अमिताभ! बस्स, नाम ही काफी है!
नकार आणि पडझडीनंतरही 'कौन बनेगा करोडपती'च्या माध्यमातून फिनिक्स पक्ष्यासारखी उत्तुंग भरारी घेणाऱ्या एका खऱ्या महानायकाची ही एक अत्यंत प्रेरणादायी आणि अष्टपैलू जीवनगाथा आहे.
By Sachin Parab
Published : October 11, 2026 at 2:30 PM IST
हैदराबाद : अमिताभ बच्चन याच्याबद्दल इतकं लिहिलं गेलंय, इतकं बोललं गेलंय, की आता आणखी काय लिहायचं, असा प्रश्न पडावा. त्याच्या चित्रपटांची, संवादांची, यशाची, अपयशाची, लोकप्रियतेची आणि वैयक्तिक आयुष्याची कितीतरी पानं भरली आहेत. तरीही या माणसाबद्दल बोलताना काहीतरी सांगायचं राहून गेल्यासारखं वाटतं. कारण चित्रपटसृष्टी व्यापूनही हा माणूस दशांगुळे उरतो!
1969 मध्ये 'सात हिंदुस्तानी' या चित्रपटातून सुरू झालेला त्याचा प्रवास आजही थांबलेला नाही. 5 दशकांहून अधिक काळ चित्रपटसृष्टीत टिकून राहणं ही एक गोष्ट; पण प्रत्येक नव्या पिढीला आपलंसं करणं, बदलत्या काळाबरोबर स्वतःला बदलणं आणि तरीही स्वतःची वेगळी ओळख जपणं ही त्याहून मोठी गोष्ट. अमिताभने हे साध्य केलंय.
आपल्या देवाला आपण बहुतेक वेळा एकाच नावाने हाक मारतो. आई-वडिलांचा उल्लेख करताना नावापेक्षा नातं अधिक जवळचं असतं. सचिन म्हटलं की क्रिकेटप्रेमींना तेंडुलकर आठवतो, लता म्हटलं की स्वरांची सम्राज्ञी आठवते. तसंच अमिताभ म्हणा किंवा बच्चन, नुसता उल्लेख पुरेसा असतो.
राम गोपाल वर्माच्या 'सत्या'मधला मनोज वाजपेयी आणि चक्रवर्ती यांच्यातील तुरुंगातला मारामारीचा प्रसंग आठवा. मनोज वाजपेयीने साकारलेल्या डॉन भिकू म्हात्रेच्या नजरेला नजर भिडवून जेव्हा चक्रवर्तीचा सत्या मारामारीला तयार होतो, तेव्हा त्याची भेदक नजर पाहून भिकू म्हात्रे त्याचा उल्लेख ‘बच्चन’ असा करतो. कमीत कमी या सीनसाठी सत्या बघाच! अमिताभच्या नावातली ही अक्षय्य जादू आहे. त्या व्यक्तीशी निर्माण झालेल्या आपलेपणाची खूण ठसवणारी अशी अनेक उदाहरणं आहेत. फार लांब कशाला? आपणही एखाद्याला खिजवण्यासाठी, “स्वतःला बच्चन समजतोस काय?” असं सर्रास बोलतोच की!
या एका वाक्यातच अमिताभच्या लोकप्रियतेचं गमक दडलंय. एखाद्या अभिनेत्याचं नाव एखाद्या विशिष्ट व्यक्तिरेखेपुरतं मर्यादित राहत नाही, तर ते एखाद्या वृत्तीचं, रुबाबाचं, आत्मविश्वासाचं आणि कधी कधी अति आत्मविश्वासाचंही प्रतीक बनतं. अमिताभचं नाव असंच रोजच्या बोलण्यात उतरलंय. त्यासाठी त्याचा चित्रपट पाहिलेला असण्याचीही गरज नाही. नाव माहीत असतं, त्यामागची प्रतिमा माहीत असते आणि त्या नावाचा संदर्भही समजतो. ही लोकप्रियतेची पुढची पायरी आहे.
