अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ निवडणूक : रंगकर्मींची 'समर्थ पॅनेल'ला साथ, 'चित्रकर्मी' पॅनेलचा धुव्वा, मेघराज राजेभोसले ठरले 'धुरंधर'
महामंडळाच्या 17 जागांपैकी बिनविरोध समर्थ पॅनेलच्या 2, चित्रकर्मी पॅनेलची 1 आणि निवडणूक लागलेल्या 14 जागांपैकी सर्वच जागांवर समर्थ पॅनलचे उमेदवार विजयी झाले.
Published : June 8, 2026 at 7:20 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 7:26 PM IST
कोल्हापूर - गेल्या नऊ वर्षात अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचा झालेला कारभार, महामंडळाने राज्यभरात घेतलेल्या मालमत्ता आणि रंगकर्मींच्या थकीत मानधनाचे मुद्दे लक्षवेधी ठरलेल्या चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीत अखेर मेघराज राजेभोसले यांच्या समर्थ पॅनेलला रंगकर्मींनी बहुमत देत एकतर्फी विजय मिळवून दिला. महामंडळाच्या 17 जागांपैकी बिनविरोध झालेल्या समर्थ पॅनेलच्या 2, चित्रकर्मी पॅनेलची 1 आणि निवडणूक लागलेल्या 14 जागांपैकी सर्वच जागांवर समर्थ पॅनलचे उमेदवार दीडशे ते दोनशेच्या मताधिक्याने विजयी झाले. माजी अध्यक्ष विजय पाटकर, अभिनेते आनंद काळे यांच्या चित्रकर्मी पॅनेलचा मात्र या निवडणुकीत धुव्वा उडाला तर 16 अपक्षांना दुहेरी आकड्यावरच समाधान मानावे लागले. यापुढेही अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचा पारदर्शक कारभार सभासदांच्या विश्वासावर सुरू राहील. रंगकर्मींच्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही असा निर्धार निकालानंतर माजी अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी व्यक्त केला.
समर्थ पॅनेलचा एकतर्फी विजय - अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीत मेघराज राजेभोसले यांच्या नेतृत्वातील समर्थ पॅनेलने एकतर्फी विजय संपादन करत 17 पैकी 16 जागांवर गुलाल उधळला. निवडणूक जाहीर झाल्यापासूनच आरोप-प्रत्यारोप आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे चर्चेचा विषय ठरलेल्या अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळावर त्यांनी एकहाती सत्ता मिळवली आहे. मेघराज राजेभोसले, सुशांत शेलार, वासू पाटील यासारखे दिग्गज या निवडणुकीत विजयी झाले आहेत. तर ज्येष्ठ अभिनेत्री वर्षा उसगावकर, गायक आनंद शिंदे, विजय खोचीकर बिनविरोध निवडून आल्याने 14 पैकी 14 जागांवर समर्थ पॅनेलने निर्विवाद वर्चस्व मिळवलं. राज्यभरातील रंगकर्मींनी दाखवलेल्या विश्वासावर यापुढेही अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे कामकाज सुरू राहील अशी प्रतिक्रिया अभिनेता सुशांत शेलार यांनी दिली.
गुलालाची उधळण, फटाक्यांची आतिषबाजी आणि बहारदार नृत्य - सकाळी नऊ वाजल्यापासूनच कोल्हापुरातील राम गणेश गडकरी सभागृहात निवडणूक निर्णय अधिकारी रोहिणी खडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतमोजणीला सुरुवात झाली. दुपारी तीन नंतर प्रत्यक्ष मतमोजणी सुरू झाली. सुरुवातीपासूनच समर्थ पॅनलचे उमेदवार आघाडीवर असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर रंगकर्मींनी जल्लोषाला सुरुवात केली. निवडणूक निर्णय अधिकारी रोहिणी खडके यांनी विजयी उमेदवारांची नावं घोषित केल्यानंतर जल्लोषाला प्रारंभ झाला. विजयी उमेदवारांच्या डोक्यावर कोल्हापुरी फेटे, सभागृहाबाहेर गुलालाची उधळण आणि रंगकर्मींनी ढोल ताशाच्या तालावर केलेलं बहारदार नृत्य यामुळे जल्लोषी वातावरण पाहायला मिळालं.
विजयी झालेले समर्थ पॅनलचे उमेदवार - मेघराज राजेभोसले, सुनील महाजन, दीपक कदम, अजित शिरोळे, राज काझी, सुशांत शेलार, धनाजी यमकर, सुभाष नकाते, शरद चव्हाण, वासू पाटील, चैताली डोंगरे, रवी गाढवे, गणेश गारगोटे आणि विकास तोरणे