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अमिताभ बच्चन यांनी प्रकृतीबाबत दिली माहिती, वाचा सविस्तर

अमिताभ बच्चन यांनी रुग्णालयात दाखल झाल्याच्या अफवांवर प्रतिक्रिया दिली आहे. आता त्यांची ही प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाली आहे.

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 12:37 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा अमिताभ बच्चननं स्पष्ट केलं आहे की, त्यांच्या अलीकडील ब्लॉग पोस्टमुळं त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पोस्टचा 'चुकीचा अर्थ' घेण्यात आल्याचं त्यानं सांगितलंय. या ज्येष्ठ अभिनेत्यानं स्पष्ट केलं की, अर्जेंटिनाच्या पराभवानंतर फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सीच्या उदाहरणावरून ती पोस्ट लिहिली गेली होती. आपल्या ब्लॉगवर अमिताभ यांनी लिहिलं होतं की, 'मी ठीक आहे... पोस्टचा चुकीचा अर्थ लावला गेला... मी एक उदाहरण देत होतो... शस्त्रक्रिया किंवा आयसीयूमध्ये राहिल्यानंतरचा सर्वात कठीण काळ म्हणजे जेव्हा तुम्ही घरी परतता... आणि तुम्हाला तुमच्या कमकुवत किंवा आजारपणामुळं बाधित झालेल्या शारीरिक स्थितीचा सामना करावा लागतो.'

अमिताभ बच्चन यांची पोस्ट : त्यांनी पुढं म्हटलं, 'म्हणून... जेव्हा एखादा चॅम्पियन हरतो, तेव्हा त्यानंतर स्वतःच्या मनाशी जुळवून घेणे हा सर्वात कठीण काळ असतो. संदर्भ अर्जेंटिनाचा पराभव आणि चॅम्पियन असूनही हरलेला मेस्सी. लोकांनी याचा संबंध माझ्याशी जोडला, जो चुकीचा समज होता. प्रत्येक चॅम्पियनला हे माहित असले पाहिजे की कालांतरानं दुसरा चॅम्पियन येईलच!!' यानंतर त्यानं पुढं लिहिलं, 'एखाद्या चॅम्पियनसाठी ही गोष्ट स्वीकारणं कठीण असते की, दुसऱ्या कोणीतरी त्याची जागा घेतली आहे. पण हेच आयुष्य आहे आणि हे घडतच राहणार. समजा, एखाद्या आजारावर उपचारासाठी तुम्हाला रुग्णालयात जावं लागलं, रुग्णालयात जाताना तुमचे शरीर ठीक होते. पण शस्त्रक्रिया किंवा उपचारानंतर आजार बरा होतो, तरीही त्यानंतर शरीराशी जुळवून घेणं, हा कठीण काळ असतो. देवाची इच्छा असेल तर शरीर पूर्वीसारखेच काम करेल, पण कदाचित त्यात काही बदल झाले असतील. आणि त्या बदलांचा स्वीकार करणे कठीण असते.'

इंटरनेटवर खळबळ उडाली : यानंतर त्यांनी पुढं लिहिलं, 'दरम्यान शरीर अद्भुत आहे, ते जुळवून घेते, काम करते, पण कदाचित पूर्वीसारखे नाही. पराभूत चॅम्पियनलाही अशाच भावनांचा सामना करावा लागतो. पण, ते जिद्दीनं लढतात. शरीरावर योग्य प्रयत्न केल्यास त्याचे परिणाम दिसतात, कदाचित पूर्वीसारखे नसतील, पण परिणाम नक्कीच मिळतात. चॅम्पियन आपल्या पराभवातून सावरू शकतो, पुन्हा चॅम्पियन बनण्यासाठी लढा देऊ शकतो... आयुष्यात शिकण्यासारख्या गोष्टींचा अफाट साठा आहे... प्रेम, आदर आणि बरेच काही...' याआधी मंगळवारी सकाळी, 83 वर्षीय अभिनेत्यानं रुग्णालयात दाखल होणे, शस्त्रक्रिया आणि आयसीयूमध्ये राहणे यांचा उल्लेख करणारा एक गूढ ब्लॉग शेअर केला होता, ज्यामुळं इंटरनेटवर खळबळ उडाली होती. या पोस्टमुळं अनेक चाहत्यांना असं वाटलं की बच्चन स्वतःच्या प्रकृतीबद्दल बोलत आहेत, परिणामी, सोशल मीडियावर चिंता व्यक्त केली जाऊ लागली आणि त्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी शुभेच्छांचा वर्षाव झाला.

Amitabh Bachchan
अमिताभ बच्चन यांची (पोस्ट)

चाहत्यांना बसला धक्का : दरम्यान यापूर्वी ट्विटरवर बच्चन यांनी आणखी एक गूढ पोस्ट शेअर केल्यानंतर या चर्चांना अधिकच उधाण आलं. त्या पोस्टमध्ये लिहिलं होतं, 'टी 5806 - खेळ संपला आहे! पण काम अजूनही सुरूच आहे.' दरम्यान कामाच्या आघाडीवर सांगायचं झालं तर , अमिताभ बच्चन 'कौन बनेगा करोडपती' या लोकप्रिय क्विझ-आधारित रिअ‍ॅलिटी शोचे सूत्रधार म्हणून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्याच्या तयारीत आहेत. या शोचा नवीन सीझन आगामी काही आठवड्यांत सुरू होणार आहे.

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TAGGED:

AMITABH BACHCHAN
AMITABH BACHCHAN NOT HOSPITALIZED
AMITABH ON SURGERY
अमिताभ बच्चन
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