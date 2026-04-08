अल्लू अर्जुन स्टारर AA22xA6चं शीर्षक आलं समोर, अभिनेत्याचा फर्स्ट लूक थरारक
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री दीपिका पदुकोण 'राका' चित्रपटात अल्लू अर्जुनबरोबर मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 8, 2026 at 12:40 PM IST
हैदराबाद: साऊथचा सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज, 8 एप्रिल रोजी 44 वर्षांचा झाला आहे. या शुभप्रसंगी, अल्लू अर्जुनच्या बहुप्रतीक्षित पॅन-इंडिया ॲक्शन थ्रिलर, AA22xA6चं टायटल पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आलंय. शीर्षकासोबतच, अल्लू अर्जुनचा धमाकेदार फर्स्ट लूक समोर आला आहे. निर्मात्यांनी 7 एप्रिल रोजी चित्रपटाचे शीर्षक पोस्टर प्रदर्शित करण्याची घोषणा केली होती. अॅटली दिग्दर्शित या चित्रपटानं बरीच चर्चा सोशल मीडियावर निर्माण केली आहे. आता अल्लू अर्जुनचं फर्स्ट लूक समोर आल्यानंतर अनेकजण हा चित्रपट पाहण्यासाठी आतुर झाले आहेत.
अल्लू अर्जुनचं फर्स्ट लूक : 'AA22xA6' या चित्रपटाचे नाव आता 'राका' असं ठेवण्यात आलंय. याचा अर्थ अल्लू अर्जुन या चित्रपटात 'राका'ची भूमिका साकारणार आहे. चित्रपटातील अल्लू अर्जुनचा फर्स्ट लूक खूपच थरारक आहे. यापूर्वी हा स्टार कधीही या अवतारात दिसला नव्हता. त्याच्या फर्स्ट लूक हा खूपचं वेगळा आहे. अल्लू अर्जुन अर्ध-टक्कल असलेला आणि लांब नखांसह राक्षसासारखा यामध्ये दिसत आहे. हा चित्रपट हिंदी, तेलुगू, तमिळ, मल्याळम, कन्नड, उर्दू आणि बंगाली या सात भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाची प्रदर्शनाची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
दीपिका पदुकोण असणार मुख्य भूमिकेत : यापूर्वी 7 एप्रिल रोजी अल्लू अर्जुन आणि चित्रपटाचे दिग्दर्शक, अॅटली यांनी सोशल मीडियावर पोस्टर प्रदर्शित केलं होतं. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं होतं, 'धमाक्यासाठी तयार व्हा! टायटल पोस्टर उद्या सकाळी 11 वाजता प्रदर्शित होईल.' अल्लू अर्जुन आणि अॅटली यांचा हा एकत्र पहिला चित्रपट आहे. 'पुष्पा' स्टारचे चाहते आता खूप आनंदित आहेत आणि चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. अॅटली शाहरुख खानबरोबर 'जवान' बनवल्यापासून या चित्रपटावर काम करत आहे. या चित्रपटात दीपिका पदुकोण मुख्य भूमिकेत असणार आहे. तिनं यापूर्वी 'जवान'मध्ये अॅटलीसोबत काम केलंय. दीपिकाचा अल्लू अर्जुनसोबतचा हा पहिला चित्रपट असून यात तिचे स्टंट आणि ॲक्शन सीन्स आधीच प्रदर्शित झाले आहेत.