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'ॲनिमल' चित्रपटाचे दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा यांनी रणबीर कपूर स्टारर 'रामायणा' ट्रेलरवर दिली प्रतिक्रिया

'ॲनिमल' चित्रपटाचे दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा यांनी रणबीर कपूर अभिनीत 'रामायणा'च्या ट्रेलरवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

Sandeep Reddy Vanga reacts to the 'Ramayana' trailer
संदीप रेड्डी वांगा यांनी दिली 'रामायणा' ट्रेलरवर प्रतिक्रिया (Movie Poster - IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 10:59 AM IST

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हैदराबाद : नितेश तिवारी यांचा 'रामायणा' हा चित्रपट खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटाबद्दल प्रत्येकजण उत्सुक आहेत. 'रामायणा'चा ट्रेलर गुरुवारी म्हणजेच 30 जुलै रोजी प्रदर्शित झाला. ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर अनेकांनी सोशल मीडियावर चित्रपटातील अभिनेत्यांचं कौतुक केलं. दरम्यान ट्रेलरमधील रणबीर कपूरपेक्षा यशच्या रावणाच्या भूमिकेतील अभिनयाचे अधिक कौतुक झाले. आता 'ॲनिमल'चे दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा यांनीही ट्रेलरवर प्रतिक्रिया दिली आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर पाहिल्यानंतर संदीप यांनी रणबीर कपूरचे भरभरून कौतुक केलं. दिग्दर्शकानं शुक्रवारी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर 'रामायणा'च्या ट्रेलरमधील रणबीर कपूरचा एक फोटो शेअर केला.

'रामायणा'च्या ट्रेलरवर दिली प्रतिक्रिया : या फोटोमध्ये रणबीर धनुष्यबाण चालवताना दिसत आहे. दरम्यान संदीप यांनी यासोबत कोणतेही कॅप्शन लिहिलं नाही. त्यांनी शब्दांशिवाय अभिनेत्याबद्दलच्या आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. या फोटोमधील रणबीरचं दैवी लूकाबद्दल देखील चर्चा होत आहे. दिग्दर्शकानं शेअर केलेल्या फोटोच्या कमेंट्स विभागात अनेक आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. अनेकजण सोशल मीडियावर असं म्हणताना दिसत आहे की, हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर विक्रम मोडेल. तसेच संदीप यांनी 'रामायणा'चा ट्रेलर हा एक्सवर शेअर केला, याला त्यांनी कॅप्शन दिलं, 'ही रामयुगाची सुरुवात आहे.' यानंतर त्यांनी पुढं लिहिलं, 'हा केवळ एक ट्रेलर नाही, तर अधर्मावर नेहमीच धर्माचा विजय होतो याची एक सततची आठवण आहे.'

'रामायणा' ट्रेलर : 'रामायणा' ट्रेलरबद्दल ट्रेलरबद्दल सांगायचं झालं तर यात सुरुवातीला रणबीर राजकुमार रामाच्या भूमिकेत असून, भाऊ लक्ष्मण (रवी दुबे) याच्या मदतीनं आपल्या भूमीचे आणि लोकांचे रक्षण करण्यासाठी राक्षसांचा वध करताना दिसतो. मात्र, कैकेयीनं (लारा दत्ता) दशरथाला दिलेल्या वचनामुळं, त्याला 14 वर्षांसाठी वनवासात पाठिवण्याच्या तयारीमध्ये असल्याची दिसते. त्याची पत्नी सीता (साई पल्लवी) त्याच्याबरोबर जाण्याची इच्छा व्यक्त करते. दरम्यान, यशनं साकारलेल्या रावणाच्या दमदार भूमिकेनेही सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलंय. दरम्यान 'रामायणा' या चित्रपट अंदाजे 4000 कोटी रुपयांच्या बजेट आहे. या चित्रपटात रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवी दुबे, विवेक ओबेरॉय, सौरभ सचदेवा आणि रकुल प्रीत सिंग यांसारखे कलाकार आहेत. या चित्रपटाला ऑस्कर-विजेते ए. आर. रहमान आणि हान्स झिमर हे संगीत देत आहेत. 'रामायणा: पार्ट 1' दिवाळी 2026 ला जगभरात प्रदर्शित होईल, तर दुसरा भाग 2027 मध्ये येण्याची शक्यता आहे.

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