्रपटानं आधीच 900 कोटींची कमाई केली आहे. 'अ‍ॅनिमल' आणि 'धुरंधर' या दोन्ही चित्रपटांमध्ये अ‍ॅक्शन, तसेच बंदुकीच्या गोळ्यांचा समावेश आहे. दोन्ही चित्रपटांना प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे आणि 'धुरंधर'ची कमाई थांबण्याचे चिन्ह दिसत नाहीत. आता 2025च्या अखेरीस हा चित्रपट 1000 कोटी रुपये कमवू शकेल की नाही, हे पाहणं बाकी आहे.

