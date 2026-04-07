ETV Bharat / entertainment

अनन्या पांडे आणि लक्ष्य लालवानी अभिनीत 'चांद मेरा दिल'चा टीझर रिलीज, पाहा व्हिडिओ...

अनन्या पांडे आणि लक्ष्य लालवानी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'चांद मेरा दिल'चा टीझर रिलीज करण्यात आला आहे.

author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 7, 2026 at 1:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - अनन्या पांडे आणि लक्ष्य लालवानी अभिनीत 'चांद मेरा दिल' चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांना भेटायला येणार आहे. हा चित्रपट सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. या चित्रपटामध्ये लक्ष्य 'आरव'च्या आणि अनन्या पांडे 'चांदनी'च्या भूमिकेत दिसणार आहेत. दरम्यान या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. 'चांद मेरा दिल'च्या टीझरमध्ये दोन्ही स्टार्सची खूप धमाकेदार केमिस्ट्री असल्याची दिसत आहे. या चित्रपटाचा टीझर हा अनेकांना आवडला आहे. विवेक सोनी दिग्दर्शित आणि सचिन-जिगर यांचे भावपूर्ण संगीत असलेला हा चित्रपट 22 मे 2026 रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. धर्मा प्रॉडक्शन्सचा हा चित्रपट एक निरागस प्रेमकहाणी पडद्यावर मांडणार आहे.

'चांद मेरा दिल'चा टीझर रिलीज : करण जोहरच्या बहुप्रतीक्षित 'चांद मेरा दिल'चा टीझर अत्यंत भावनिक आणि अविस्मरणीय प्रवासावर घेऊन जाण्याचे आश्वासन देतो. हा टीझर शेअर करताना अनन्या पांडेनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलंय, ' प्रत्येक पहिल्या प्रेमाला दुसरी संधी मिळत नाही. या आणि आरव व चांदनीचा प्रेमाचा प्रवास अनुभवा!' आता अनन्या पांडे आणि लक्ष्यचा हा चित्रपट प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज आहे. करण जोहर आणि आदर पूनावाला निर्मित या चित्रपटाला अमिताभ भट्टाचार्य यांच्या गीतांमुळं अधिकच शोभा आली आहे. तसेच हा चित्रपट नेहमीच्या रोमँटिक चित्रपटांपेक्षा थोडा हटके आणि अधिक गंभीर असणार आहे. तसेच या चित्रपटाची टॅगलाइन, 'प्रत्येक पहिल्या प्रेमाला दुसरी संधी मिळत नाही.' ही आहे.

अनन्या पांडे आणि लक्ष्यचं वर्कफ्रंट : अनन्या पांडेबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. तिनं आपल्या करिअरची सुरुवात 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' या चित्रपटापासून केली होती. हा चित्रपटाचा निर्माता देखील करण जोहर होता. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर टायगर श्रॉफ, तारा सुतारिया हे स्टार्स होते. अभिनेत्री शेवटी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' चित्रपटात दिसली आहे. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर कार्तिक आर्यन हा अभिनेता होता. याशिवाय लक्ष्य हा आर्यन खानच्या 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'मध्ये दिसला होता.

TAGGED:

CHAND MERA DIL
INTENSE ROMANTIC DRAMA
CHAND MERA DIL TEASER OUT
चांद मेरा दिल
ANANYA PANDEY AND LAKSHYA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.