चार पिढ्यांनी अमिताभला पडद्यावर पाहिलं. आजोबांनी त्याचे चित्रपट थिएटरमध्ये पाहिले, वडिलांनी त्याच्या संवादांवर टाळ्या वाजवल्या, मुलांनी त्याची गाणी गुणगुणली आणि नातवंडांनी त्याला कौन बनेगा करोडपतीमध्ये पाहिलं. माध्यमं बदलली, प्रेक्षकांची अभिरुची बदलली, नायकांच्या चेहऱ्यांची फॅशन बदलली; पण अमिताभविषयीचं कुतूहल कायम राहिलं.
अस्तित्व- सुरुवातीला नाकारलेलं, पुढे ओळख बनलेलं!
आज अमिताभची उंची, त्याचा लांब चेहरा आणि भारदस्त आवाज हे त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अविभाज्य भाग वाटतात. पण सुरुवातीच्या काळात खपाटीला गेलेली गालफडं, उंची आणि भसाडा आवाज (होय हेच खरं आहे) यावर बच्चनने वारेमाप टीका सहन केली. याच गोष्टी त्याच्या मार्गात अडथळे ठरत होत्या. हिंदी चित्रपटसृष्टीतला नायक म्हणजे देखणा चेहरा, विशिष्ट शरीरयष्टी आणि पडद्यावर सहज स्वीकारला जाईल असं व्यक्तिमत्त्व, अशी एक धारणा होती. अमिताभ त्या साच्यात बसत नव्हता. त्याच्या उंचीमुळे नायिकांसोबत तो कसा दिसेल, त्याच्या चेहऱ्यात नायकाला आवश्यक असलेलं आकर्षण आहे का, अशा शंका उपस्थित केल्या जात होत्या.
आवाजाचंही असंच. आज तो आवाज ऐकला की अंगावर रोमांच उभे राहतात; पण ऑल इंडिया रेडिओच्या वृत्तनिवेदक पदासाठीच्या आवाजाच्या चाचणीत त्याला नकार मिळाला होता. पुढे त्याच आवाजाने जाहिराती, निवेदनं, चित्रपटांतील संवाद आणि असंख्य कार्यक्रमांना वेगळी उंची दिली. ज्या आवाजाला कधीकाळी नाकारलं गेलं, तोच आवाज पुढे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक ओळखल्या जाणाऱ्या आवाजांपैकी एक बनला. नियतीचा हा विनोद म्हणायचा की काळाने दिलेलं उत्तर?
'रेशमा और शेरा' या चित्रपटात अमिताभने मुका माणूस साकारला होता. पडद्यावर पुढे आपल्या आवाजाने प्रेक्षकांना एका जागेवर खेळवून ठेवणाऱ्या अभिनेत्याने सुरुवातीच्या काळात अशी भूमिका केली, हा विरोधाभास विलक्षण आहे. आवाजाची ताकद काय असते, हे पुढे सिद्ध करणाऱ्या या अभिनेत्याने त्या भूमिकेत शब्दांशिवायही आपली उपस्थिती जाणवून दिली. कट टू - चित्रपट 'शमिताभ'! अमिताभचा आवाज हेच या चित्रपटाचे केंद्रस्थान आहे.
1970 च्या दशकात राजेश खन्ना आणि अमिताभ या दोन नायकांच्या लोकप्रियतेने तरुणाईच्या जगातही आपापली जागा निर्माण केली होती. केशकर्तनकारांच्या दुकानांत राजेश खन्नासारखी किंवा अमिताभसारखी केशरचना करून घेणारे तरुण दिसत. एखाद्या नायकाची लोकप्रियता किती आहे, हे केवळ त्याच्या चित्रपटांच्या कमाईवरून कळत नाही; लोक त्याच्यासारखं दिसण्याचा, चालण्याचा, बोलण्याचा प्रयत्न करतात का, यावरूनही कळतं. अमिताभच्या बाबतीत हे घडलं.
जेव्हा काळाला नायक हवा होता
1970 चं दशक अस्वस्थतेचं होतं. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता आणि व्यवस्थेबद्दलचा राग सामान्य माणसाच्या मनात साचत होता. अशा वेळी पडद्यावर येणारा नायक केवळ प्रेम करणारा, गाणी गाणारा किंवा अन्याय सहन करून शेवटी जिंकणारा असण्यापेक्षा अन्यायाला थेट भिडणारा हवा होता. अमिताभच्या व्यक्तिमत्त्वात त्या काळाचा राग, अस्वस्थता आणि बंडखोरी प्रेक्षकांना दिसली.
