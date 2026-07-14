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'तुम्बाड 2' चित्रपटामध्ये आलिया भट्टची झाली एंट्री, वाचा सविस्तर

सोहम शाह निर्मित 'तुम्बाड 2' या चित्रपटामध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री आलिया भट्ट एंट्री करणार आहे.

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'तुम्बाड 2' (Poster and alia bhatt)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 1:07 PM IST

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हैदराबाद : चित्रपटप्रेमींसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध अभिनेता नवाझुद्दीन सिद्दिकी स्टारर 'तुम्बाड 2' या चित्रपटामध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीची आघाडीची अभिनेत्री आलिया भट्ट सामील झाली आहे. या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी एका मोठ्या कास्टिंगची घोषणा केली आहे. आता रहस्यमय सिनेमॅटिक विश्वात आलियाचं आगमन होईल. या चित्रपटामध्ये अभिनेत्री ही महत्वाची भूमिका साकारणार आहे. दरम्यान 'तुम्बाड 2' हा चित्रपट पाहण्यासाठी आता अनेकजण आतुर आहेत. यावेळी या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना खूप काही वेगळं पाहायला मिळणार आहे.

'तुम्बाड' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान 'तुम्बाड' या चित्रपटानं भारतीय चित्रपटसृष्टीत लोककथांवर आधारित एक नवीन कहाणी दिली आहे. आपल्या उत्कृष्ट विश्व-निर्मिती, रहस्यमय कथा आणि अतुलनीय दृश्यांमुळं हा चित्रपट नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. या चित्रपटाचा एक विशेष चाहतावर्ग निर्माण झाला आहे. जेव्हा हा चित्रपट पुन्हा रुपेरी पडद्यावर रिलीज झाला त्यावेळी याला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. तसेच 'तुम्बाड' भारतीय चित्रपटसृष्टीतील पुनःप्रदर्शित झालेल्या चित्रपटांमध्ये सर्वाधिक कमाई करणारा ठरला. यानंतर या चित्रपटाला आणखीच लोकप्रियता मिळाली.

सोहम शाह निर्मित 'तुम्बाड 2'मध्ये दिसणार आलिया : हा चित्रपट देशातील सर्वात प्रिय आधुनिक क्लासिक्सपैकी म्हणून बनला आहे. दरम्यान अभिनेता आणि निर्माता सोहम शाह निर्मित या चित्रपटांमध्ये नवाझुद्दीन सिद्दिकी एका गंभीर आणि दमदार भूमिकेत दिसणार आहे. सोहम शाह आणि नवाझुद्दीन सिद्दिकी यांच्यासोबतचे हे पहिले सहकार्य आहे. दरम्यान या प्रोजेक्टमध्ये सामील झाल्याबद्दलचा आपला अनुभव सांगताना आलिया भट्टनं सांगितलं की, "प्रदर्शित झाल्यानंतर अनेक वर्षांनीही फार कमी चित्रपट लोकांच्या मनात इतके खोलवर कोरले जातात." आलिया बऱ्याच काळापासून सोहम आणि नवाझुद्दीनच्या कामाची चाहती आहे आणि या रहस्यमय कथेचा भाग होण्यासाठी ती अत्यंत उत्सुक आहे. यानंतर निर्माता सोहम शाह यांनी आलियाच्या प्रशंसा करत म्हटलं की, "तिच्या सामील होण्याबद्दल संपूर्ण टीम अत्यंत उत्सुक आहे आणि प्रेक्षकांना या चित्रपटात तिची एक पूर्णपणे नवीन आणि न पाहिलेली बाजू पाहायला नक्कीच मिळेल. मी आलिया भट्टच्या पदार्पणापासून तिच्या कामावर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे आणि तिच्याबरोबर काम करणं हा एक अद्भुत अनुभव असणार आहे."

'तुम्बाड 2' चित्रपटाबद्दल : पेन स्टुडिओचे प्रमुख आणि निर्माता डॉ. जयंतीलाल गडा यांनीही आलिया भट्टच्या चित्रपटातील सहभागाबद्दल आनंद व्यक्त केला. त्यांनी सांगितलं की, "गंगुबाई काठियावाडी' आणि 'आरआरआर'च्या महत्त्वपूर्ण यशानंतर पेन स्टुडिओबरोबर आलियाचे हे तिसरे सहकार्य असणार आहे. गडाच्या मते, आलिया या चित्रपटासाठी योग्य निवड आहे, कारण तिनं या प्रोजेक्टची मूळ कल्पना त्वरित आत्मसात केली आणि तिच्या उपस्थितीमुळं चित्रपट नव्या उंचीवर पोहोचेल." 'तुम्बाड 2'ची निर्मिती अभिनेता-निर्माता सोहम शाह त्यांच्या सोहम शाह फिल्म्स या कंपनीअंतर्गत पेन स्टुडिओच्या सहकार्यानं केली जात आहे. या सीक्वेलचे दिग्दर्शन आदेश प्रसाद यांनी केलंय. दरम्यान 'तुम्बाड 2' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 3 डिसेंबर 2027 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

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