अमिताभ बच्चनपासून ते शाहरुख खानपर्यंत 'या' सेलिब्रिटींनी पान मसाल्याच्या जाहिराती करून घेतलं होतं 'इतकं' मानधन...
शाहरुख खान आणि अमिताभ बच्चन यांच्यासारखे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील मोठ्या कलाकारांनी पान मसाला आणि वेलची उत्पादनांची जाहिरात केल्यानंतर त्यांच्याबद्दल वाद निर्माण झाला होता.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 5:34 PM IST
हैदराबाद : महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनानं(FDA) या आठवड्यात शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना त्यांच्या पान मसाला जाहिरातीसंदर्भात नोटीस बजावली आहे. एफडीएच्या मते, या जाहिरातीत राज्यात प्रतिबंधित असलेल्या पान मसाल्याशी संबंध जोडण्यात आला आहे. या कलाकारांना उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत आहे. अशा जाहिरातीमुळं एखादा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार अडचणीत येण्याची ही पहिली वेळ नाही. गेल्या काही वर्षांत पान मसाला जाहिरात मोहिमांमध्ये दिसलेल्या कलाकारांची यादी येथे आहे.
हे स्टार्स चर्चेत : शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ सध्या चर्चेत आहेत. त्यांच्या पान मसाला जाहिरातीला 'सरोगेट ॲडव्हर्टायझिंग'चं प्रकरण म्हटलं जात आहे. एफडीएच्या (FDA) मते, पान मसाल्यामधील 'वेलची' हा शब्द त्याच पान मसाला ब्रँडशी संबंधित आहे. आता सोशल मीडिया अकाउंटवरून जाहिरात काढून टाकण्यास आणि तिचा प्रचार थांबवण्यास सांगण्यात आलंय.
शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ पान मसाल्याच्या जाहिरातीसाठी मोठी रक्कम घेतात. मिळालेल्या माहितीनुसार, शाहरुख खान एका जाहिरातीसाठी 4-10 कोटी घेतो, तर अजय 4-5 रुपये घेतो. टायगर श्रॉफ देखील 3-4 कोटी घेतो.
अमिताभ बच्चन : शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफच नव्हे, तर हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हे देखील पान मसाल्याचे समर्थन करणाऱ्या सेलिब्रिटींपैकी एक आहेत. बिग बींनी चांदीचं कव्हर असलेल्या वेलचीचा समावेश असलेल्या पान मसाला मोहिमेसाठी करार केला होता. याला तात्काळ विरोध झाला. एका तंबाखूविरोधी गटानं त्यांना उत्पादनाच्या आरोग्यावरील धोक्यांबद्दल माहिती दिली. सुरुवातीला त्यांनी या कराराचे समर्थन केले असले तरी, त्यांच्या 79व्या वाढदिवशी त्यांनी माघार घेतल्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितलं की, ही जाहिरात 'सरोगेट ॲडव्हर्टायझिंग' मानली जाईल याची त्यांना कल्पना नव्हती.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या पान मसाला जाहिरातीमधील शुल्क परत केले. त्यांनी ऑक्टोबर 2021मध्ये एका पान मसाला कंपनीसोबतचा करार संपुष्टात आणला.
रणवीर सिंग : रणवीर सिंग देखील अमिताभ बच्चन यांच्यासोबतच्या त्याच पान मसाला जाहिरातीत सहभागी होता. ही जाहिरात दूरदर्शनवर प्रसारित झाली आणि ऑनलाइनवरही तिच्यावर टीका झाली. यानंतर , रणवीरनं जाहिरात मागे घेण्यासाठी कोणतेही सार्वजनिक निवेदन जारी केले नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ए-लिस्ट सेलिब्रिटींच्या जाहिरातींसाठीच्या मानक उद्योग मापदंडांनुसार, रणवीर सिंगच्या पान मसाला मोहिमेसाठीचे त्याचे सर्वसाधारण प्रसिद्धी शुल्क प्रति वार्षिक जाहिरात कामासाठी अंदाजे 35 दशलक्ष ते 70 दशलक्ष रुपयांच्या दरम्यान आहे.
हृतिक रोशन : हृतिक रोशन एकेकाळी एका प्रसिद्ध पान मसाला ब्रँडचा चेहरा होता. चाहत्यांनी लगेचच हा विरोधाभास लक्षात आणून दिला. तो आरोग्याबाबत जागरूक आणि फिटनेसवर लक्ष केंद्रित करणारा म्हणून ओळखला जातो. हृतिक रोशनला त्याच्या पान मसाला जाहिरातीसाठी मिळालेले मानधन ब्रँडनं सार्वजनिकरित्या जाहीर केलेले नाही.
सलमान खान : भाईजान देखील पान मसाल्याशी जोडला गेला आहे, ज्याची जाहिरात केशर-सुगंधी वेलचीच्या दाव्यांसह केली गेली होती. राजस्थानमधील एका वकिलानं हे दावे दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली. कोटा येथील ग्राहक न्यायालयानं हे प्रकरण हाती घेतले आणि सलमानला हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले. नंतर राजस्थान उच्च न्यायालयानं त्याला या वादाशी संबंधित जामीन वॉरंटमधून दिलासा दिला. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, हे प्रकरण अजूनही सक्रिय आहे. या जाहिरातीसाठी सलमान खाननं किती शुल्क आकारले, याबद्दल बोलायचं झाल्यास, पान मसाल्याच्या जाहिरात शुल्क किती घेतला हे उघड झालं नाही.