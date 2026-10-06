'देवदास'मधील 'काहे छेड मोहे' या गाण्यावरील सादरीकरणानंतर अमिताभ बच्चन यांनी माधुरी दीक्षितचं केलं कौतुक
अमिताभ बच्चन यांच्या 'कौन बनेगा करोडपती' या शोमध्ये अभिनेत्री माधुरी दीक्षितनं हजेरी लावली. या शोदरम्यान तिनं सुंदर सादीकरण केलं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 12:27 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार माधुरी दीक्षितनं 'कौन बनेगा करोडपती' या क्विझ रिअॅलिटी शोमध्ये हजेरी लावली. शोचे सूत्रसंचालक आणि दिग्गज अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित विशेष आठवड्याच्या भव्य उत्सवाचा एक भाग म्हणून, माधुरीनं नृत्याचा एक छोटासा भाग सादर केला. हा क्षण अविस्मरणीय आणि संगीतमय ठरला. अमिताभ बच्चन यांनी संगीताची मागणी करत म्हटलं, "कॉम्प्युटरजी, कृपया माधुरीजींसाठी एक गाणं वाजवा." जेव्हा 'काहे छेड छेड मोहे' ही धून वाजली, तेव्हा माधुरी दीक्षितनं 'हॉटसीट'वर बसूनच आपल्या अप्रतिम मुद्रा आणि हावभावांनी प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं.
अमिताभ बच्चन यांनी केलं माधुरीचं कौतुक : जवळच उभे राहून अमिताभ बच्चन यांनी माधुरीचं नृत्य पाहिलं आणि तिचे कौतुक करत टाळ्या वाजवल्या. यावेळी त्यांनी म्हटलं. "वाह! क्या बात है... अविश्वसनीय, अविश्वसनीय माधुरीजी..." दरम्यान माधुरी दीक्षितबद्दल सांगायचं झालं तर ती 'कौन बनेगा करोडपती'च्या मराठी आवृत्तीचे, म्हणजेच 'कोण होणार करोडपती'चं सूत्रसंचालन करणार आहे. या शोचे यापूर्वी प्रोमो देखील रिलीज करण्यात आले होते. तसेच 'काहे छेड छेड मोहे' हे गाणं संजय लीला भन्साळी यांच्या 2002मधील 'देवदास' या चित्रपटातील आहे. यामध्ये माधुरीचं शास्त्रीय नृत्य सादरीकरण दाखविण्यात आलं आहे, जे प्रेक्षकांना मोहित करते.
'काहे छेड छेड मोहे' या गाण्याबद्दल : या गाण्यात माधुरी दीक्षित 'चंद्रमुखी'च्या भूमिकेत झळकली आहे. या गाण्याला इस्माईल दरबार यांनी संगीत दिलंय. तर नुसरत बद्र यांनी गीतलेखन केलं होतं. याशिवाय पंडित बिरजू महाराज आणि कविता कृष्णमूर्ती यांनी आवाज दिला होता. या गाण्याचं नृत्यदिग्दर्शन दिग्गज कथक कलाकार पंडित बिरजू महाराज यांनीचं केलं आहे. त्यांनी माधुरीची अदा आणि तिचे शास्त्रीय नृत्यातील नैपुण्य यामध्ये दिसून आलं होतं. माधुरी आणि अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांनी 'बडे मियाँ छोटे मियाँ' या चित्रपटात एकत्र काम केलं आहे, ज्यात माधुरीनं 'मखना' या गाण्यात विशेष उपस्थिती लावली होती.