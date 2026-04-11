आलिया भट्टनं 'दादी की शादी'चं पोस्टर शेअर करून नणंद रिद्धिमा कपूरच्या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील पदार्पणाचा आनंद केला साजरा
आलिया भट्टनं सोशल मीडिया अकाउंटवर 'दादी की शादी' चित्रपटाचं पोस्टर शेअर केलंय. या चित्रपटामध्ये तिची नणंद रिद्धिमा कपूर साहनी दिसणार आहे.
Published : April 11, 2026 at 12:43 PM IST
हैदराबाद : पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषी कपूर करिश्मा, करीना आणि रणबीरपर्यंत, कपूर कुटुंबानं चित्रपटसृष्टीला अनेक मोठे स्टार्स दिले आहेत. आता कपूर कुटुंबातील आणखी एक सदस्य सिनेसृष्टीत पदार्पण करणार आहे. दिवंगत अभिनेता ऋषी कपूर आणि नीतू कपूर यांची मुलगी आणि रणबीर कपूरची बहीण 45वर्षीय रिद्धिमा कपूर साहनी आता हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करत आहे. ती कॉमेडियन कपिल शर्माच्या 'दादी की शादी' या चित्रपटातून रुपेरी पडद्यावर दाखल होणार आहे. या चित्रपटाचे नुकतेच पोस्टर रिलीज करण्यात आलं आहे. यात त्यांनी प्रदर्शनाची तारीख देखील जाहीर केली आहे.
आलिया भट्टनं दिला नणंद रिद्धिमा कपूर साहनीला चित्रपटासाठी पाठिंबा : आता हे पोस्टर समोर आल्यानंतर अभिनेत्री आलिया भट्टनं देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. तिनं केलेली पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. आलिया भट्टनं रिद्धिमा कपूर साहनी आणि सासू नीतू कपूर यांच्या आगामी चित्रपटाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. तिनं नीतू कपूर आणि रिद्धिमा कपूर साहनी यांना टॅग केले आणि 'वॉव' असे लिहून, इमोजी शेअर केले आहेत. निर्मात्यांनी 10 एप्रिल रोजी चित्रपटाचे पोस्टर शेअर केले, यात कपिल शर्मा, नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी, आर. सरथ कुमार आणि सादिया खतीब हे कलाकर असल्याचे दिसत आहेत. आता या चित्रपटाच्या पोस्टरवरून असं वाटत आहे की, हा चित्रपट चांगलाच कॉमेडी असेल.
'दादी की शादी' चित्रपट कधी होईल रिलीज : या चित्रपटाचं दिग्दर्शन आशिष मोहन यांनी केलं आहे. यापूर्वी या दिग्दर्शकानं अक्षय कुमार स्टारर 'खिलाडी 786'चं दिग्दर्शन केलं. आता या चित्रपटाचा नवीन कॉमेडी ड्रामा प्रेक्षकांना हसविण्यासाठी सज्ज आहे. कपिल शर्मा, नीतू कपूर आणि रिद्धिमा कपूर साहनी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'दादी की शादी' हा चित्रपट 8 मे 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट प्रेक्षक आपल्या कुटुंबासह पाहू शकतात. आता या चित्रपटाची प्रदर्शनाची तारीख समोर आल्यानंतर अनेकजण याला पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. दरम्यान इन्स्टाग्रामवर पोस्टर शेअर करताना कपिल शर्मानं लिहिलं, "दादी ऑनलाइन धुमाकूळ घालत आहे आणि सर्व नियम मोडत आहे. तिचे कुटुंब तिला पाठिंबा देईल की, विरोध करेल? 'दादी की शादी' 8 मे रोजी प्रदर्शित होत आहे. Gen -D पासून Gen -Z पर्यंत सर्वांना आमंत्रित आहे."