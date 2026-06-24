अलका याज्ञिक यांना मिळाला संगीत क्षेत्रातील पद्मभूषण पुरस्कार, पोस्ट व्हायरल...
संगीत क्षेत्रातील योगदानाबद्दल अलका याज्ञिक यांना पद्मभूषण पुरस्कार मिळाला आहे. आता त्यांनी एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 24, 2026 at 1:44 PM IST
हैदराबाद : संगीत क्षेत्रातील योगदानाबद्दल पद्मभूषण पुरस्कार मिळाल्यानंतर पार्श्वगायिका अलका याज्ञिक यांनी आपल्या प्रकृतीबद्दल सोशल मीडियावर माहिती दिली असून, चाहते आणि सरकारचे आभार मानले आहेत. आपल्या कृतज्ञतेच्या संदेशात, श्रवणदोषानं त्रस्त असलेल्या 60 वर्षीय गायिकेनं सांगितलं की, त्या गेल्या दोन वर्षांपासून कठीण काळातून जात आहे. दरम्यान 23 जून रोजी नवी दिल्लीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते गायिकेला हा सन्मान प्रदान करण्यात आला. गायिकेला मंचापर्यंत नेल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. तसेच गायकीचे हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर चाहत्यांनी तिच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
अलका याज्ञिक यांनी केली पोस्ट : कार्यक्रमानंतर शेअर केलेल्या एका इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये गायिकेनं लिहिलं, 'गेल्या दोन वर्षांपासून, मी प्रसिद्धी, सार्वजनिक कार्यक्रम आणि माझ्या प्रवासाबद्दल जास्त काही सांगण्यापासून दूर राहिले आहे. तुमच्यापैकी अनेकांना माहित होतं की मी एका कठीण आरोग्य संकटातून जात आहे, आणि या सगळ्यातही, तुमचे प्रेम, प्रार्थना, संदेश आणि खंबीर पाठिंबा प्रत्येक पावलावर माझ्यासोबत होता. आज, जेव्हा मी देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मानांपैकी एक असलेला प्रतिष्ठित पद्मभूषण स्वीकारण्यासाठी पुढे आले, तेव्हा माझे मन कृतज्ञतेनं भरून आले. या सन्मानामुळं मला अत्यंत विनम्र वाटत आहे. हा सन्मान त्या सर्वांचाही तितकाच आहे, ज्यांनी माझ्या आवाजाला स्वीकारले, माझी गाणी पिढ्यानपिढ्या पुढे नेली आणि माझ्या यशापयशात मला पाठिंबा दिला.'
#WATCH | Delhi | Eminent playback singer Alka Yagnik conferred with Padma Bhushan by President Droupadi Murmu— ANI (@ANI) June 23, 2026
(Video source: Rashtrapati Bhavan) pic.twitter.com/ui2U9koEMy
चिकाटीतून मिळणाऱ्या सामर्थ्याची आठवण : याग्निक यांनी पुढं लिहिलं, 'हा सन्मान माझ्यासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे, कारण तो अशा वेळी मिळाला आहे, जेव्हा मी हळूहळू सार्वजनिक जीवनात परत येत आहे.' त्यांनी या सन्मानाचं वर्णन केवळ एका पुरस्कारापेक्षा अधिक असे केले आणि सांगितलं की, 'हा सन्मान मला माझ्या प्रवासाचा भाग असलेल्या पाठिंबा, प्रेम आणि चिकाटीची आठवण करून देतो.' त्यांनी पुढं लिहिलं, 'हा क्षण विशेष अर्थपूर्ण वाटतो, कारण ही केवळ माझ्या कामाची ओळख नाही, तर प्रेम, आशा आणि चिकाटीतून मिळणाऱ्या सामर्थ्याची आठवण करून देणारी गोष्ट आहे. मी हळूहळू माझा मार्ग परत शोधत आहे आणि मला आज इथे केवळ स्वतःसाठीच नव्हे, तर या प्रवासाचा भाग असलेल्या तुम्हा सर्वांसाठी यायचे होते.'
या सन्मानाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना, याज्ञिक यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान, गृह मंत्रालय आणि भारत सरकार यांचे पुरस्कार प्रदान केल्याबद्दल आभार मानले. त्यांनी पुढं लिहिलं, 'अत्यंत नम्रता आणि आदरानं स्वीकारला आहे आणि हा सन्मान म्हणजे माझ्या जीवनप्रवासाचे बारकाईनं अनुसरण करणाऱ्या लाखो लोकांचे प्रेम आणि प्रार्थना मिळाल्यासारखे आहे. आज मी केवळ एक पुरस्कार स्वीकारला नाही. माझ्या प्रवासाचा भाग असलेल्या लाखो लोकांचे प्रेम मला जाणवले धन्यवाद, प्रिय अल्का.'
अलका याज्ञिक श्रवणशक्तीच्या समस्येशी झुंजत आहेत : एका अचानक झालेल्या विषाणू संसर्गामुळं अलका यांना सेन्सोरिन्यूरल श्रवणशक्ती कमी होण्याचा त्रास झाला, ज्याबद्दल त्यांनी 2024 मध्ये पहिल्यांदा जाहीर केलं. काही महिन्यांपूर्वी एका मुलाखतीत, या गायिकेनं सांगितलं की, त्या पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या नाहीत आणि अजूनही अडचणींचा सामना करत आहेत. त्यांनी असेही सांगितलं की या स्थितीमुळं त्यांच्या व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांवर परिणाम झाला आहे आणि पुढं त्या म्हणाल्या, 'संगीतकार कधीकधी माझ्याशी संपर्क साधतात, पण मी त्यांच्यासोबत काम करू शकत नाही.'
अलका याज्ञिक यांना भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अनेक लोकप्रिय गाण्यांना आवाज देण्यासाठी ओळखल्या जाते, ज्यात 'मोहरा'मधील 'टिप टिप बरसा पानी', 'कयामत से कयामत तक'मधील 'ए मेरे हमसफर', 'हम दिल दे चुके सनम'मधील 'चांद छुपा बदल में' आणि 'तमाशा'मधील 'अगर तुम साथ हो' यांचा समावेश आहे.