मुकेश अंबानींचा मुलगा अनंत अंबानीला सिनेसृष्टीतील स्टार्सनं दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा...
मुकेश अंबानींचा मुलगा अनंत अंबानी आपला 10 एप्रिल रोजी आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. याप्रसंगी चित्रपटसृष्टीतल्या नामवंतांनी त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
Published : April 10, 2026 at 12:47 PM IST
हैदराबाद : देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपतींपैकी एक असलेल्या मुकेश अंबानींचा मुलगा, अनंत अंबानी, आज, 10 एप्रिल रोजी आपला 31वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या विशेष प्रसंगी भारत आणि परदेशातील प्रसिद्ध सेलिब्रिटी सोशल मीडियावर अनंतबरोबरचे फोटो शेअर करून त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत. शाहरुख खानपासून ते सलमान खानपर्यंत सर्वांनी अनंतवर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे.
शाहरूख खान : अभिनेता शाहरूख खाननं आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर अनंतला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि लिहिलं, "अनंत अंबानीला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा... तुम्ही असेच चांगले काम करत राहा आणि सकारात्मकता आणि सत्यता टिकवून ठेवा. तुमच्या कामातून लोकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवत राहा. देव तुम्हाला नेहमी निरोगी आणि आनंदी ठेवेल. '
Here’s wishing Anant Ambani a very happy birthday... May you continue to do all the good u do….and uphold all that is positive and right. Keep up the good work and keep bringing smiles to people thru your work. God Bless you with the best of health and happiness always.— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 9, 2026
सलमान खान : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा दबंग सलमान खाननं आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर अनंतसोबतचे फोटो शेअर करत त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत लिहिलं, 'हे ऐका, तुमची स्मरणशक्ती कमकुवत असेल तर लिहून ठेवा... हा माणूस देशालाही वर उचलेल... माझा धाकटा भाऊ अनंत दीर्घायु होवो... मनाने आणि हृदयानं अंबानी, अनंत, निर्मळ आत्मा.'
Anant my brother, you are the kindest and the sweetest brother anyone can have. I pray to Mahadev that you stay in the best of health and be successful in all your ventures. Stay happy always and be the same loving brother you are to me.— Sanjay Dutt (@duttsanjay) April 9, 2026
Happy birthday, God bless you!
Har Har… pic.twitter.com/3dtYYQrC9h
संजय दत्त : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा 'संजूबाबा' अर्थात संजय दत्तचं अनंत अंबानीबरोबर मैत्रीचं एक खास नाते आहे. संजय दत्तनं त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर अनंतला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि त्याच्यासोबतचा स्वतःचा एक फोटोही शेअर केला. आपल्या पोस्टवर अभिनेत्यानं लिहिलं, 'अनंत, माझ्या भावा, तू सर्वात दयाळू आणि प्रेमळ भाऊ आहेस. मी भगवान शिवाकडे प्रार्थना करतो की, तू निरोगी रहा आणि तुझ्या सर्व प्रयत्नांमध्ये यशस्वी हो. नेहमी आनंदी राहा आणि माझ्यासाठी जसा प्रेमळ भाऊ आहेस तसाच राहा. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा, देव तुझे भले करो! हर हर महादेव.'
रणवीर सिंग : 'धुरंधर 2' स्टार रणवीर सिंगनं अनंत अंबानींच्या जवळच्या मित्रांपैकी एक आहे. अभिनेत्यानं त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर त्यांच्यासोबतचा एक फोटो शेअर करून त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.