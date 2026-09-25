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संजय लीला भन्साळी यांच्या 'लव्ह अँड वॉर'मधील आलिया भट्टचा फर्स्ट लूक प्रदर्शित

रणबीर कपूरच्या फर्स्ट लूकनंतर, निर्मात्यांनी आता संजय लीला भन्साळी यांच्या 'लव्ह अँड वॉर'मधील आलिया भट्टचा लूक प्रदर्शित केला आहे.

Alia Bhatt's first look in 'Love & War'
'लव्ह अँड वॉर'मधील आलिया भट्टचा फर्स्ट लूक (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 1:31 PM IST

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हैदराबाद : संजय लीला भन्साळी यांचा बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'लव्ह अँड वॉर' हा 2027 मधील सर्वाधिक प्रतीक्षित चित्रपट आहे. दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या या उत्साहात भर घालण्यासाठी, निर्मात्यांनी अलीकडेच चित्रपटाशी संबंधित अपडेट्स शेअर करून प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित केलंय. संजय लीला भन्साळीचंं हे नवीन जग खूप धमाकेदार असणार आहे. हा चित्रपट पूर्णपणे वेगळा असणार आहे. 24 सप्टेंबर रोजी रणबीर कपूरचा चित्रपटातील फर्स्ट लूक शेअर केल्यानंतर, निर्मात्यांनी आज, 25 सप्टेंबर रोजी आलिया भट्टचं फर्स्ट लूक पोस्टर प्रदर्शित केलंय. पोस्टरमध्ये आलिया भट्ट एका सुंदर आणि ग्लॅमरस लूकमध्ये दिसत आहे. तिच्या लूकमध्ये आत्मविश्वास, बोल्ड आणि जुन्या काळातील आकर्षकपणा दिसून येत आहे. एक प्रकारे, समोर आलेला हा लूक खूप सुंदर आहे. आलियाला यापूर्वी अशा लूकमध्ये कधीही दिसली नाही.

आलिया भट्टचा फर्स्ट लूक : पोस्टरमध्ये आलिया भट्ट एका खुर्चीवर बसलेली दिसत आहे, तिनं हेडपीस आणि एक आकर्षक स्लिट स्कर्ट घातला आहे. पोस्टरची रिच बॅकग्राउंड फ्रेम रेट्रो फील देते, तर अभिनेत्रीची पोझ स्टायलिश, बोल्ड आहे. आलियाचा हा सुंदर लूक आता अनेकांना आवडला आहे. आलियाचे पोस्टर सोशल मीडियावर शेअर करताना, निर्मात्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'संजय लीला भन्साळी यांना पडद्यावर रोमांन्स आणताना पाहणे ही एक पर्वणी आहे. 'लव्ह अँड वॉर'द्वारे प्रेक्षक बऱ्याच काळानंतर पुन्हा एकदा प्रेमाच्या जादूचा अनुभव घेतील.'

आलिया भट्टचं वर्कफ्रंट : संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित 'लव्ह अँड वॉर' या चित्रपटात रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विकी कौशल मुख्य भूमिकेत आहेत. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 21 जानेवारी 2027 रोजी जगभरात हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान आलियाच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती पुढं 'तुम्बाड 2' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये तिच्याबरोबर सोहम शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि इतर कलाकार दिसणार आहेत. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन आदेश प्रसाद करणार आहे. हा चित्रपट 3 डिसेंबर 2027 रोजी रिलीज होणार आहे.

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TAGGED:

ALIA BHATT
ALIA BHATTS FIRST LOOK
SANJAY LEELA BHANSALI
लव्ह अँड वॉर
LOVE AND WAR IS OUT

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