1973 मध्ये आलेल्या जंजीरने त्याच्या कारकिर्दीला निर्णायक वळण दिलं. या चित्रपटात त्याने साकारलेला इन्स्पेक्टर विजय खन्ना हा नेहमीच्या नायकांपेक्षा वेगळा होता. तो बोलघेवडा नव्हता, चेहऱ्यावर सतत हसू नव्हतं; उलट त्याच्या डोळ्यांत राग, मनात वेदना आणि वागण्यात एक प्रकारचा ताठरपणा होता. प्रेक्षकांना त्या विजयमध्ये स्वतःचा संताप दिसला.
अजितने साकारलेल्या तेजासमोर विजय उभा ठाकतो, तेव्हा त्या संघर्षात केवळ 2 व्यक्तिरेखा भिडत नाहीत; अन्यायाविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या माणसाची जिद्दही समोर येते. जंजीरमधील विजय खन्ना ही भूमिका अमिताभच्या ‘अँग्री यंग मॅन’ प्रतिमेचा महत्त्वाचा टप्पा ठरली. हिंदी चित्रपटसृष्टीला एक नवा नायक मिळाला होता—जो अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवतो, गरज पडल्यास कायद्याच्या चौकटीत राहून लढतो आणि कधी कधी स्वतःच्या रागाशीही झुंजतो.
धर्मेंद्र, राजकुमार, देव आनंद आदी कलाकारांनी नाकारलेल्या या चित्रपटात अमिताभ बच्चनला भूमिका मिळाली याचं बरंचसं श्रेय लेखक जोडी सलीम - जावेद, दिवंगत मेहमूद आणि प्राण यांना जातं. सलग 10 पेक्षा जास्त चित्रपट लागोपाठ कोसळल्यानंतर अमिताभ आपलं चंबू गबाळं आवरून घरी परतत होता. किंवा मित्र आणि मेहमूद यांचा भाऊ अन्वर याच्यामुळे त्याला 'बॉम्बे टू गोवा' चित्रपट मिळाला. त्यातली बच्चनची भूमिका सलीम-जावेद यांच्या लक्षात राहिली. 'ज़ंजीर'साठी नायकाच्या शोधात असलेल्या प्रकाश मेहरा यांना सलीम-जावेद यांनी बच्चनबद्दल सांगितलं. नेमकं त्याच काळात दिग्गज अभिनेता प्राण यांच्या मुलाने, सुनील सिकंद याने प्राण यांच्याजवळही अमिताभचा उल्लेख केला होता. प्राण साहेबांच्या सांगण्यावरून मेहरा यांनी ज़ंजीर पहायचं ठरवलं. या चित्रपटांमधील बच्चन आणि शत्रुघ्न सिन्हाच्या हाणामारीचं दृश्य मेहरा यांना कमालीचं भावलं. खलनायकाच्या ठोसा खाल्ल्यानंतरही तोंडातला पदार्थ चघळत ठेवून पुन्हा मारामारीसाठी तयार होणारा अमिताभ बच्चन त्यांना आपलासा वाटला. विशेष म्हणजे या चित्रपटाच्या चित्रीकरणावेळी दिवंगत ओमप्रकाश आणि प्राण यांनी हा तरुण देशाचा सर्वात मोठा 'सुपरस्टार' होणार, ही पुढे खरी ठरणारी भविष्यवाणी केली.
त्यानंतर दीवार आला. “मेरे पास माँ है” हा संवाद अमिताभच्या तोंडी नसून शशी कपूरच्या तोंडी आहे, हे आवर्जून लक्षात ठेवायला हवं. पण त्या एका संवादाने चित्रपटातील संघर्षाला जे भावनिक वजन दिलं, ते विलक्षण होतं. विजय आणि रवी या 2 भावांमधील संघर्षातून नीतिमत्ता, गरिबी, परिस्थिती आणि योग्य निवड यांचे प्रश्न उभे राहिले. अमिताभच्या चेहऱ्यावरचा ताण आणि त्याच्या संवादांतील धार प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिली.
