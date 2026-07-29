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हैदराबादमध्ये 'ऑल इंडिया अल्लू अर्जुन फॅन्स असोसिएशनच्याच्या वार्षिक कार्यक्रमात अल्लू अर्जुन हजारो चाहत्यांना भेटला

अल्लू अर्जुन हैदराबादमध्ये ऑल इंडिया अल्लू अर्जुन फॅन्स असोसिएशनच्याच्या वार्षिक कार्यक्रमात गेला. यावेळी तो हजारो चाहत्यांना भेटला आणि त्यांच्याशी संवाद साधला.

Allu Arjun
अल्लू अर्जुन (Photo - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 5:17 PM IST

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हैदराबाद : जेव्हा सर्वात मोठ्या फॅन फॉलोविंगचा विषय येतो, त्यावेळी अल्लू अर्जुनचं नाव नेहमीच प्रथम नाव येते. भारताचा सर्वात मोठा पॅन-इंडिया स्टार मानल्या जाणाऱ्या अल्लू अर्जुननं आपल्या दमदार अभिनयानं आणि शानदार शैलीनं लाखो लोकांची मने जिंकली आहेत. तो सोशल मीडियाद्वारे असो किंवा प्रत्यक्ष भेटून असो, आपल्या चाहत्यांसाठी नेहमीच वेळ काढतो. म्हणूनच तो त्यांच्यासाठी नेहमीच काहीतरी खास करताना दिसतो.

हैदराबादमध्ये नुकत्याच झालेल्या ऑल इंडिया अल्लू अर्जुन फॅन्स असोसिएशनच्या (AAFA) वार्षिक कार्यक्रमात अल्लू अर्जुन हजारो चाहत्यांना भेटला. आपल्या खास काळ्या पोशाखात, अल्लू अर्जुननं आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधला आणि त्यांना दरवर्षी किमान एक तरी चांगले काम करण्याचे आवाहन केलं. तसेच, त्यानं आपले चाहते, विरोधक आणि द्वेष करणाऱ्यांसाठी एक खास संदेशही दिला.

अल्लू अर्जुननं केल्या भावना व्यक्त : अल्लू अर्जुननं यावेळी म्हटलं की, "मला माझ्या चाहत्यांना, विरोधकांना आणि द्वेष करणाऱ्यांना खूप दिवसांपासून काहीतरी सांगायचं होतं. हे लक्षात ठेवा, कारण मी अशा संधीची खूप दिवसांपासून वाट पाहत होतो. जर तुम्हाला कोणी आवडत नसेल, तर त्यांचा द्वेष करण्यात आणि त्यांना ट्रोल करण्यात तुमचा वेळ वाया घालवू नका. जर तुम्हाला कोणी आवडत नसेल, तर त्यांना जाऊ द्या. त्यांच्यावर तुमचा 1% वेळही वाया घालवू नका. जर तुमच्याकडे 100 रुपये असते, तर तुम्ही ते तुम्हाला न आवडणाऱ्या गोष्टीवर खर्च केले असते का? नक्कीच नाही. त्यामुळं तुमचा वेळ तुम्हाला आवडणाऱ्या गोष्टींवर घालवा, किंवा तुम्हाला आवडणाऱ्या मुलीच्या घराबाहेर थांबा.

AAFA वार्षिक शिखर परिषद 2026 मध्ये, अल्लू अर्जुननं त्याच्या फॅन कम्युनिटीच्या प्रत्येक सदस्यासाठी एक विशेष विमा योजना देखील सुरू केली. या भव्य कार्यक्रमाला जवळपास 1,000 चाहत्यांनी हजेरी लावली, ज्यामुळं हा वर्षातील सर्वात मोठ्या फॅन इव्हेंटपैकी एक ठरला. अल्लू अर्जुननं स्वतः सर्वांचे स्वागत केलं, चाहत्यांसोबत वैयक्तिक फोटो काढले आणि जेवणही दिले. या कार्यक्रमाला आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि ओडिशा येथील चाहते आणि फॅन असोसिएशनचे सदस्य उपस्थित होते.

अल्लू अर्जुनचे आगामी चित्रपट : दरम्यान अल्लू अर्जुननं, त्याच्या आगामी 'राका' या चित्रपटाच्या घोषणेनं पुन्हा एकदा खळबळ उडवून दिली आहे. अ‍ॅटली दिग्दर्शित चित्रपटातील त्याचा नवीन लूक एका पोस्टरद्वारे समोर आला, मात्र त्यानं देशभरात चांगलीच चर्चा निर्माण केली आणि आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या कॅरेक्टर रिव्हिलपैकी ते एक ठरलंय. आता देशभरातील प्रेक्षक त्याला पुन्हा मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी खूप उत्सुक आहेत. याशिवाय, त्याचे लोकेश कनगराजसोबतचा 'AA23', 'पुष्पा 3: द रॅम्पेड' आणि इतर अनेक मोठे प्रोजेक्ट्स देखील आहेत.

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