आलिया भट्ट स्टारर 'अल्फा' चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज, पाहा व्हिडिओ...
आलिया भट्टच्या आगामी 'अल्फा' चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाला आहे. या चित्रपटात अभिनेत्रीनं 'सीता' हे पात्र साकारलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 3:33 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ स्टारर बहुप्रतीक्षित 'अल्फा' चित्रपटाचा जबरदस्त ट्रेलर हा रिलीज करण्यात आला आहे. या ट्रेलरमध्ये दोन्ही अभिनेत्रीनं जबरदस्त ॲक्शन सीक्वेन्स केले आहेत. आता आलिया आणि शर्वरी यांनी ॲक्शननं चाहत्यांची मने जिंकली आहेत. दरम्यान या चित्रपटामध्ये बॉबी देओल हा खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. तसेच अनिल कपूर देखील चित्रपटात एका महत्वपूर्ण भूमिकेत झळकणार आहे. हा ट्रेलर 2 मिनिटे 33 सेकंदांचा आहे. तसेच 'अल्फा' चित्रपटामध्ये आलियचं नाव सीता असणार आहे. बॉबी देओल चित्रपटामध्ये सीताच्या वडिलांची भूमिका साकारात आहे, ज्याचं नाव फतेह सिंग लखावत आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर वडील-मुलीच्या नात्यावर आणि एका गुप्त मोहिमेवर आधारित आहे.
'अल्फा' कधी होईल रिलीज : ट्रेलरमध्ये, आलिया भट्टचा उत्कृष्ट संवाद असून तिच्या दमदार स्क्रीन प्रेझेन्सनं चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत. यामध्ये ती म्हणते,"सीता आज स्वतः लंका जाळायला आली आहे." आलियाच्या प्रत्येक सीनमध्ये तिची दमदार ॲक्शन पाहायला मिळते. काही दृश्यांमध्ये ती शत्रूंशी लढताना दिसत आहे .'अल्फा' हा 3 जुलै रोजी चित्रपटगृहांमध्ये रिलीज केला जाणार आहे.
अल्फा ट्रेलर : 'अल्फा'च्या ट्रेलरची सुरुवात एका काचेच्या पेटीत रडणाऱ्या लहान मुलीनं होते. फतेह (बॉबी देओल) सांगतो, "तिच्या आईचे नाव जानकी होते, आपण तिला सीता म्हणू." यानंतर आलिया भट्टचा व्हॉईसओव्हर येतो, जी एक गोष्ट सांगते. ही गोष्ट फतेहची आहे. पुढील दृश्यात, त्या मुलीला एक निर्दयी मारेकरी बनण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते, जी आदेशानुसार लक्ष्यांना संपवण्यासाठी तयार असते. व्हॉईसओव्हरमध्ये, आलिया फतेहचे वर्णन एका राजकुमारीचे अपहरण करणारा 'राक्षस' असे करते. ट्रेलरमधील आलियाचा संवाद, "आज लंका जाळायला स्वतः सीता आली आहे," लक्ष वेधून घेतो. त्यानंतर शर्वरी आणि आलिया एकत्र येऊन फतेहचे जग नष्ट करण्यासाठी निघताना दाखवल्या आहेत. ट्रेलरमध्ये 'वॉर' आणि 'वॉर 2'मधील मेजर कबीर धालीवालच्या भूमिकेतील हृतिक रोशनची एक खास झलकही दाखवण्यात आली आहे, जो आलिया आणि शर्वरीला त्यांच्या मोहिमेत मदत करण्यासाठी येतो. ट्रेलरमध्ये फक्त हृतिकचे डोळे दाखवले असले तरी, चाहत्यांना वेड लावण्यासाठी ते पुरेसे आहे.
'अल्फा'बद्दल : शिव रावळ दिग्दर्शित आणि आदित्य चोप्रा निर्मित 'अल्फा'मध्ये आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर आणि बॉबी देओल यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. हा चित्रपट उदय चोप्रा यांनी लिहिलेल्या कथेवर आधारित आहे. याची पटकथा सौमिल शुक्ला आणि श्रीधर राघवन यांनी लिहिली आहे. 'अल्फा' हा यश राज फिल्म्सच्या स्पाय युनिव्हर्समधील नवीन भाग आहे, ज्यामध्ये 'एक था टायगर' (2012), 'टायगर जिंदा है' (2017), 'वॉर' (2019), 'पठाण' (2023), 'टायगर 3' (2023) आणि 'वॉर 2' (2025) यांसारख्या चित्रपटांचा समावेश आहे.