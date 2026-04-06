वयाच्या 83व्या वर्षीही अमिताभ बच्चन यांना रोज काम करण्याची इच्छा, ब्लॉगमध्ये केल्या भावना व्यक्त

अभिनेता अमिताभ बच्चन यांनी सहा दशकांच्या कारकिर्दीत खूप काम केलंय. वयाच्या 83 वर्षी देखील ते चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहेत.

Published : April 6, 2026 at 12:50 PM IST

हैदराबाद : चित्रपटसृष्टीतले 'महानायक' अमिताभ बच्चन यांनी सहा दशकांच्या कारकिर्दीत अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलंय. ते अनेकदा आपल्याबद्दल अपडेट देण्यासाठी त्यांच्या ब्लॉगवर पोस्ट करत असतात आणि त्यांच्या चाहत्यांच्या संपर्कात राहतात. या दिग्गज अभिनेत्यानं अलीकडेच आपल्या दिनचर्येबद्दल आणि रोजच्या कामांबद्दल भाष्य केलं आहे. बच्चन यांना काम करायला खूप आवडते आणि त्यांना घरी रिकामं बसण्याचा कंटाळा येतो याबद्दल त्यांनी सांगितलं आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीतल्या अभिनयाच्या या 'शहनशहा' ने वयाच्या 83 वर्षांचा पल्ला ओलांडला आहे आणि आजही ते चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहेत.

अमिताभ बच्चन यांनी दैनंदिन वेळापत्रकाबद्दल केलं भाष्य : अमिताभ बच्चन यांना कामाबद्दल खूप जिद्द आणि उत्साह असतो. त्यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये उघड केलं की, एक दिवस जो आळसानं भरलेला होता... याचं काही विशिष्ट कारण नाही... फक्त एवढंच की, दररोज काम न करणं मला खूप अस्वस्थ करणारं वाटतं आणि जेव्हा तुम्ही एका निश्चित दैनंदिन वेळापत्रकानुसार काम करत नाही, ते सवयींचं संपूर्ण तालबद्ध चक्र, जे आधीच प्रस्थापित झालेलं असतं, तेव्हा सवयी घडण्याची ती संपूर्ण अखंड प्रक्रिया अचानक कामांच्या एका गुंतागुंतीच्या कोड्यात रूपांतरित होते, अशी कामे, जी एरवी अत्यंत सुसंवादानं पार पडत असतात." दरम्यान अमिताभ बच्चन हे दिनचर्या थोडीशी बदलल्यामुळे त्यांचं दैनंदिन वेळापत्रक विस्कळीत होतं हे त्यांनी उघड केलंय.

चिंतेच्या अवस्थेत जगणे हानिकारक : त्यांनी पुढं लिहिलं, "आजचा दिवस आपल्या नेहमीच्या इच्छेनुसार का घडत नाही, असा प्रश्न तुम्हाला पडत असेल. म्हणूनच, जर आपल्यामध्ये या संदर्भात थोडी जरी आत्मजागृती असेल, तर आपण आपल्या सभोवताली शांतता आणि स्थैर्य टिकवून ठेवू शकतो. तसेच काही लोकांसाठी असे कधीच घडत नाही आणि यामुळं त्यांची चिंता आणि अस्वस्थता अधिक वाढत असते. असं म्हटलं जातं की, सतत चिंतेच्या अवस्थेत जगणे हे मन आणि शरीर या दोन्हीसाठी हानिकारक असते, या संवेदनशीलतेचा विचार करता, संपूर्ण दिवस ओझ्याखाली दबून राहण्याची खरोखरच काही आवश्यकता नाही. दिनचर्या विस्कळीत झाली आहे... आणि ती पुन्हा सुरळीत करणं गरजेचं आहे. काम करणं हेच मुळात खूप छान वाटतं."

अमिताभ बच्चन यांचं वर्कफ्रंट : 'बिग बी' यांनी अलीकडेच 'कौन बनेगा करोडपती 17'चं सूत्रसंचालन केलं होतं. त्यांच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर, अमिताभ बच्चन हे नाग अश्विन दिग्दर्शित 'कल्की 2898 एडी' चित्रपटात दिसले होते. या चित्रपटात प्रभास, दीपिका पदुकोण आणि कमल हासन यांनीही व्यक्तिरेखा साकारल्या आहेत. या चित्रपटात 'बिग बी' यांनी अश्वत्थामाची भूमिका केली होती. आता पुढं ते लवकरच 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2' आणि 'कल्की 2898 एडी पार्ट 2'मध्ये दिसणार आहेत.