शोलेमधील जय ही व्यक्तिरेखा त्याच्या अभिनयातील वेगळी बाजू दाखवते. दीवारमधील तणावग्रस्त विजय आणि शोलेमधील कमी बोलणारा, मिश्कील जय यांच्यात जमीन-अस्मानाचं अंतर आहे. शोले मध्ये "तुम्हारा नाम क्या है, बसंती?" या प्रश्नाने प्रेक्षकांना खळखळून हसवलं.
दोन्ही भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करतात. जयच्या शांत स्वभावामागची मैत्री, त्याची निष्ठा आणि वीरूसोबतचं नातं प्रेक्षकांना भावलं. जय फार बोलत नाही; पण जेव्हा बोलतो, तेव्हा त्याच्या संवादातला नेमकेपणा लक्षात राहतो.
'डॉन'मध्ये अमिताभने दुहेरी भूमिका साकारली. एका बाजूला थंड डोक्याचा, धोकादायक डॉन; तर दुसऱ्या बाजूला साधाभोळा विजय. आवाज, देहबोली, चालणं आणि नजरेतील फरक यांतून 2 व्यक्तिरेखा स्वतंत्रपणे उभ्या करण्याचं कौशल्य त्याने दाखवलं.
'काला पत्थर'मध्ये त्याचा अपराधीपणाने ग्रासलेला, आतून अस्वस्थ असलेला नायक दिसतो. 'शहंशाह'मध्ये मात्र त्याने नाट्यमयता, संवादफेक आणि व्यक्तिमत्त्वाचा भव्यपणा यांचा वेगळाच खेळ मांडला. तर 'अमर अकबर अँथनी'मध्ये विनोद, नाट्य आणि भावनिकता यांची सरमिसळ करताना त्याच्यातला विनोदी अभिनेता ठळकपणे पुढे आला.
एका अभिनेत्याने इतक्या वेगवेगळ्या छटा दाखवाव्यात आणि तरीही प्रत्येक वेळी प्रेक्षकांनी त्याला स्वीकारावं, हे सहज घडत नाही. अमिताभने मात्र रागीट नायकापासून मिश्कील विनोदी व्यक्तिरेखेपर्यंत आणि गंभीर भूमिकांपासून नाट्यमय मनोरंजनापर्यंत सगळीकडे स्वतःची छाप उमटवली.
प्रत्येक दिग्दर्शकाचा अमिताभ वेगळा!
अमिताभच्या कारकिर्दीचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याने एकाच प्रकारच्या भूमिका करत स्वतःला मर्यादित ठेवलं नाही. वेगवेगळ्या दिग्दर्शकांनी त्याच्या व्यक्तिमत्त्वातील वेगवेगळे पैलू समोर आणले.
प्रकाश मेहरा यांच्या चित्रपटांत त्याचा संघर्षशील, अन्यायाविरुद्ध उभा राहणारा नायक दिसला. मनमोहन देसाई यांनी त्याच्यातील विनोदी बाजू, नाट्यमयता आणि प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवण्याची क्षमता वापरली. यश चोप्रा यांनी त्याच्या व्यक्तिमत्त्वातील प्रेम, वेदना आणि भावनिक गुंतागुंत उलगडली. ऋषिकेश मुखर्जी यांनी मात्र या उंच, भारदस्त आवाजाच्या नायकाला सामान्य माणसाच्या आयुष्यात आणून बसवलं.
'आनंद'मधील डॉ. भास्कर बॅनर्जी ही भूमिका याचं उत्तम उदाहरण. राजेश खन्नाच्या आनंद या व्यक्तिरेखेच्या झंझावातातही अमिताभचा संयत अभिनय लक्षात राहतो. मिलीमध्ये त्याचा गंभीर, एकाकी स्वभाव आणि आयुष्याकडे पाहण्याची निराश दृष्टी दिसते. मोठ्या पडद्यावर नायक म्हणजे सतत केंद्रस्थानी असणारा, सर्वांना मागे टाकणारा माणूस, अशी समजूत असताना अमिताभने अनेकदा स्वतःला व्यक्तिरेखेच्या गरजेनुसार मागे ठेवलं.
