महिला विश्वचषक २०२५मध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघानं रचला इतिहास, बॉलिवूड स्टार्सनं केला अभिनंदनाचा वर्षाव...
महिला विश्वचषक २०२५ मध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघानं धमाकेदार विजय मिळवला आहे. आता बॉलिवूड स्टार्स संघाचं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अभिनंदन करताना दिसत आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2025 at 10:26 AM IST|
Updated : November 3, 2025 at 10:53 AM IST
मुंबई - महिला विश्वचषक २०२५मध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या विजयाबद्दल देशात उत्सव साजरा केला जात आहे. अनेकजण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारतीय टीमचं कौतुक करत आहेत. दरम्यान या विजयाबद्दल बॉलिवूडमध्ये देखील आनंदाचे वातावरण आहे. आता स्टार्स पोस्ट शेअर करून भारतीय संघाचं कौतुक करताना दिसत आहे. दरम्यान अभिनेता सुनील शेट्टीनं भारतीय संघाचं कौतुक करताना लिहिलं, 'घाम. उत्साह. कणखरपणा. निर्मळ मन. आणि अशा प्रकारे इतिहासाला एक उजळणी मिळाली! आमच्या निळ्या पोशाखातील महिलांनी गौरवाचा प्रसिद्धीचा पाठलाग केला, ते त्यांच्या मालकीचे होते. स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येक लहान मुलीसाठी आणि बाहेर असलेल्या प्रत्येक भारतीयासाठी, मोठ्यानं म्हणा, आम्ही जागतिक विजेते आहोत.'
कंगना राणौत सनी देओलनं शेअर केली पोस्ट : यानंतर अभिनेत्री आणि राजकारणी कंगना राणौतनं महिला विश्वचषक २०२५ मध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या विजयाबद्दल आनंद व्यक्त करत पोस्टमध्ये लिहिलं, 'आम्ही विश्वविजेते आहोत! दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २०२५चा एकदिवसीय विश्वचषक जिंकल्याबद्दल भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे हार्दिक अभिनंदन आणि शुभेच्छा! आमच्या मुलींनी दाखवून दिलं आहे की दृढनिश्चय आणि संघभावनेनं कोणतेही ध्येय साध्य करता येते. जय हिंद!!' कंगनानं तिच्या पोस्टमध्ये टीम इंडियाच्या विजयादरम्यानचे काही फोटो शेअर करून आपला आनंद व्यक्त केला आहे. बॉलिवूड स्टार सनी देओलनं या ऐतिहासिक विजयाबद्दल त्याच्या इंस्टाग्रामवर पोस्टवर लिहिलं, 'हिंदुस्थान झिंदाबाद! आज माझ्या बहिणींनी इतिहास रचला! भारतासाठी महिला क्रिकेटमधील पहिला विश्वचषक, किती धमाकेदार पराक्रम! तुम्ही अखंड स्त्री शक्तीचा अभिमान आहे, तुम्ही तिरंगा आहात, उंच आणि उंच आहात! हा विजय प्रत्येक भारतीयाचा विजय आहे!'
हम हैं विश्व चैंपियन!— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 2, 2025
भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे विश्व कप 2025 जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!
हमारी बेटियों ने दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय और टीम स्पिरिट से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।
जय हिन्द !! https://t.co/LufOsNNpPz
'या' स्टार्सनं केला अभिनंदानाचा वर्षाव : अनुष्का शर्माने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर आपला आनंद व्यक्त करत लिहिलं, 'तुम्ही सर्वजण चॅम्पियन आहात. खरोखरच एक अविस्मरणीय कामगिरी.' याशिवाय अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'जिंकला!!! भारतीय महिला क्रिकेट..जागतिक विजेते!! तुम्ही आम्हा सर्वांसाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आणली आहे. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन!' करीना कपूरनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'अजूनही रडत आहे, आनंदाचे अश्रू.' तसेच विकी कौशलनेही अभिनंदन व्यक्त करत लिहिलं, 'जागतिक विजेते! आमच्या निळ्या कपड्यांमधील भव्य कामगिरी. त्यांनी खेळावर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं... त्यांना फलंदाजी, गोलंदाजी आणि विशेषतः क्षेत्ररक्षणात आपले सर्वस्व झोकून देताना पाहणे... हरमनप्रीत कौर, कर्णधार, धन्यवाद! टीम इंडियाचे अभिनंदन. आम्हाला हा आनंद दिल्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद.'
भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा ऐतिहासिक विजय : दरम्यान नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकादमीमध्ये खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला क्रिकेट संघानं पहिल्यांदाच एकदिवसीय विश्वचषक ट्रॉफी जिंकली आहे. भारतीय महिला संघानं प्रथम फलंदाजी करत २९८ धावा केल्या. यानंतर लक्ष्याचा पाठलाग करताना, दक्षिण आफ्रिकेचा संघ २४६ धावांवर बाद झाला. यानंतर भारतीय संघानं महिला विश्वचषक २०२५ची ट्रॉफी जिंकली.