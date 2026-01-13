'पुष्पा 2' जपानमध्ये होईल प्रदर्शित, अल्लू अर्जुन पत्नी आणि मुलांसह टोकियोमध्ये पोहोचला...
साऊथ अभिनेता अल्लू अर्जुनचा चित्रपट 'पुष्पा 2: द रूल' हा जपानमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. आता अभिनेता हा जपानमध्ये पोहोचला आहे.
मुंबई : आयकॉन स्टार अल्लू अर्जुन देशातील सर्वात मोठ्या पॅन-इंडियन अभिनेत्यांपैकी एक बनला आहे. त्याच्या उत्कृष्ट अभिनय कौशल्यानं, जबरदस्त अॅक्शननं, तो फक्त भारतातच नाही तर जगभरात प्रसिद्ध झाला. त्याचे जगात चाहते झाले आहेत. आता हा ब्लॉकबस्टर चित्रपट 'पुष्पा 2: द रूल' जपानीमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. जगभरात आधीच प्रसिद्ध असलेला आणि ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिसवर यश मिळवणारा हा चित्रपट, आता 16 जानेवारी रोजी जपानमध्ये 'पुष्पा कुन्रीन' या शीर्षकानं प्रदर्शित होईल. चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी, अल्लू अर्जुन त्याची पत्नी अल्लू स्नेहा रेड्डी, मुलगा अल्लू अयान आणि मुलगी अल्लू अरहा यांच्यासह टोकियोला पोहोचला.
अल्लू अर्जुनचा चित्रपट जपानमध्ये होईल प्रदर्शित : टोकियोला पोहोचल्यावर, अल्लू अर्जुनचे त्याच्या जपानी चाहत्यांकडून जोरदार स्वागत झाले. त्याला भेटण्यासाठी मोठ्या संख्येनं चाहते आले होते. याशिवाय अनेक चाहत्यांनी त्याच्या चित्रपटांचे पोस्टर्स आणि फुलांचे गुच्छ आणले. अल्लू अर्जुननेही चाहत्यांचे मनापासून स्वागत केले, त्यांचे प्रेम स्वीकारले आणि हा क्षण खास बनवला. चित्रपटाच्या टीमनं सोशल मीडियावर त्याच्या आगमनाचा व्हिडिओ शेअर केला. गीक पिक्चर्स आणि शोचिकू डिस्ट्रिब्युटर्स, मिथ्री मूव्ही मेकर्स आणि सुकुमार रायटिंग्ज यांच्या सहकार्यानं, पुष्पाला जपानी चित्रपटगृहांमध्ये आणत आहे. हा चित्रपट जपानमध्ये सुमारे 250 स्क्रीनवर मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित केला जाईल.
'पुष्पा 2: द रुल'चा विक्रम : जपानी प्रेक्षकांनी नेहमीच भारतीय चित्रपटांना चांगला प्रतिसाद दिला आहे. आता निर्मात्यांना विश्वास आहे की, 'पुष्पा 2: द रुल' तिथेही प्रेक्षकांचं मन जिंकेल. 'पुष्पा 2: द रुल' या चित्रपटानं नवे विक्रम बॉक्स ऑफिसवर प्रस्थापित केले. या चित्रपटानं हिंदीमध्ये 800 कोटी आणि जगभरात अंदाजे 1800 कोटींची कमाई केली. आगामी प्रोजेक्टबद्दल सांगायचं झालं तर, अल्लू अर्जुन प्रसिद्ध दिग्दर्शक अॅटलीबरोबर एका नवीन अॅक्शन-थ्रिलरवर काम करत आहे, ज्याचे नाव 'AA22XA6' असे आहे. या चित्रपटात बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पदुकोण देखील महत्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. सध्या या चित्रपटाचे अनेकजण आतुरतेनं वाट पाहात आहेत.