'कभी कभी'मधील अमित मल्होत्रा ही व्यक्तिरेखा तर आणखी वेगळी. प्रेम, अपूर्णता आणि काळाच्या ओघात बदलणाऱ्या नात्यांचा हा चित्रपट. राखीची व्यक्तिरेखा आपलं नाव ‘पूजा’ असल्याचं सांगते. अमिताभच्या व्यक्तिरेखेची वेळ येते, तेव्हा तो तिच्याकडे मधाळ नजरेने पाहत म्हणतो, “आपका नाम पूजा है, तो मेरा पुजारी नहीं हो सकता?” या एका वाक्यात मिश्कीलपणा आहे, प्रेम आहे आणि अमिताभच्या व्यक्तिमत्त्वातील नजाकतही आहे. 'ज़ंजीर'मधील रागीट विजय आणि कभी कभीमधील प्रेमात हरवलेला अमित मल्होत्रा एकाच अभिनेत्याने साकारला आहे, हे लक्षात घेतलं की त्याच्या अभिनयाची व्याप्ती जाणवते.
'अमर अकबर अँथनी'मधील आरशासमोरचा प्रसंगही विसरता येत नाही. जखमी अँथनी स्वतःशीच बोलत असल्यासारखा आरशासमोर संवाद साधतो. या प्रसंगात विनोद आहे, नाट्य आहे आणि अभिनयाची कमालीची सहजता आहे. दिलीप कुमार आणि जीवन यांच्या 'कोहिनूर'मधील आरशाच्या प्रसंगाची आठवण करून देणारा हा क्षण अमिताभने आपल्या शैलीत रंगवला. एखाद्या रत्नाला उत्तम कोंदण लाभावं, तसा हा प्रसंग त्याच्या अभिनयाला लाभला.
दिलीप कुमार (शक्ति), राजेश खन्ना (नमक हराम, आनंद), विनोद खन्ना (हेराफेरी, परवरिश, अमर अकबर अँथनी, खून पसीना मुकद्दर का सिकंदर वगैरे), शत्रुघ्न सिन्हा (काला पत्थर, नसीब, दोस्ताना) या चित्रपटांमध्ये 'कोणी कोणाला अभिनयात खाल्लं?' या चर्चा चाहत्यांमध्ये जबरदस्त रंगल्या. पण बच्चनने या 'मॅन इटिंग'चा चर्चांमध्ये रस दाखवला नाही. एक मात्र खरं. प्राण आणि संजीव कुमार यांच्याबरोबर त्याचा अभिनयाचा सामना चित्रपट रसिकांनी मनापासून पसंत केला.
अमिताभच्या अभिनयाबद्दल बोलताना त्याची सर्वांत मोठी ताकद सांगायची, तर ती म्हणजे प्रेक्षकांचा विश्वास संपादन करण्याची क्षमता. तो एखादी व्यक्तिरेखा साकारतो, तेव्हा ती व्यक्तिरेखा खरी वाटू लागते. तो रागावला, तर राग खरा वाटतो; तो प्रेमात पडला, तर प्रेम खरं वाटतं; तो असहाय झाला, तर त्याची असहायता मनाला भिडते. पडद्यावर दिसणाऱ्या माणसाला प्रेक्षकांनी खरा मानणं, ही अभिनयाची खरी कसोटी नाही का?
अमिताभच्या वयाबद्दल, शरीरयष्टीबद्दल किंवा बदललेल्या चेहऱ्याबद्दल बोलणं सोपं आहे. पण कॅमेरा सुरू झाला की त्याच्या वयापेक्षा व्यक्तिरेखेचं वय महत्त्वाचं ठरतं. 'ब्लॅक'मधील शिक्षक, पीकूमधील हट्टी वडील किंवा पिंकमधील गंभीर वकील पाहताना आपण त्याचं वय मोजत बसत नाही. पडद्यावर तो ज्या माणसाची भूमिका करतो, त्याचं जग आपल्यासमोर उभं राहतं.
