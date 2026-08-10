ETV Bharat / entertainment

अमृता खानविलकर आणि हिमांशू मल्होत्रा यांच्या विभक्त होण्याच्या चर्चा, अभिनेत्रीनं दिली प्रतिक्रिया...

अमृता खानविलकर आणि हिमांशू मल्होत्रा यांच्या घटस्फोटाबद्दल खूप वेगानं चर्चा होत आहे. आता याबद्दल अभिनेत्रीनं प्रतिक्रिया दिली आहे.

Amruta Khanvilkar
अमृता खानविलकर (Photo - IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 11:21 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : अभिनेत्री अमृता खानविलकरनं एक निवेदन जारी केलं आहे. यात तिनं म्हटलं आहे की, वैयक्तिक आयुष्य आणि अभिनेता हिमांशू मल्होत्रा ​​यांच्याशी असलेल्या त्यांच्या वैवाहिक संबंधांबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या बातम्यांविरुद्ध ती कायदेशीर कारवाई करेल. अभिनेत्रीच्या 'कायदेशीर पथका'नं एक निवेदन जारी करून ते सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलंय. यात अभिनेत्रीबद्दल बिनबुडाचे मजकूर प्रकाशित किंवा प्रसारित करण्यापासून सर्वांना सावध केलं आहे. अमृता आणि हिमांशू गेल्या एका वर्षापासून वेगळे राहत असल्याच्या बातम्या पसरत होत्या. निवेदनाच्टा सुरुवातीला तिनं लिहिलं, 'अधिकृत कायदेशीर निवेदन, 10 ऑगस्ट 2026 पासून लागू.'

अमृता खानविलकरचं निवेदन : तिनं म्हटलं 'आमच्या निदर्शनास आलं आहे की, काही ऑनलाइन, सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर अमृता खानविलकर आणि त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत असा मजकूर प्रसारित केला जात आहे, जो आधारहीन, बदनामीकारक आणि/किंवा त्यांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करणारा आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर केला जात असला तरी, अमृता खानविलकर यांच्याबद्दल बदनामीकारक विधाने, अफवा, पडताळणी न केलेले आरोप किंवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रकाशित, प्रसारित किंवा शेअर करण्यासाठी या स्वातंत्र्याचा गैरवापर केल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल.'

यानंतर पुढं म्हटलं गेलं आहे,'जिथे उपलब्ध पुराव्यांचा आधार असेल, तिथे अशा प्रकारचा मजकूर तयार करणाऱ्या, प्रकाशित करणाऱ्या, प्रसारित करणाऱ्या किंवा शेअर करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा संघटनांविरुद्ध लागू कायद्यानुसार योग्य कायदेशीर कारवाई केली जाईल. अशा सर्व घटनांवर लक्ष ठेवले जात आहे आणि योग्य कायदेशीर कार्यवाहीसाठी त्यांची नोंद ठेवली जात आहे. कायदेशीर पथक, अमृता खानविलकर.'

अमृता खानविलकरबद्दल : अमृता आणि हिमांशू यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर, त्यांची पहिली भेट 2004मध्ये 'इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज'च्या सेटवर झाली होती. काही काळ एकमेकांना डेट केल्यानंतर, त्यांनी जानेवारी 2015मध्ये लग्न केलं. त्याच वर्षी हे जोडपे 'नच बलिए 7'मध्ये एकत्र दिसले होते. अमृता अलीकडेच 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' आणि 'तू या मेन'मध्ये दिसली होती. हिमांशू 'फूँक', 'हिम्मतवाला' आणि 'राझी' यांसारख्या चित्रपटांमधील कामासाठी ओळखला जातो. टेलिव्हिजनवर तो 'भागोनवाली - बांटें अपनी तकदीर', 'लव्ह मॅरेज या अरेंज्ड मॅरेज' आणि 'चिकू की मम्मी दूर के' यांसारख्या मालिकांचा भाग राहिला आहे.

हेही वाचा :

  1. 'ही माझी पहिलीच अ‍ॅक्शन वेब सीरिज आहे' नेटफ्लिक्सच्या 'तस्करी'बद्दल अमृता खानविलकरनं शेअर केला अनुभव...
  2. चाहत्यानं केलेल्या लग्नाच्या मागणीवर अमृता खानविलकरनं दिली सुंदर प्रतिक्रिया...
  3. पुष्कर जोग-अमृता खानविलकरची जमणार जोडी, 'वेल डन बेबी'चं पोस्टर प्रदर्शित

TAGGED:

AMRUTA KHANVILKAR
AMRUTA KHANVILKAR BREAKS SILENCE
SEPARATION CLAIMS
अमृता खानविलकर
HIMANSHU MALHOTRA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.