अनीत पड्डा अभिनीत 'हुंकार - द रोअर'चा फर्स्ट लूक पोस्टरचं अनावरण, टीझर कधी होईल रिलीज जाणून घ्या...
अनीत पड्डाची प्रमुख भूमिका असलेली 'हुंकार - द रोअर'चा फर्स्ट लूक पोस्टर समोर आलंय. ही सीरीज कधी रिलीज होईल याबद्दल जाणून घ्या.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 1, 2026 at 12:35 PM IST
हैदराबाद : 'सैयारा' या चित्रपटातून देशभरात खळबळ माजवणारी अभिनेत्री अनीत पड्डा पुन्हा एकदा धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज आहे. 'सैयारा'मध्ये आपल्या साधेपणा आणि सौंदर्यानं तिनं प्रेक्षकांचं मन जिंकलं होतं. आता अनीत एका पूर्णपणे वेगळ्या अवतारात दिसणार आहे. ही अभिनेत्री आता तिच्या आगामी प्रोजेक्ट 'हुंकार - द रोअर'मध्ये झळकणार आहे. आता या वेब सीरीजमधील अनीत पड्डाचा फर्स्ट लूक पोस्टर प्रदर्शित झाला आहे. टीझरच्या प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर करण्यात आली आहे. काल रात्री, जिओहॉटस्टारनं वेब सीरीजची घोषणा केली आणि टीझर प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर केली.
अनीत पड्डाचा फर्स्ट लूक पोस्टर : 'हुंकार: द रोअर'मधील अनीत पड्डाचा फर्स्ट लूक पोस्टर साधा आहे. अभिनेत्रीनं यात सूट घातला असून गळ्यात तिच्या दुपट्टा आहे. अनीतनं तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर 'एक सत्य, एक आवाज, एक गर्जना' असे कॅप्शन देत हे पोस्टर शेअर केले आहे. अनीत व्यतिरिक्त, या सीरीजमध्ये फातिमा सना शेख, मोहम्मद झीशान अय्युब आणि अर्जुन माथूर यांचेही फर्स्ट लूक पोस्टर प्रदर्शित झाले आहेत. या सीरीजमध्ये इतर कलाकारांमध्ये राम कपूर, करण कपडिया, हिराज मराफतिया आणि रघुबीर यादव यांचाही समावेश आहे.
'हुंकार'चा टीझर कधी प्रदर्शित होईल? : 'हुंकार: द रोअर'चा टीझर आज, 1 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणार, यात सीरीजची ही पहिली मोठी झलक असेल. बिर्ला स्टुडिओज, अप्लॉज एंटरटेनमेंट, पर्पल पेबल पिक्चर्स आणि मंगता फिल्म्स निर्मित 'हुंकार – द रोअर' ही एक थरारक कायदेशीर थ्रिलर सीरीज असणार आहे. दरम्यान अनीत पड्डाच्या आगामी सीरीजची चाहते आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.
अनीत पड्डाचं वर्कफ्रंट : अनीतच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती लवकरच मॅडॉक फिल्म्स निर्मित 'शक्ती शालिनी'मध्ये दिसणार आहे. या आगामी हॉरर-कॉमेडी चित्रपटात विशाल जेठवा आणि विनीत कुमार सिंग हे कलाकारही आहेत. आदित्य सरपोतदार दिग्दर्शित हा चित्रपट सध्या 24 डिसेंबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. याव्यतिरिक्त, रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट यांच्या 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2: देव' या चित्रपटात अनीत एक महत्त्वाची भूमिका साकारू शकते, अशीही चर्चा आहे.