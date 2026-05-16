राष्ट्र सर्वप्रथम! अमृता फडणवीस 'कान्स चित्रपट महोत्सवा'ला उपस्थित राहणार नाहीत; पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर दौरा रद्द
अमृता फडणवीसांनी एक सशक्त संदेश दिला आहे. हे विशेष नमूद करण्यासारखे आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच आपल्या 'चार्टर्ड विमाना'चा वापर करणे थांबवले आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 16, 2026 at 10:22 PM IST
मुंबई: पश्चिम आशियातील संघर्षानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचे, परदेश दौरे रद्द करण्याचे आणि सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. पंतप्रधान मोदींच्या या आवाहनानंतर आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आधीच दुचाकीने आणि 'इकॉनॉमी क्लास'च्या विमानाने प्रवास करण्यास सुरुवात केली असताना त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी आता आपला 'कान्स'चा दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. अमृता फडणवीस यांनी एक व्हिडीओ शेअर केला, ज्यामध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाचा संदर्भ दिलाय. या व्हिडीओमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, ही संधी त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असली तरीही राष्ट्र हेच सर्वप्रथम असते. या संदर्भात त्यांनी एक सशक्त संदेश दिला आहे. हे विशेष नमूद करण्यासारखे आहे की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वीच आपल्या 'चार्टर्ड विमाना'चा वापर करणे थांबवले आहे.
My first step towards the austerity measures envisioned by Hon’ble PM Narendra Modi ji: putting nation first.— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) May 16, 2026
I was honoured with an invitation to represent Maharashtra, its culture and our glorious handloom heritage at the prestigious Cannes Film Festival. A magnificent Paithani… pic.twitter.com/MogGE2pilD
अमृता फडणवीस 'कान्स'ला का जाणार होत्या? : आपल्या व्हिडीओमध्ये अमृता फडणवीस यांनी आपल्या या निर्णयाचे वर्णन "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत राहून अनावश्यक खर्च कमी करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आणि राष्ट्राला इतर कशापेक्षाही अधिक प्राधान्य देण्याची कृती," असे केले आहे. अमृता फडणवीस यांनी व्हिडीओमध्ये स्पष्ट केले, "प्रतिष्ठित 'कान्स चित्रपट महोत्सवा'मध्ये महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे आणि आपल्या गौरवशाली हातमाग परंपरेचे प्रतिनिधित्व करण्याचे निमंत्रण मिळण्याचा मान मला मिळाला होता. या विशेष प्रसंगासाठी येवला येथील एका भव्य 'पैठणी' साडीची निर्मिती करण्यात आली होती; आमच्या कारागिरांनी महिन्यांच्या अथक परिश्रमाने आणि समर्पणाने ती विणली होती. आंतरराष्ट्रीय प्रवास मर्यादित करण्याच्या आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याच्या पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा मान राखून, मी माझा 'कान्स'चा दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे."
अमृता म्हणतात, हा निर्णय घेणे सोपे नव्हते : अमृता फडणवीस यांनी मान्य केले की, हा निर्णय घेणे सोपे नव्हते. विशेषतः या दौऱ्यासाठी जे अफाट प्रेम, कठोर परिश्रम आणि कलात्मक कौशल्य पणाला लावले गेले होते, ते पाहता हा निर्णय अधिकच कठीण होता. त्यांनी नमूद केले, "जेव्हा राष्ट्र हाक देते, तेव्हा आपण नेहमीच पूर्ण निष्ठा आणि अढळ विश्वासाने राष्ट्राच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे." अमृता फडणवीस यांच्या मते, "या सुंदर उपक्रमाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी मदत केली, मग ते कारागीर असोत, डिझाइनर असोत किंवा हितचिंतक असोत, त्या प्रत्येकाचे मी मनापासून आभार मानते. 'रेड कार्पेट'ची वाट पाहता येईल." राष्ट्र हेच नेहमी सर्वप्रथम असते. जय हिंद! जय महाराष्ट्र! कान्स चित्रपट महोत्सवाला 12 मे रोजी फ्रान्समध्ये सुरुवात झाली. हा महोत्सव 23 मेपर्यंत सुरू राहील. बॉलिवूडमधील अनेक नामवंत व्यक्तींनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावलीय.
