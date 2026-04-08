चित्रपटात 'झुकेगा नही...' मात्र गुरुसमोर कायम नतमस्तक, आज अल्लू अर्जुनचा वाढदिवस
अभिनेता अल्लू अर्जुन 8 एप्रिल रोजी आपला वाढदिवस साजरा करत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 8, 2026 at 11:01 AM IST
मुंबई : अभिनेता अल्लू अर्जुनची गणना पॅन इंडियातल्या सर्वात मोठ्या स्टार्समध्ये होते. त्याचा जगभरात मोठा चाहतावर्ग आहे. आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत अल्लू अर्जुननं अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले आहेत. 8 एप्रिल रोजी अभिनेता आपला 44वा वाढदिवस साजरा करतोय. त्याचा 2024मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'पुष्पा 2' हा चित्रपट खूप गाजला होता. यापूर्वीचा 'पुष्पा' चित्रपट प्रेक्षकांनी उचलून धरला होता. या चित्रपटामधील गाणी खूप गाजली. अल्लू अर्जुनला सुपरस्टार बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका के. राघवेंद्र रावची होती. त्यांनी 2003मध्ये 'गंगोत्री' या चित्रपटाद्वारे अल्लू अर्जुनला ब्रेक दिला. मुख्य अभिनेता म्हणून त्याचा पहिला चित्रपट होता. दरम्यान अभिनेता दिग्दर्शक के. राघवेंद्र राव यांना गुरू आणि मार्गदर्शक मानतो.
अल्लू अर्जुनच्या कुटुंबाबद्दल : अल्लू अर्जुन प्रतिष्ठित दक्षिण भारतीय चित्रपट कुटुंबातील आहे. त्याचे काका, चिरंजीवी दक्षिण भारतातले मोठे सुपरस्टार आहेत. याशिवाय त्याचे वडील हे अल्लू अरविंद, प्रसिद्ध तेलुगू चित्रपट दिग्दर्शक आहेत. अल्लू अर्जुनचा जन्म चेन्नईमध्ये झाला. त्याचं कुटुंब हैदराबादला स्थलांतरित झालं. दरम्यान अल्लू अर्जुननं आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात बालकलाकार म्हणून केली. त्याचा पहिला चित्रपट 'विजेता'1985मध्ये प्रदर्शित झाला. त्यानंतर त्यानं 2003 मध्ये 'गंगोत्री'मधून मुख्य अभिनेता म्हणून पदार्पण केलं.
अल्लू अर्जुनचे आगामी चित्रपट : दरम्यान अल्लू अर्जुनला त्याच्या दमदार अभिनयासाठी फिल्मफेअर आणि नंदी पुरस्कार दिला गेला आहे. 'पुष्पा' स्टार दरवर्षी आपल्या वाढदिवशी एक चांगलं कार्य करतो. तो दरवर्षी रक्तदान करतो, याशिवाय तो रक्तदान शिबिरंदेखील आयोजित करतो. या शिबिरांमध्ये त्याचे चाहते देखील रक्तदान करत असतात. तसेच वाढदिवशी अल्लू अर्जुन आपल्या कुटुंबाबरोबर चांगला वेळ व्यतीत करतो. अभिनेता आता दोन चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे. त्यापैकी एक 'AA22xA6' आहे, ज्याचे टायटल पोस्टर आज अल्लू अर्जुनच्या वाढदिवशी प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात अल्लू अर्जुनबरोबर दीपिका पदुकोण मुख्य भूमिकेत दिसणार असून, दिग्दर्शन अॅटली कुमार करणार आहे. तसंच, अल्लू अर्जुन 'पुष्पा 3: द रॅम्पेड' या चित्रपटातही असणार आहे, जो प्रदर्शित व्हायला अजून दोन वर्षे बाकी आहेत. हा चित्रपट 2028 मध्ये प्रदर्शित होणार असं सांगितलं गेलं होतं. दरम्यान अल्लू अर्जुनचं लग्न 6 मार्च 2011मध्ये स्नेहा रेड्डीबरोबर हैदराबादमध्ये झालं. या दाम्पत्याला मुलगा अयान आणि मुलगी अरहा अशी दोन अपत्यं आहेत.