सत्यजित रे यांच्याविषयी अमिताभच्या अभिनयाबद्दल काही टीकात्मक विधानं केल्याच्या कथा अनेकदा ऐकायला मिळतात. मात्र त्यासंबंधी ठोस संदर्भाशिवाय एखादं विधान त्यांच्या नावावर टाकणं योग्य ठरणार नाही. अशा गोष्टी सांगताना संदर्भ आणि सत्यता तपासणं महत्त्वाचं आहे. कारण अमिताभसारख्या मोठ्या कलाकाराविषयी लिहिताना रंगतदार किस्से पुरेसे नसतात; ते विश्वासार्हही असायला हवेत.
फ्लॉप चित्रपट, आर्थिक संकट आणि पुन्हा सुरुवात
अमिताभच्या कारकिर्दीत यशाची फक्त फुलं नव्हती. त्याचे अनेक चित्रपट अपेक्षेप्रमाणे चालले नाहीत. काही चित्रपट अपयशी ठरले, काही प्रयोग प्रेक्षकांनी स्वीकारले नाहीत. एका काळात त्याच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागल्यासारखी परिस्थितीही निर्माण झाली. पण त्याच्या कारकिर्दीचा विचार करताना ही अपयशं लपवून चालणार नाहीत. कारण यशाची खरी किंमत कळते ती अपयशाच्या काळातच.
1990 च्या दशकात अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात एबीसीएल या कंपनीच्या माध्यमातून त्याने व्यवसायाच्या क्षेत्रात मोठं पाऊल टाकलं. मात्र कंपनीला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. कर्ज, कायदेशीर अडचणी आणि आर्थिक विवंचना यांनी त्याला घेरलं. पडद्यावर अनेक संकटांशी लढणारा नायक प्रत्यक्ष आयुष्यातही कठीण परिस्थितीत सापडला होता.
अशा वेळी काही जण माघार घेतात, काही जण भूतकाळातील यशाच्या आठवणींत रमून राहतात. अमिताभने मात्र पुन्हा उभं राहण्याचा मार्ग निवडला. 'कौन बनेगा करोडपती' या कार्यक्रमाने त्याच्या आयुष्यात नवं पर्व सुरू केलं. छोट्या पडद्यावर तो प्रेक्षकांच्या घराघरांत पोहोचला. त्याची संवाद साधण्याची पद्धत, स्पर्धकांशी वागण्यातला आदर, प्रश्न विचारण्याची शैली आणि आवाजातील आपलेपणा यामुळे हा कार्यक्रम लोकप्रिय झाला.
या कार्यक्रमाने केवळ त्याला आर्थिक स्थैर्य मिळवून दिलं असं नाही; तर नव्या पिढीसमोर अमिताभची नवी ओळखही निर्माण केली. चित्रपटगृहातील महानायक आता घरच्या दिवाणखान्यात बसून आपल्याशी बोलत होता. पडद्यावर ज्याच्या प्रवेशाला टाळ्या मिळायच्या, तोच माणूस छोट्या पडद्यावर सामान्य माणसाच्या यशात आनंद मानताना दिसू लागला.
'मोहब्बतें'सारख्या चित्रपटांनी त्याला नव्या पिढीच्या कलाकारांसोबत वेगळ्या भूमिकेत आणलं. 'ब्लॅक'मध्ये त्याने एका वेगळ्याच प्रकारचा, गुंतागुंतीचा शिक्षक साकारला. 'पीकू'मध्ये तो चिडचिडा, हट्टी, आरोग्याबद्दल सतत काळजी करणारा, पण मनाने हळवा वडील बनला. 'पिंक'मध्ये त्याची उपस्थिती गंभीर सामाजिक प्रश्नाला आवाज देणारी ठरली. या भूमिकांमध्ये त्याने आपली प्रतिमा पुन्हा पुन्हा मोडली.
यशाच्या शिखरावर पोहोचणं महत्त्वाचं; पण तिथून घसरल्यानंतर पुन्हा उभं राहणं त्याहून महत्त्वाचं. अमिताभच्या आयुष्यातील हा टप्पा त्याच्या पडद्यावरील प्रतिमेपेक्षा अधिक प्रेरणादायी वाटतो. कारण इथे कोणताही पटकथेतील नायक नव्हता. होता तो एक माणूस—चुकलेला, अडचणीत सापडलेला, पण पुन्हा काम करण्याची तयारी ठेवणारा.
