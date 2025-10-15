अमिताभ बच्चन यांनी ८३वा वाढदिवसानंतर चाहत्यांना मागितली माफी, पोस्ट शेअर करून व्यक्त केल्या भावना...
अलीकडेच दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन यांनी त्यांचा ८३वा वाढदिवस साजरा केला आहे. आता त्यांनी आपल्या चाहत्यांसाठी एक पोस्ट शेअर केली आहे.
मुंबई : मेगास्टार अमिताभ बच्चननं ११ ऑक्टोबर रोजी त्यांचा ८३ वा वाढदिवस साजरा केला. देश आणि जगभरातील चाहत्यांनी बिग बींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. अमिताभ बच्चन यांनी भारतीय चित्रपट उद्योगावर पाच दशकांहून अधिक काळ राज्य केलंय. देशभर आणि जगभरात त्यांचा मोठा चाहता वर्ग आहे. त्याच्या वाढदिवासाच्या दिवशी जलसाबाहेर अनेक चाहते हजर होते. अनेक चाहते जलसाबाहेर त्यांच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करताना दिसले. याशिवाय अनेक चाहत्यांनी अमिताभ बच्चन यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी सोशल मीडियाच्या वापर केला आहे. आता बिग बीनं सोशल मीडियावर आपल्या चाहत्यांसाठी एक संदेश शेअर करून माफी मागितली आहे.
बिग बीनं चाहत्यांची मागितली माफी : अमिताभ बच्चननं त्याच्या एक्स अकाउंटवर त्याचे दोन फोटो शेअर केले आहेत. एका फोटोमध्ये त्याच्या कुली चित्रपटाचा पोस्टर आणि त्याचे वय ८३ वर्षे असल्याचे दाखवले आहे. दुसऱ्या फोटोमध्ये, अमिताभ एका पेंटिंगवर ऑटोग्राफ देताना दिसत आहेत. या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये बिग बी यांनी लिहिले आहे की, 'सर्वप्रथम, माझा फोन खराब झाल्यामुळं मी वेळेवर प्रतिसाद देऊ शकलो नाही याबद्दल, तुम्हा सर्वांची माफी मागतो. तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार आणि प्रेम.'
T 5532 - My apologies first to all that have wished me for the 11th of October, my birthday, and not received a response from me .. my Mobile is suddenly misbehaving and I have not been able to respond ..— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 14, 2025
My gracious gratitude and affection ❤️🙏 to all pic.twitter.com/2H5zZbVozv
The audacity of a mobile to misbehave on the birthday of a legend. Perhaps it simply couldn't process the sheer volume of affection. A true digital martyr for your gracious gratitude, sir.— Jason Frakk (@FrakkJason47117) October 14, 2025
बिग बींच्या चाहत्यांनी दिल्या प्रतिक्रिया : आता, बिग बींचे चाहते त्यांच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देत आहेत. एकानं लिहिलं, 'सर, तुमचा फोन खराब झाला नव्हता, तो फक्त अमिताभ बच्चनसारखाच आराम करत होता. तुमच्या वाढदिवसाच्या ट्रॅफिकनंतर गॅझेट्सनाही रिकव्हरीची आवश्यकता असते.' दुसऱ्या चाहत्यानं लिहिलं, 'एका दिग्गजाच्या वाढदिवसानिमित्त मोबाईल फोननं गैरवर्तन करण्याची हिंमत, कदाचित तो प्रेमाच्या प्रचंड प्रमाणाला सांभाळू शकला नाही. तुमच्या कृतज्ञतेसाठी एक खरा डिजिटल सलाम, साहेब.' आणखी एकानं लिहिलं, 'काळजी करू नका, तांत्रिक बिघाड आपल्यातील सर्वोत्तम लोकांनाही होतो. तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, आणि मला आशा आहे की तुझा मोबाईल लवकरच दुरुस्त होईल.' याशिवाय अनेकजण या पोस्टवर हार्ट आणि फायर इजोजी शेअर करून प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत.
