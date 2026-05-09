'गदर 3' नक्कीच येईल', अमीशा पटेलनं सनी देओलच्या चित्रपटाबद्दल केला खुलासा...

अमीषा पटेलनं 'गदर' फ्रँचायझीबद्दल एक मोठा खुलासा केला आहे. तिनं सोशल मीडियावर पोस्ट करून 'गदर 3' येणार असल्याची पुष्टी केली आहे.

Published : May 9, 2026 at 1:00 PM IST

हैदराबाद : अभिनेत्री अमीषा पटेलनं 'गदर 3'बद्दल एक मोठी माहिती दिली आहे. तिनं पुष्टी केली आहे की, 'गदर 3' चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. अभिनेत्रीनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'गदर 3' नक्कीच येणार आहेआणि जेव्हा ते येईल, तेव्हा चित्रपटगृहांमध्ये अक्षरशः गोंधळ उडेल. प्रेक्षकांचे प्रेम आणि ईश्वराचा आशीर्वाद यांच्या जोरावर... 'गदर'सारख्या एका मोठ्या 'ब्रँड'साठी बॉक्स ऑफिसवर 500 कोटींची कमाई ही केवळ किमान अपेक्षा असेल. आणि यावेळी चित्रपटाची व्याप्ती आणि पटकथा याआधीपेक्षाही अधिक भव्य आणि जबरदस्त असणार आहेत. त्यामुळं, सज्ज राहा!' तसेच तिनं आपल्या दुसऱ्या पोस्टमध्ये तिनं लिहिलं, 'कहो ना प्यार है', 'गदर 1' किंवा 'गदर 2'... एकच नाही, तर अभिनेत्री म्हणून मी सलग तीन सर्वात मोठे 'सोलो ब्लॉकबस्टर्स' दिले आहेत, या तिन्ही चित्रपटांना प्रेक्षकांचा सर्वाधिक प्रतिसाद लाभला. इतकेच नव्हे, तर आजच्या तारखेपर्यंतही हे चित्रपट माझ्या सह-कलाकारांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठे हिट्स ठरले आहेत. मात्र, इतर अभिनेत्रींच्या तुलनेत माझी 'बनावट पीआर यंत्रणा' थोडी कमकुवत आहे.

अमीषा पटेलची पोस्ट : अमिषानं आपल्या पोस्टमध्ये पुढं सांगितलं की, 'एखादा कलाकार ' ग्लोबल स्टार ' तेव्हाच बनतो, जेव्हा तो जगभरात एखादा प्रचंड यशस्वी चित्रपट हिट देतो. जगातील कोणत्याही भागात, कोणत्याही प्रकल्पाचा भाग असणे ही कोणत्याही अभिनेत्यासाठी नेहमीच एक सुखद भावना असते, मात्र तुम्ही खऱ्या अर्थानं ग्लोबल स्टार तेव्हाच बनता, जेव्हा तुम्ही असे मोठे यश मिळवून दिलेले असते. आता पीआर यंत्रणा थांबवली पाहिजे. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी अमिषाला 'गदर 3' या चित्रपटाबद्दल विचारण्यात आलं होतं, तेव्हा अभिनेत्री सांगितलं होतं की, तिला सकीना हे पात्र खूप आवडले आणि तिच्या भूमिकेसाठी मिळालेल्या प्रेमाची ती कदर करते. जर तिला 'गदर 3'ची पटकथा आवडली, तर ती आनंदानं हा चित्रपट करेल.

सकीनाच्या भूमिकेला प्रेम मिळाले : 'गदर' हा चित्रपट 2001मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटात सनी देओलनं तारा सिंगची भूमिका साकारली होती, तर अमीषा पटेलनं सकीनाची भूमिका केली होती. 'गदर 2' हा चित्रपट 2023मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाद्वारे अमीषानं बऱ्याच कालावधीनंतर हिंदी चित्रपटसृष्टीत पुनरागमन केलं. तिला या चित्रपटासाठी प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रेम मिळालं. चाहत्यांना सनी देओलबरोबरची तिची केमिस्ट्री खूप आवडते.'गदर 2'नंतर, अमीषा 'तौबा तेरा जलवा'मध्ये झळकली होती, जो 2024 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. हा चित्रपट फारसा चालला नाही. सध्या ती कुठल्या चित्रपटांमध्ये दिसेल याबद्दल अधिक माहिती समोर आलेली नाही. मात्र 'गदर 3' आला, तर ती या चित्रपटात दिसू शकते.