‘कुली’चा अपघात आणि देशभरात झालेल्या प्रार्थना
1982 मध्ये कुली चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान अमिताभला गंभीर अपघात झाला. त्याच्या प्रकृतीबद्दलची बातमी देशभर पसरली आणि लाखो लोक चिंतेत पडले. रुग्णालयाबाहेर चाहत्यांची गर्दी जमली. लोकांनी प्रार्थना केल्या, नवस बोलले. आपल्याला कधी प्रत्यक्ष भेटही न झालेल्या एखाद्या अभिनेत्यासाठी लोक एवढे व्याकूळ होऊ शकतात, हे त्या काळात दिसून आलं.
एखाद्या कलाकाराचं लोकप्रिय असणं वेगळं आणि त्याच्या जगण्या-मरणाशी सामान्य माणसाच्या भावना जोडल्या जाणं वेगळं. अमिताभच्या अपघाताने या दोन्हींतला फरक दाखवून दिला. लोकांना त्याचा पुढचा चित्रपट पाहायचा होता म्हणून ते त्याच्या प्रकृतीसाठी प्रार्थना करत नव्हते; तर त्याने जगावं असं त्यांना मनापासून वाटत होतं. डॉक्टरांनी 'क्लीनिकली डेड' घोषित केलेल्या व्यक्तीने 'जिवंत होणे' हा चमत्कार नव्हे का!
या प्रसंगाने अमिताभ आणि त्याच्या प्रेक्षकांमधील नात्याचं स्वरूप उघड केलं. पडद्यावरचा नायक प्रेक्षकांच्या आयुष्याचा एक भाग बनला होता. त्याच्या वेदना या केवळ बातम्या नव्हत्या; त्या लाखो लोकांच्या चिंतेचा विषय झाल्या होत्या. एखाद्या कलाकाराच्या लोकप्रियतेची ही अशी कसोटी आहे, जी पुरस्कारांनी किंवा बॉक्स ऑफिसच्या आकड्यांनी मोजता येत नाही. एका मुलाखतीत "तुमच्या यशाचं श्रेय कोणाला द्याल?" असा प्रश्न बच्चनला विचारण्यात आला असता त्याने एका शब्दात उत्तर दिलं... "नसीब''. हा विनम्रपणा!
चित्रपटसृष्टी आणि प्रसारमाध्यमांशी त्याचं नातंही काळानुसार बदलत गेलं. लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना त्याच्याबद्दल प्रचंड उत्सुकता होती; कधी टीका, कधी वाद, कधी दुरावा. पण कुलीच्या अपघातानंतर दिसलेली जनभावना आणि पुढे दूरचित्रवाणीवरील त्याच्या सहज संवादशैलीने प्रेक्षकांशी असलेला संबंध अधिक दृढ केला.
वडिलांचे संस्कार आणि पुन्हा उभं राहण्याची ताकद
अमिताभच्या आयुष्याकडे पाहताना त्याचे वडील, हिंदीचे प्रख्यात कवी हरिवंशराय बच्चन, यांचा उल्लेख अपरिहार्य आहे. त्यांच्या कवितांमध्ये जीवनाकडे पाहण्याची जिद्द, अपयश स्वीकारण्याची ताकद आणि स्वतःच्या मार्गावर चालत राहण्याचा आग्रह दिसतो. अमिताभनेही आयुष्यातील कठीण प्रसंगांतून मार्ग काढताना या संस्कारांचा आधार घेतल्याचं अनेकदा सांगितलं आहे.
“मन का हो तो अच्छा, न हो तो और भी अच्छा,” हा विचार हरिवंशराय बच्चन यांच्या नावाशी जोडून सांगितला जातो. त्यामागचा अर्थ साधा आहे—आपल्या मनासारखं घडलं तर आनंद मानावा; पण मनासारखं घडलं नाही, तरी त्यातून काहीतरी शिकण्याची संधी मिळू शकते. अपयश म्हणजे प्रवास संपला, असं नाही.
