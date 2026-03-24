अनन्या पांडेनं नागेश्वर ज्योतिर्लिंगला दिली भेट, फोटो व्हायरल...
अनन्या पांडेनं नागेश्वर ज्योतिर्लिंगला भेट दिली. यावेळी ती आपल्या आईबरोबर होती. आता तिचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 7:42 PM IST
मुंबई - अभिनेत्री अनन्या पांडेनं अलीकडेच तिच्या व्यग्र दिनचर्येतून थोडा वेळ काढून गुजरातच्या पवित्र शहर द्वारका येथील पावन द्वारकाधीश मंदिरात गेली आहे. दरम्यान इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत, या अभिनेत्रीनं फोटोंच्या माध्यमातून चाहत्यांना झलक दाखवली आहे. शेअर केलेल्या फोटोत अनन्या एका सुंदररित्या सजवलेल्या मंदिरात बसून असल्याची दिसत आहे. याशिवाय तिचे हात प्रार्थनेसाठी जोडलेले असून, तिच्या चेहऱ्यावर शांतता आणि भक्तीभाव स्पष्ट दिसत आहे. नागेश्वरच्या या यात्रेदरम्यान अनन्याबरोबर तिची आई, भावना पांडे, उपस्थित होती. दुसऱ्या एका फोटोमध्ये ती मंदिराच्या आवारात उभी असून, तिच्या पार्श्वभूमीत मंदिराचे गर्भगृह असल्याचे दिसत आहे, यावेळी तिच्या चेहऱ्यावर एक सौम्य हास्य आहेत.
अनन्या पांडेची पोस्ट : अनन्या पांडेनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'नागेश्वर, द्वारकादीश ओम नमः शिवाय...' याशिवाय अनन्याची आई, भावना यांनी या पोस्टवर लाल हार्ट आणि जोडलेल्या हातांचा इमोजी वापरून आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. नागेश्वर हे भगवान शंकराला समर्पित असलेले एक हिंदू मंदिर आहे. द्वारकेमध्ये स्थित असलेले हे मंदिर, 'शिवपुराणा'मध्ये उल्लेख असलेल्या पौराणिक मंदिरांपैकी एक आहे. तसेच, हे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे.
अनन्या पांडे वर्कफ्रंट : अनन्या अनेकदा सोशल मीडियावर विविध पोस्ट्सद्वारे तिची धार्मिक बाजू ही चाहत्यांना दाखवत असते. तिनं जानेवारी महिन्यात, भगवान शंकराच्या एका मंदिराला भेट दिली असताना ती 'गौ-सेवा' करताना दिसून आली होती. तिनं आपल्या सोशल मीडिया हँडलवर भक्ती आणि करुणा दर्शवणारे काही सुंदर क्षण टिपलेले फोटो शेअर केले होते. दरम्यान अनन्याचा 'कॉल मी बे' ही वेब सीरीज लवकरच चाहत्यांच्या भेटीला येणार आहे. अनन्या पांडे विवेक सोनी दिग्दर्शित आगामी चित्रपट 'चंदा मेरा दिल'मध्ये अभिनेता लक्ष्य लालवानीसोबत स्क्रीन शेअर करताना दिसणार आहे. धर्मा प्रॉडक्शन्स निर्मित हा 'रोम-कॉम' (रोमँटिक-कॉमेडी) चित्रपट अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे आयुष्य आणि त्यांच्या परस्परसंबंधांवर आधारित असणार आहे. हा चित्रपट 8 मे 2026 होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
