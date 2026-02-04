अमिताभ बच्चन आणि राणी मुखर्जी स्टारर 'ब्लॅक'ला रिलीज होऊन 21 वर्ष पूर्ण, वाचा चित्रपटाबद्दल अधिक माहिती
संजय लीला भन्साळी यांच्या 'ब्लॅक'ला रिलीज होऊन 21 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या चित्रपटाचं प्रेक्षकांनी खूप कौतुक केलं होतं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 4, 2026 at 5:30 PM IST
मुंबई - ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते संजय लीला भन्साळी यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाचे चित्रपट दिले आहेत. त्यापैकी एक 'ब्लॅक' आहे. 4 फेब्रुवारी 2005 रोजी प्रदर्शित झालेला 'ब्लॅक' हा चित्रपट अजूनही भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रभावशाली आणि नाविन्यपूर्ण चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. अमिताभ बच्चन आणि राणी मुखर्जी यांनी या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत काम केलं होतं. या चित्रपटामधील साधे संगीताने आणि शक्तिशाली दृश्यांनी याला आणखी विशेष बनवेलं होतं. आज, 4 फेब्रुवारी रोजी 'ब्लॅक'च्या प्रदर्शनाला 21 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. यानिमित्त आम्ही या चित्रपटाबद्दल काही विशेष माहीती तुम्हाला सांगणार आहोत.
1. हेलेन केलरच्या आयुष्यापासून प्रेरित : हा चित्रपट प्रसिद्ध अंध आणि बहिरे सामाजिक कार्यकर्त्या हेलेन केलर आणि तिच्या शिक्षिका अॅन सुलिव्हन यांच्या जीवनापासून प्रेरित आहे, जो भारतीय संदर्भात सादर केला गेला आहे.
2. दिग्गज कलाकारांची एक संस्मरणीय जोडी : भन्साळी यांनी अमिताभ बच्चन आणि राणी मुखर्जी यांना त्यांच्या सर्वात प्रशंसित भूमिकांमध्ये एकत्र आणले, ज्यांची पडद्यावरची केमिस्ट्री आजही उत्तम आहे.
3. राणी मुखर्जीनं सांकेतिक भाषा शिकली : राणी मुखर्जीनं सांकेतिक भाषा शिकली आणि बहिरे-अंध व्यक्तिरेखा साकारण्यासाठी कठोर प्रशिक्षण घेतले, जो शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या कठीण अनुभव होता.
4. पारंपारिक गाण्यांशिवायचा चित्रपट : 'ब्लॅक' हा पहिला मुख्य प्रवाहातील हिंदी चित्रपट होता, ज्यामध्ये पारंपारिक गाणी आणि नृत्यांचा अभाव होता. त्याऐवजी, भावना व्यक्त करण्यासाठी पार्श्वसंगीताचा वापर करण्यात आला.
5. फिल्मफेअरमध्ये ऐतिहासिक विजय : 'ब्लॅक'नं 51व्या फिल्मफेअर पुरस्कारांमध्ये इतिहास रचला. चित्रपटाला 11 श्रेणींमध्ये नामांकन मिळाले आणि याला सर्वांमध्ये विजय मिळाला.
6. राष्ट्रीय पुरस्कार उपलब्धी : 'ब्लॅक'नं 53व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये तीन प्रमुख सन्मान जिंकले, ज्यात अमिताभ बच्चनसाठी सर्वोत्कृष्ट हिंदी फीचर फिल्म आणि सर्वोत्कृष्ट अभिनेता यांचा समावेश आहे.
7. तुर्कीमध्ये बनला रिमेक : चित्रपटाच्या सार्वत्रिक कथेमुळं 2013मध्ये 'Benim Dünyam' हा तुर्की रिमेक तयार झाला, ज्यानं हे सिद्ध केलं की 'ब्लॅक' सांस्कृतिक आणि भौगोलिक सीमा ओलांडतो.
दरम्यान 'ब्लॅक' या चित्रपटामध्ये राणी मुखर्जी आणि अमिताभ बच्चन यांनी खूप चांगला अभिनय केला होता. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरला होता. या चित्रपटाची अनेकांनी कौतुक केलं होतं. या चित्रपटाला 23 कोटींमध्ये तयार करण्यातच आलं होतं. 'ब्लॅक'नं जगभरात 40.93 कोटींची कमाई केली होती.
हेही वाचा :