सुरुवातीच्या काळात अमिताभला नकार मिळाले, काम मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला, चित्रपट चालले नाहीत. 'बॉम्बे टू गोवा'सारख्या चित्रपटातून त्याला ओळख मिळत असताना पुढे 'ज़ंजीर'ने त्याच्या कारकिर्दीला निर्णायक वळण दिलं. त्यानंतरचं यश सर्वश्रुत आहे. मात्र या यशाकडे जाताना आलेले अडथळे विसरून चालणार नाहीत.
अमिताभच्या व्यक्तिमत्त्वात एक गोष्ट कायम दिसते—स्वतःला सिद्ध करण्याची तयारी. काळ बदलला म्हणून त्याने काळावर राग काढला नाही; प्रेक्षक बदलले म्हणून त्यांना दोष दिला नाही. उलट, नव्या माध्यमांमध्ये काम केलं, नव्या प्रकारच्या भूमिका स्वीकारल्या आणि आपल्या अनुभवाचा उपयोग करून स्वतःला पुन्हा उभं केलं.
इतकं यश मिळाल्यानंतरही त्याच्यातील शिस्त, कामाविषयीची बांधिलकी आणि वडिलांच्या संस्कारांचा उल्लेख वारंवार समोर येतो. ‘महानायक’ ही पदवी लोकांनी दिली; पण त्या पदवीमागे वर्षानुवर्षांचा परिश्रम, अपयश पचवण्याची क्षमता आणि सतत काम करत राहण्याची वृत्ती आहे.
म्हणूनच नावच पुरेसं आहे!
अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल लिहिताना त्याच्या चित्रपटांची यादी करता येईल, पुरस्कार मोजता येतील, गाजलेल्या संवादांची आठवण काढता येईल. त्याच्या यशाचे आकडे सांगता येतील आणि अपयशांचे संदर्भही देता येतील. पण या सगळ्याच्या पलीकडे एक गोष्ट उरते—त्याने अनेक पिढ्यांच्या भावविश्वात मिळवलेली जागा.
कधी तो ज़ंजीरमधील संतप्त विजय खन्ना असतो, कधी शोलेमधील शांत जय, कधी डॉनमधील रुबाबदार गुन्हेगार, कधी कभी कभीमधील प्रेमात हरवलेला कवी, कधी पीकूमधील हट्टी वडील, तर कधी कौन बनेगा करोडपतीमध्ये आपल्या समोर बसलेल्या स्पर्धकाला धीर देणारा होस्ट.
भूमिका बदलल्या, काळ बदलला, प्रेक्षक बदलले; पण अमिताभची उपस्थिती कायम राहिली. त्याच्या आवाजाला नकार मिळाला होता, त्याच्या चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्ह लावलं गेलं होतं, त्याच्या चित्रपटांना अपयश आलं होतं आणि त्याच्या व्यवसायालाही आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला होता. तरीही तो पुन्हा उभा राहिला. कदाचित म्हणूनच त्याची गोष्ट केवळ एका अभिनेत्याच्या यशाची गोष्ट राहत नाही; ती पडून पुन्हा उभं राहण्याची गोष्ट बनते.
राखेतून पुन्हा उभं राहणाऱ्या Phoenix पक्ष्याची गोष्ट अमिताभच्या कारकिर्दीला अगदी चपखल लागू पडते. Rising from the ashes like a Phoenix! एकेकाळी यशाच्या शिखरावर पोहोचलेला अमिताभ आर्थिक संकटात सापडला, त्याच्या कारकिर्दीत अपयशाचा काळही आला. पण तो तिथेच थांबला नाही. संकटांचा सामना करत, नव्याने सुरुवात करत तो पुन्हा उभा राहिला. 'कौन बनेगा करोडपती'च्या माध्यमातून त्याने छोट्या पडद्यावर दमदार पुनरागमन केलं आणि पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की खरा महानायक पडझडीनंतरही नव्या उमेदीने भरारी घेऊ शकतो.
आता लेखाच्या सुरुवातीला पडलेला प्रश्न पुन्हा समोर येतो—अमिताभबद्दल आणखी काय लिहायचं?
उत्तर कदाचित त्याच्या नावातच आहे.
अमिताभ! बस्स, नाम ही काफी है!