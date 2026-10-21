वयाच्या 40व्या वर्षी अभिनेत्री दिव्या विनेकरचं झालं निधन, आलिया भट्ट आणि विद्या बालन यांच्याशी होतं विशेष नात...
आलिया भट्ट स्टारर 'डार्लिंग्स' चित्रपटातील सह-अभिनेत्री दिव्या विनेकरचं निधन झालं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 4:55 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टी अभिनेत्री दिव्या विनेकरचं 19 ऑक्टोबर रोजी निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तिची मैत्रिण रोहिणी रामनाथननं या बातमीला दुजोरा दिला. रोहिणीनं सोशल मीडियाद्वारे दिव्याच्या अचानक झालेल्या निधनाची बातमीबद्दल सांगितल्यानंतर चित्रपटसृष्टीला मोठा झटका बसला आहे. रोहिणीनं तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर दिव्या विनेकरच्या निधनाबद्दल लिहिलं, 'एक अभिनेत्री म्हणून ओळख मिळवण्याची तुझी तीव्र इच्छा पूर्ण झाली आहे, पण तसे व्हायला नको होते.'
दिव्या विनेकरचं निधन : यापूर्वी, तिनं आपल्या मैत्रिणीसोबतच्या काही खास क्षणांचे फोटो पोस्ट करून तिच्या मृत्यूची पुष्टी केली होती. आपल्या पोस्टमध्ये तिनं लिहिलं होतं, 'अत्यंत दुःखानं मी तुम्हा सर्वांना कळवू इच्छिते की, आपली लाडकी डीव्ही आज आपल्याला सोडून गेली. हे खूप अचानक घडले. तिचे कुटुंब आणि ज्यांच्या आयुष्यात तिनं आपले प्रेम भरले होते ते सर्वजण या कठीण काळातून जात आहेत. कृपया सध्या त्यांना कोणतेही प्रश्न विचारू नका.' दिव्याच्या मैत्रिणीनं तिच्या अंत्यविधीबद्दल माहिती देत म्हटलं '20 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता शिवाजी पार्क हिंदू स्मशानभूमीत तिचा अखेरचा निरोप पार पडला. तुझी खूप आठवण येईल. आमच्या आयुष्याचा एक भाग बनल्याबद्दल धन्यवाद. ती आमच्यासोबत होती हे आमचे भाग्य होते.'
दिव्या विनेकरबद्दल : दिव्याच्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, ती मुंबईस्थित एक क्रिएटिव्ह प्रोफेशनमध्ये होती, याचा अभिनय, रेडिओ, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन आणि फ्रीलान्स लेखन यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. एकाच करिअर मार्गाला चिकटून न राहता, तिनं अनेक क्षेत्रात काम केलं. ती सोशल मीडियावर सक्रिय होती. ती तिच्या विनोदी स्वभावासाठी आणि सहज जुळणाऱ्या कंटेंटसाठी ओळखल्या जात होती. तिनं करिअरमध्ये डिजिटल मार्केटिंगसाठीही काम केलं. त्यानंतर तिनं 2018 च्या सुमारास, संपूर्ण लक्ष परफॉर्मिंग आर्ट्सकडे वळवले.
आलिया आणि विद्या बालन यांच्याशी संबंध : दिव्यानं 2022मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'डार्लिंग्स' या डार्क कॉमेडी-ड्रामा चित्रपटात काम केलं. या चित्रपटात आलिया भट्ट आणि शेफाली शाह यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. या चित्रपटात त्यांनी एका महिला कॉन्स्टेबलची भूमिका साकारली होती. जसमीत के. रीन दिग्दर्शित हा चित्रपट, आई आणि मुलीच्या गुंतागुंतीच्या नात्यातून कौटुंबिक हिंसाचाराचा मुद्दा मांडतो. कोविड-19 महामारीच्या काळात हा चित्रपट दिव्याच्या अभिनय कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट ठरला.
त्यानंतर ती 2022 साली प्रदर्शित झालेल्या 'जलसा' या चित्रपटात दिसली, यात विद्या बालन आणि शेफाली शाह यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. या चित्रपटात तिनं जलसंपदा विभागाच्या (WRD) कर्मचाऱ्याची भूमिका साकारली होती. तिच्या इतर प्रोजेक्टमध्ये 'कुछ सपने अपने'चा समावेश आहे, ज्यात तिनं नीलाच्या मावशीची भूमिका साकारली होती. ती 'माय फर्स्ट टाइम: जॉब इंटरव्ह्यू या लघुपटातही दिसली होती. चित्रपट आणि डिजिटल प्रकल्पांव्यतिरिक्त, दिव्यानं व्यावसायिक रंगभूमीवरही काम केलं आहे. तिच्या रंगमंचावरील कामांमध्ये 'पिंक इज द न्यू ब्लॅक' या नाटकाचा समावेश आहे.