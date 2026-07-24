अमिताभ बच्चन केबीसी सीझन 18च्या शूटिंगसाठी सज्ज
अमिताभ बच्चन केबीसी सीझन 18चं शूटिंग लवकरच सुरू करणार आहे. आता याबद्दलची माहिती समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 2:01 PM IST
हैदराबाद : मेगास्टार अमिताभ बच्चन हे 'कौन बनेगा करोडपती' या क्विज कंपटीशनचं अनेक वर्षांपासून सुत्रसंचालन करत आहे. ते या रिॲलिटी शोच्या 18व्या पर्वाचे सूत्रसंचालक म्हणून पुनरागमन करत आहे. 1 ऑगस्टपासून शूटिंगला सुरुवात होणार आहेत. मुंबईच्या फिल्म सिटीमधील खास तयार केलेल्या सेटवर या शोचं शूटिंग सुरू होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे पर्व ‘इस बार... सोचना पडेगा’ या आकर्षक संकल्पनेसह परत येत आहे. या प्रतिष्ठित क्विज कंपटीशन शोमध्ये एक नवीन दृष्टिकोन सादर केला जाईल.
'कौन बनेगा करोडपती'चं शूटिंग होणार लवकरच सुरू : सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजननं नुकताच अमिताभ बच्चन यांचा एका गोल्फ कोर्सवरील नवीन प्रोमो प्रदर्शित केला. गोल्फ आणि जीवन यांच्यात साम्य साधत, त्यांनी स्पष्ट केलं की, पहिले उत्तर नेहमीच बरोबर नसते, आणि स्पर्धकांना थांबून, काळजीपूर्वक विचार करून मगच उत्तर देण्यास त्यांनी प्रोत्साहित केलं. त्यांनी म्हटलं की,'लहानपणी आम्हाला शिकवलं होतं की. जो आधी उत्तर देतो तोच बरोबर असतो. पण आयुष्यात बऱ्याच वेळा पहिलं उत्तर बरोबर नसते. त्यामुळं यावेळी केबीसीवर उत्तर देण्यापूर्वी क्षणभर थांबावं लागेल. समजलं नाही का? यावेळी... विचार करावा लागेल.. विचार पडेल.
अमिताभ बच्चन यांचे आगामी चित्रपट : 'कौन बनेगा करोडपती' हे 'हू वांट्स टू बी अ मिलियनेअर'चे अधिकृत हिंदी रूपांतर आहे. अमिताभ यांनी शोचा तिसरा सीझन वगळता संपूर्ण शोचे सूत्रसंचालन केलंय, दरम्यान बिग बींच्या जागी अभिनेता शाहरुख खाननं या शोचं सूत्रसंचालन एकदा केलं होतं. याचे स्वरूप 'हू वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेअर?' फ्रँचायझीमधील इतर शोसारखेच होते, ज्यात स्पर्धकांना बहुपर्यायी प्रश्न विचारले जात होते आणि त्यांना चार पर्यायांमधून योग्य उत्तर निवडावे लागत होते. दरम्यान अमिताभ बच्चन यांच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ते पुढं 'कल्कि 2', 'द इंटर्न' आणि 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट 2' या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहेत.