लग्नाच्या सोहळ्यापूर्वी 'माही वे' गाण्यावर आलिया भट्टनं मैत्रीण आकांक्षा रंजन कपूरसोबत केला धमाकेदार डान्स, व्हिडिओ व्हायरल...
अभिनेत्री आकांक्षा रंजन कपूरच्या लग्नामध्ये आलिया भट्टनं 'माही वे' गाण्यावर डान्स केला. आता तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप वेगानं व्हायरल झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 12:37 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री आकांक्षा रंजन कपूर ही प्रियकर शरण शर्माबरोबर लग्न करण्यास सज्ज आहे. दरम्यान दोघांच्या लग्नापूर्वीच्या सोहळ्यातील काही फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. शुक्रवार, 11 जुलै 2026 रोजी रात्री, या जोडप्यानं मुंबईत संगीत समारंभ आयोजित केला होता. यामध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री आलिया भट्टसह अनेकजण उपस्थित होते. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये,आलिया शाहरुख खानच्या 2003च्या 'कल हो ना हो' चित्रपटातील 'माही वे' या गाण्यावर डान्स करताना दिसत आहे. आलियासह आकांक्षा तिची बहीण अनुष्का रंजन आणि तिचा पती आदित्य सील हे देखील तिला यामध्ये साथ देताना दिसत आहेत.
नोंदणीकृत विवाह होईल : या प्री-वेडिंगमधील व्हिडिओत आकांक्षा रंजन कपूर यांचा ग्रृप हा खूप मजा-मस्ती करताना आणि हसताना दिसत आहे. आलिया भट्ट नेहमीच तिच्या मैत्रिणीबद्दल बोलत असते. आकांक्षा रंजन कपूर आणि आलियामध्ये खूप घट्ट मैत्रीचं नातं आहे. दरम्यान आकांक्षा आणि शरण हे पारंपरिक लग्न सोहळे किंवा कोणतेही मोठे धार्मिक विधी करणार नाहीत. त्याऐवजी, ते नोंदणीकृत विवाह करणार आहे. त्यांनी त्यांच्या लग्नात सर्व काही साधे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायदेशीर विवाह हा मुंबईतील रंजनच्या घरी पूर्ण केला जाणार आहे. हे जोडपे त्यांच्या जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत विवाह कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करेल. सध्या हे जोडपे त्यांच्या लग्नामुळं खूप चर्चेत आहे. दरम्यान आकांक्षा आणि शरण 2022 पासून एकमेकांना डेट करत आहेत, मात्र या जोडप्यानं आपले नाते गुप्त ठेवले होते.
आकांक्षा रंजनचं वर्कफ्रंट : दरम्यान आकांक्षाच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तिनं प्राइम व्हिडिओच्या 'ग्राम चिकित्सालय' या वेब सीरीजच्या दुसऱ्या सीझनमध्ये काम केलं आहे. तसेच शेवटी नेटफ्लिक्सच्या 'इक्का' या चित्रपटात दिसली होती. याशिवाय शरणबद्दल सांगायचं झालं तर त्यानं शेवटचा 'मिस्टर अँड मिसेस माही' चित्रपट दिग्दर्शित केला होता, ज्यात राजकुमार राव आणि जान्हवी कपूर हे स्टार्स दिसले होते.