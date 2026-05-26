'चांद मेरा दिल' चित्रपटामधील भरतनाट्यम नृत्यामुळं अनन्या पांडे ट्रोल, व्हिडिओ व्हायरल...

'चांद मेरा दिल' चित्रपटातील भरतनाट्यम नृत्यामुळं अनन्या पांडे सोशल मीडियावर ट्रोल झाली आहे.

'चांद मेरा दिल' चित्रपट (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 26, 2026 at 11:28 AM IST

Updated : May 26, 2026 at 11:36 AM IST

हैदराबाद : अभिनेत्री अनन्या पांडे आणि लक्ष्य लालवानी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'चांद मेरा दिल' चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आता सोशल मीडियावर अनन्या पांडेचं एक नृत्य दृश्य व्हायरल झालं आहे. या दृश्यादरम्यान लक्ष्य लालवाणीचं पात्र अनन्या पांडेच्या प्रेमात पडतं. या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्री शास्त्रीय नृत्य करत आहे. मात्र अनन्या पांडेचं नृत्य पाहून अनेकजण नाराज झाले आहेत. या दृश्याचे अनेक मीम्स सोशल मीडियावर तयार करण्यात आले आहेत.

अनन्या पांडे झाली ट्रोल : या चित्रपटामध्ये अनन्या पांडेनं चांदनीची भूमिका केली आहे, जी इंजिनिअरिंगची विद्यार्थिनी आणि भरतनाट्यम नृत्यांगना असते. चित्रपटामधील एका दृश्यात चांदनी भरतनाट्यम सादर करताना दिसते, यानंतर लक्ष्य (आरव) हा चांगलाच प्रभावित होतो. आता अनन्या पांडेनं सादर केलेल्या नृत्य दृश्यामुळं सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. व्हिडिओमधील अनन्याची देहबोली पाहिल्यानंतर तिच्यावर सोशल मीडियाद्वारे अनेकजण टीका करताना दिसत आहेत. अनन्याच्या नृत्यावर सोशल मीडिया यूजर्सनं तिखट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

अनन्या पांडेचा डान्स पाहून यूजर्स नाराज : एका यूजरनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मी एक शास्त्रीय नृत्यांगना असल्यानं, मी अशा प्रकारचं भरतनाट्यम कधीच पाहिलं नाही, हे भरतनाट्यमचं एक वेगळं रूप आहे. बॉलीवूड आपल्या संस्कृतीचा गळा घोटत आहे. अजूनही काही मूर्ख लोक बॉलीवूडचे चित्रपट बघत आहेत, अगदी यु-डुवुड चित्रपटांसारखे, हाहाहा.' दुसर्‍या एकानं लिहिलं, 'हे जे काही भयंकर आहे त्याचं नाव काय आहे??? हा अक्राळविक्राळ प्रकार पाहिल्यानंतर, भगवान नटराज एका अनियोजित वैश्विक पुनर्रचनेची योजना आखत असतील.' आणखी एकानं लिहिलं, 'भरतनाट्यमचा उगम तंजावरमध्ये झाला... तंजावर रडत आहे.' मात्र अनन्याच्या चाहत्यांनी तिचा बचाव केला आहे. तसेच चित्रपटाच्या कलेक्शनबद्दल सांगायचं झालं तर 'चांद मेरा दिल'नं भारतात पहिल्या दिवशी अंदाजे 3 कोटी, दुसऱ्या दिवशी 3.75 कोटी, तिसऱ्या दिवशी 4.25 कोटी, चौथ्या दिवशी 2.25 कोटींची कमाई केली होती. यासह या चित्रपटानं आतापर्यंत एकूण 13.25 कोटींची कमाई केली आहे. या चित्रपटामध्ये अनन्या पांडे आणि लक्ष्य लालवानी व्यतिरिक्त आस्था सिंग, प्रथम राठौड, आशीष दुबे, अंकुर पोद्दार आणि एल्विश जोस असे काही कलाकार आहेत.

